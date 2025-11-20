La Universidad París-Saclay y Owkin forman una alianza única para propulsar la investigación médica universitaria a lo más alto de los rankings europeos gracias a la IA

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--La Universidad París-Saclay y Owkin anuncian que han firmado un memorando de entendimiento por el cual esta universidad explorará el potencial de K Pro Free, el copiloto de IA para el sector de la biología de Owkin.

K Pro Free estará disponible para toda la comunidad de la Universidad París-Saclay, en particular para los profesores, investigadores y estudiantes de los doctorados que se desempeñen en el campo de las ciencias biomédicas.

Esta colaboración abarca los talleres, sesiones de capacitación y eventos diseñados para promover el descubrimiento y la adopción de K Pro Free, así como la organización conjunta de las iniciativas de comunicación y difusión en torno al uso de la IA en el ámbito de la salud.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.