-

Andersen Consulting fügt Kooperationsunternehmen Cloud23 hinzu

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting geht eine Kooperationsvereinbarung mit Cloud23 ein, einer Beraterfirma der nächsten Generation, die Daten und künstliche Intelligenz integriert, um die digitale Transformation voranzutreiben.

Das in Südafrika ansässige Unternehmen Cloud23 liefert plattformbasierte Lösungen für Kunden in Branchen, wie Finanzen, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Fertigung. Die Angebote des Unternehmens umfassen Salesforce-Beratung und -Implementierung, Managed Services und KI-Strategie und stärken Organisationen, das Kundenengagement zu modernisieren, Betriebsabläufe zu optimieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

„Unser Ziel bei Cloud23 war stets die Vereinfachung der Transformation durch intelligentes und skalierbares Design”, so Ram Ramakrishnan, Gründer und CEO von Cloud23. „Wir konzentrieren uns darauf, Technologie auf einen Zweck auszurichten, um Ergebnisse zu liefern, die langfristiges Wachstum, den Kundenwert und Innovationen unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht uns, unsere Mission zu verstärken und die Wirkung unserer Arbeit auf einer globalen Plattform zu erweitern.”

„Cloud23 hat beeindruckende Ausmaße und Raffinesse in kurzer Zeit erreicht”, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Salesforce, KI und Systemintegration ergänzen unsere Consulting Plattform und steigern den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können, um die komplexe, unternehmensweite Transformation zu bewältigen.”

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting schließt Kooperationsvereinbarung mit Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine globale Reichweite durch eine Kooperationsvereinbarung mit Business Meets Culture (BMC), einer globalen Strategieberatung mit Standorten in Lateinamerika, Europa und den USA. BMC basiert auf kultureller Intelligenz und menschlicher Einsicht und ist auf Strategie, Markenstrategie, kommerzielle Planung, Innovation und Transformation spezialisiert. Durch proprietäre Ansätze und interdisziplinäre Teams hilft BMC Unternehmen dabei,...

Andersen Consulting arbeitet mit TruScore zusammen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit TruScore bekannt, durch die das Angebot im Bereich Humankapital erweitert wird, um Kunden beim Aufbau stärkerer Führungsteams und Unternehmenskulturen zu unterstützen. TruScore mit Hauptsitz in den USA ist auf die Bereitstellung vollständig bedarfsgerecht angepasster Lösungen für das Hosting von Umfragen spezialisiert, mit denen Unternehmen skalierbare, sichere und auf ihren individuellen Bedarf zugeschni...

Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich digitale Transformation mit Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit Criticalcase, einem europäischen Unternehmen, das sich auf Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit und Managed IT Services spezialisiert hat. Criticalcase wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Italien. Das Unternehmen hat sich im Cloud-Sektor durch die Entwicklung und Wartung komplexer Infrastrukturen für mittlere und große Unternehmen ausgezeichnet. Durch maßgeschneid...
Back to Newsroom