-

アンダーセン・コンサルティング、協働企業にクラウド23を迎える

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、データと人工知能を統合してデジタル・トランスフォーメーションを推進する次世代型コンサルティング企業であるクラウド23と、協業契約を締結しました。

南アフリカに拠点を置くクラウド23は、金融、通信、ヘルスケア、製造などの分野に対し、インテリジェントかつプラットフォームベースのソリューションを提供しています。同社は、Salesforceのコンサルティングおよび導入支援、マネージドサービス、AI戦略など幅広いサービスを展開しており、顧客エンゲージメントの高度化、業務最適化、測定可能な成果を創出しています。

クラウド23の創業者兼最高経営責任者（CEO）であるラム・ラマクリシュナン氏は、「クラウド23の目標は、スマートでスケーラブルな設計により変革をシンプルにすることです。私たちは、テクノロジーを目的に沿って整合させ、長期的な成長、顧客価値、イノベーションを支える成果を提供することに注力しています。アンダーセン・コンサルティングとの協働により、当社の使命をさらに強化し、グローバル規模でその取り組みを広げることができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「クラウド23は、短期間で目覚ましい規模の拡大と高度化を成し遂げています。同社のSalesforce、AI、システム統合の能力は当社のコンサルティング基盤を補完し、企業全体の複雑な変革に取り組むクライアントへ提供できる価値を一段と高めるものです」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、ビジネス・ミーツ・カルチャーと提携契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、米国に拠点を置くグローバル戦略コンサルティング会社であるビジネス・ミーツ・カルチャー（BMC）との協力契約を通じて、世界的展開を拡大することを発表しました。 BMCは、文化に関するインテリジェンスとヒューマンインサイトを基盤とし、事業戦略、ブランド戦略、コマーシャルプランニング、イノベーション、そして変革を専門としています。また、独自のアプローチと専門分野横断的なチームを通じ、トレンド、行動、そしてビジネスにおける緊張関係を成長のための有意義な機会へと転換することで、企業戦略の人材への結びつけをサポートします。BMCは、消費財、金融サービス、通信、テクノロジーなど、様々な業界のリーディングカンパニーとの提携を行なっています。 BMCのCEOであるフェルナンド・パロディは、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、文化に根ざした戦略的取り組みの範囲と影響力を拡大できます。両社の協力により、より鋭い視点、より優れた先見性、そして持続可能な成長...

アンダーセン・コンサルティング、TruScoreと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、TruScoreとの提携契約を結び、人材関連サービスを拡充して、クライアント企業のリーダーシップチームおよび組織文化の強化を支援します。 米国に本社を置くTruScoreは、組織が固有のニーズに合わせて拡張可能で安全なホワイトラベル評価プログラムを実行できるように支援する、完全カスタマイズ型のサーベイホスティングソリューションの提供を専門としています。オーダーメイドの360度フィードバックソリューションを提供し、フォーチュン500企業、リーダーシップ開発会社、独立系コーチと連携して、それぞれが独自の評価体験を設計・管理できるようにしています。 TruScoreのCEOであるデレク・マーフィーは、「今日の動的なビジネス環境において、組織に求められるのは戦略だけではありません。その戦略の実行を成功させるための、強力で回復力のあるリーダーシップが必要です。アンダーセン・コンサルティングと提携することで、私たちは評価と人材育成に関する専門知識をより幅広い顧客に提供できるようになり...

アンダーセン・コンサルティング、クリティカルケースと提携しデジタルトランスフォーメーション支援を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クラウドインフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、マネージドITサービスに特化した欧州企業であるクリティカルケースとの提携契約を通じて、能力をさらに強化します。 1999年に設立され、イタリアに本社を置くクリティカルケースは、中規模および大規模企業向けの複雑なインフラストラクチャを設計、保守することにより、クラウド分野で際立った地位を築いてきました。カスタマイズされたソリューションを通じて、セキュリティ、24時間365日体制の監視、システム管理を含む一連の包括的なサービスを提供し、信頼性、最適化されたパフォーマンス、オペレーティングシステムレベルの保護を保証しています。 クリティカルケースのCEOであるルカ・ヌノは、「私たちの変わらぬ使命は、戦略的かつ実践的なアプローチで、クライアントが複雑な技術的課題を解決できるように導くことです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、私たちの専門知識をより幅広いグローバルな顧客に提供し、イノベーションとデジタルエクセレンスを...
Back to Newsroom