Suzano gaat samenwerking aan met Tencent en Ecofuturo Institute tijdens COP30 voor AI-gestuurd natuurbehoud en natuurvoorlichting

In het kader van de nieuwe overeenkomst die tijdens COP30 is ondertekend, gaan organisaties samenwerken om kunstmatige intelligentie in te zetten voor het monitoren van de biodiversiteit en het gebruik van digitale platforms om het publiek meer bij natuurbeschermingsactiviteiten te betrekken

BELÉM, Brazili:ë--(BUSINESS WIRE)--Suzano, 's werelds grootste leverancier van pulp, kondigt vandaag aan dat het een memorandum van overeenstemming (MoU) heeft ondertekend met het multinationale technologiebedrijf Tencent en het Braziliaanse non-profit Ecofuturo Institute. Hiermee wil het baanbrekend werk verrichten om via digitale benaderingen het publiek te betrekken bij natuurbehoud.

De samenwerking zal gebruikmaken van Suzano's expertise op het gebied van duurzame bosbouw, Tencent's geavanceerde digitale technologie en Ecofuturo's ervaring op het gebied van milieuvoorlichting om gezamenlijke initiatieven in zowel Brazilië als China te testen.

