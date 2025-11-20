Suzano gaat samenwerking aan met Tencent en Ecofuturo Institute tijdens COP30 voor AI-gestuurd natuurbehoud en natuurvoorlichting

BELÉM, Brazili:ë--(BUSINESS WIRE)--Suzano, 's werelds grootste leverancier van pulp, kondigt vandaag aan dat het een memorandum van overeenstemming (MoU) heeft ondertekend met het multinationale technologiebedrijf Tencent en het Braziliaanse non-profit Ecofuturo Institute. Hiermee wil het baanbrekend werk verrichten om via digitale benaderingen het publiek te betrekken bij natuurbehoud.

De samenwerking zal gebruikmaken van Suzano's expertise op het gebied van duurzame bosbouw, Tencent's geavanceerde digitale technologie en Ecofuturo's ervaring op het gebied van milieuvoorlichting om gezamenlijke initiatieven in zowel Brazilië als China te testen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.