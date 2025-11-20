-

La Universidad París-Saclay y Owkin forman una alianza única para propulsar la investigación médica universitaria a lo más alto de los rankings europeos gracias a la IA

original

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Universidad París-Saclay y Owkin anuncian que han firmado un memorando de entendimiento por el cual esta universidad explorará el potencial de K Pro Free, el copiloto de IA para el sector de la biología de Owkin.

K Pro Free estará disponible para toda la comunidad de la Universidad París-Saclay, en particular para los profesores, investigadores y estudiantes de los doctorados que se desempeñen en el campo de las ciencias biomédicas.

Esta colaboración abarca los talleres, sesiones de capacitación y eventos diseñados para promover el descubrimiento y la adopción de K Pro Free, así como la organización conjunta de las iniciativas de comunicación y difusión en torno al uso de la IA en el ámbito de la salud.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa: Eléonore de Narbonne - eleonore.denarbonne@universite-paris-saclay.fr

Contacto para la prensa: Owkin: malika.labou-ext@owkin.com

Industry:
Owkin Logo
Owkin Logo

Owkin

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para la prensa: Eléonore de Narbonne - eleonore.denarbonne@universite-paris-saclay.fr

Contacto para la prensa: Owkin: malika.labou-ext@owkin.com

More News From Owkin

Resumen: Owkin revela la primera infraestructura agéntica paneuropea para biología en la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--En la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana del día de hoy en Berlín, Owkin, junto con los socios académicos líderes Gustave Roussy (Francia) y Charité Comprehensive Cancer Center (Alemania), anunció una iniciativa pionera para construir la primera infraestructura agéntica paneuropea con el objetivo de que los datos biológicos estén preparados para IA, como paso clave hacia una superinteligencia biológica. El proyecto busca desarrollar e implementar métodos de IA mo...

Resumen: Owkin anuncia la disponibilidad de K Pro en la categoría SaaS de AWS Marketplace

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, proveedor líder de soluciones de IA agéntica para el sector biofarmacéutico, anunció hoy la disponibilidad de K Pro en la categoría SaaS de AWS Marketplace. Ahora los clientes pueden utilizar AWS Marketplace para descubrir, comprar e implementar soluciones de agentes de IA con facilidad, incluido el copiloto de IA agéntica de Owkin para el sector biofarmacéutico a través de sus cuentas de AWS, lo que acelera el desarrollo de flujos de trabajo agénticos y de agente...

Resumen: Owkin lanza K Navigator, un copiloto agéntico pionero para acelerar hasta 20 veces los avances en investigación biomédica

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, empresa líder en IA agéntica, ha lanzado K Navigator, un copiloto de investigación basado en IA diseñado para transformar la ciencia biomédica. K Navigator es un espacio donde los investigadores pueden explorar, mejorar y validar hipótesis, lo que acelera la calidad y el avance de sus descubrimientos. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada co...
Back to Newsroom