アンダーセン・コンサルティング、協働企業にクラウド23を迎える

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、データと人工知能を統合してデジタル・トランスフォーメーションを推進する次世代型コンサルティング企業であるクラウド23と、協業契約を締結しました。

南アフリカに拠点を置くクラウド23は、金融、通信、ヘルスケア、製造などの分野に対し、インテリジェントかつプラットフォームベースのソリューションを提供しています。同社は、Salesforceのコンサルティングおよび導入支援、マネージドサービス、AI戦略など幅広いサービスを展開しており、顧客エンゲージメントの高度化、業務最適化、測定可能な成果を創出しています。

クラウド23の創業者兼最高経営責任者（CEO）であるラム・ラマクリシュナン氏は、「クラウド23の目標は、スマートでスケーラブルな設計により変革をシンプルにすることです。私たちは、テクノロジーを目的に沿って整合させ、長期的な成長、顧客価値、イノベーションを支える成果を提供することに注力しています。アンダーセン・コンサルティングとの協働により、当社の使命をさらに強化し、グローバル規模でその取り組みを広げることができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「クラウド23は、短期間で目覚ましい規模の拡大と高度化を成し遂げています。同社のSalesforce、AI、システム統合の能力は当社のコンサルティング基盤を補完し、企業全体の複雑な変革に取り組むクライアントへ提供できる価値を一段と高めるものです」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

