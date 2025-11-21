Andersen Consulting annonce sa collaboration avec Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de conclure un accord de collaboration avec Cloud23, une société de conseil de nouvelle génération intégrant les données et l'intelligence artificielle pour stimuler la transformation numérique.

Situé en Afrique du Sud, Cloud23 fournit des solutions intelligentes basées sur des plateformes à des clients dans des secteurs tels que la finance, les télécommunications, la santé et la fabrication. Les offres de la société couvrent le conseil et la mise en œuvre de Salesforce, les services gérés et la stratégie d’IA, permettant aux entreprises de moderniser l’engagement client, d’optimiser les opérations et de générer des résultats mesurables.

« Notre objectif chez Cloud23 a toujours été de simplifier la transformation grâce à un design intelligent et évolutif », déclare Ram Ramakrishnan, fondateur et CEO de Cloud23. « Nous veillons à aligner la technologie sur son objectif, en produisant des résultats qui soutiennent la croissance à long terme, la valeur client et l’innovation. La collaboration avec Andersen Consulting nous permet de soutenir notre mission et d’étendre l’impact de notre travail sur une plateforme mondiale. »

« Cloud23 a atteint une échelle et une sophistication impressionnantes en peu de temps », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « Ses capacités d’intégration à Salesforce, d’IA et de systèmes complètent notre plateforme de conseil et rehaussent la valeur que nous pouvons offrir aux clients dans le cadre d’une transformation complexe à l’échelle de l’entreprise. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, les technologies et la transformation par l’IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting, qui fait partie du modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offre une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité mondiale et d’expertise consultative sur une plateforme internationale. Comptant plus de 44 000 professionnels dans le monde, Andersen Consulting est présent dans plus de 600 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses sociétés partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.