Maharah ondertekent een licentieovereenkomst voor het merk Manpower om zijn rol als toegangspoort voor internationale bedrijven die naar Saoedi-Arabië komen, te versterken.

WASHINGTON, Verenigde Staten / RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Maharah Human Resources Company (“Maharah”) kondigde aan dat het een merklicentieovereenkomst (BLA) heeft ondertekend met ManpowerGroup om zijn activiteiten in het Koninkrijk Saoedi-Arabië uit te voeren onder het wereldwijde merk “Manpower”. De overeenkomst werd gesloten in de marge van het U.S.-Saudi Investment Forum dat in Washington, D.C. werd gehouden.

Abdulaziz Alkathiry, CEO van Maharah, beschreef de overeenkomst als “een doorslaggevend moment” in de geschiedenis van het bedrijf, vooral wat betreft zijn groeistrategie en uitbreiding op het gebied van professionele personeelsoplossingen. Hij merkte op dat het partnerschap de aanwezigheid van Maharah in wervings- en outsourcingdiensten van hoogopgeleid personeel zal vergroten, waardoor het zijn concurrentiepositie op de markt voor personeelsdiensten in het Koninkrijk zal versterken.

François Lançon, regionaal president van ManpowerGroup voor Azië-Pacific en het Midden-Oosten (APME), verklaarde dat deze samenwerking de aanwezigheid van het bedrijf in de Golfregio versterkt en het in staat stelt zijn wereldwijde expertise op het gebied van personeelsoplossingen naar de Saoedische markt te brengen, met de nadruk op het ondersteunen van talent en het bijdragen aan de langetermijnontwikkeling in het Koninkrijk.

ManpowerGroup, genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE:MAN), wordt erkend als een van 's werelds grootste bedrijven voor personeelsoplossingen. Het heeft meer dan 2.100 kantoren in ongeveer 75 landen en gebieden en biedt geïntegreerde oplossingen voor tijdelijke en permanente werving, professionele diensten en outsourcing voor een breed scala aan sectoren en bedrijven wereldwijd. Elk jaar helpt ManpowerGroup miljoenen mensen om werkgelegenheid te vinden in een breed spectrum van industrieën en vaardigheidsniveaus.

Onder de overeenkomst zal Growth Avenue Investment Company, een volledige dochteronderneming van Maharah, de gelicentieerde Manpower-activiteiten op de Saoedische markt uitvoeren, waardoor een uitgebreid pakket aan human resources-diensten mogelijk wordt, waaronder permanente en tijdelijke personeelsbezetting, professionele wervingsoplossingen, outsourcing en gespecialiseerde personeelsdiensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wereldwijde expertise en het internationale netwerk van ManpowerGroup.

Maharah put uit zijn ervaring in overheidslokalisatieprogramma's en in het mogelijk maken van talent in professionele rollen en werkt eraan om zijn positie als toegangspoort voor internationale bedrijven die van plan zijn de Saoedische markt te betreden, te versterken. Maharah Human Resources Company is een Saoedische naamloze vennootschap die genoteerd staat aan de Saoedische beurs, met een gestort kapitaal van 475 miljoen SAR. Het wordt beschouwd als een toonaangevend bedrijf in de sector van human capital services en biedt geïntegreerde personeelsoplossingen en professionele diensten die meer dan 240 beroepen in de belangrijkste sectoren bestrijken.