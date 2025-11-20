-

ZKB in Svizzera completa la migrazione ISO 20022 utilizzando Smartstream per le riconciliazioni

Fatti principali

  • Zürcher Kantonalbank (ZKB) ora è in grado di elaborare messaggi di reportistica ISO 20022 in vista della scadenza globale per la transizione completa di SWIFT allo standard ISO 20022, che viene attivata con la soluzione Corona MX di Smartstream nell'ambito della suite Smart Reconciliations.
  • La migrazione, eseguita in stretta collaborazione con Smartstream e supportata dalla competenza ISO 20022 di ZKB, potenzia le capacità di riconciliazione della banca, particolarmente per le transazioni in contanti nelle operazioni su più conti e con valute estere.
  • Questa iniziativa strategica rafforza l'impegno di ZKB nell'innovazione e nella conformità, consentendo la piena visibilità del ciclo di vita dei pagamenti e posizionando la banca per l'eccellenza operativa futura.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello globale, oggi annuncia che Zürcher Kantonalbank (ZKB), la più grande banca cantonale in Svizzera, ha completato con successo il suo progetto di migrazione ISO 20022 per i messaggi di reportistica, ora attivo con Corona MX, parte della suite di soluzioni Smart Reconciliations.

