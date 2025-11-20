Breker Verification Systems y Frontgrade Gaisler colaboran en el desarrollo de un núcleo de procesador RISC-V resistente a los fallos y de alta fiabilidad

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Breker Verification Systems, cuya cartera resuelve retos en todo el proceso de verificación funcional para semiconductores grandes y complejos, y Frontgrade™ Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas de alta fiabilidad para operaciones espaciales y de seguridad nacional, han confirmado hoy que sus soluciones de verificación funcional RISC-V fueron fundamentales para la verificación del NOEL-V, uno de los núcleos IP de procesador RISC-V resistentes a los fallos de Frontgrade Gaisler.

«El desarrollo de los núcleos IP de Frontgrade Gaisler se rige por una filosofía que no contempla problemas de diseño», señala Jan Andersson, director de Ingeniería de Frontgrade Gaisler. «Esto exige el entorno de verificación más riguroso, un aspecto que la solución de verificación de Breker ha contribuido a mejorar, con su amplia gama de pruebas y su exhaustiva cobertura de casos extremos».

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.