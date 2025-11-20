ABIONYX Pharma et SEBIA annoncent un partenariat stratégique exclusif mondial pour transformer le diagnostic du sepsis

TOULOUSE, France & FULLERTON, Californie & LISSES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA- I recombinante au monde, et SEBIA, acteur mondial du diagnostic biologique spécialisé, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique exclusif mondial dans le sepsis.

De nouveaux tests de diagnostic précoce et suivi du traitement du sepsis

Ce partenariat permettra de valider de nouveaux tests de diagnostic infectieux et métaboliques qui permettent d’identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre de manière dynamique l’efficacité du traitement incluant notamment l’apoA-I recombinante d’ABIONYX Pharma.

Un partenariat mondial, fondé sur l’excellence scientifique et la complémentarité technologique

Dans le cadre de cet accord, SEBIA s’appuiera sur son expertise unique en chimie analytique préparative d’échantillons sanguins, en développement et validation de méthodes séparatives des protéines, lipoprotéines et glycoprotéines. ABIONYX Pharma, de son côté, apportera son savoir-faire en biologie lipidique, son portefeuille clinique et sa compréhension fine du sepsis acquise au travers de son biomédicament recombinant en phase 2b/3.

Les deux sociétés ont établi un Joint Steering Committee chargé de piloter conjointement le programme, des premières validations analytiques jusqu’à la soumission réglementaire.

Un cadre de confidentialité nécessaire pour une coopération exclusive

Les discussions entre les deux sociétés, entamées depuis plusieurs mois, ont conduit à un cadre de coopération étendu et exclusif. Les modalités financières, les jalons techniques et les conditions de déploiement demeurent confidentiels.

Un enjeu médical et économique majeur

Chaque année, le sepsis touche plus de 50 millions de personnes. Malgré les progrès en soins intensifs, le taux de mortalité peut dépasser 30 % dans les formes sévères. Sa détection précoce reste l’un des défis les plus difficiles de la médecine moderne : les signes sont diffus, la progression souvent brutale et grave. L’absence actuelle d’outils diagnostiques fiables et rapides entraîne souvent un retard thérapeutique critique. Chaque minute compte face au sepsis — ce syndrome inflammatoire foudroyant tue plus de 11 millions de personnes chaque année dans le monde.

En associant biothérapie et diagnostic, ABIONYX Pharma et SEBIA posent les bases d’une approche intégrée de la prise en charge du sepsis, capable d’améliorer la survie, de réduire la durée d’hospitalisation et d’optimiser les coûts de santé. Le marché mondial du diagnostic du sepsis est estimé à plus de 1,5 milliard de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle proche de 9 %. L’ambition commune des deux entreprises est claire : faire de cette innovation une référence mondiale du diagnostic d’urgence.

À propos de SEBIA : www.sebia.com

Fondée en 1967, Sebia est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de réactifs pour l'électrophorèse clinique des protéines, une technologie utilisée pour les tests de diagnostic in vitro. Ses systèmes analysent les protéines afin de dépister et de surveiller diverses maladies et affections, principalement en oncologie (myélome multiple) et dans le domaine des troubles métaboliques tels que le diabète, mais aussi dans le domaine des hémoglobinopathies et des pathologies rares. Suite à l'acquisition d'Orgentec, Corgenix, Arotec en 2021 et de Zeus Scientific en 2022, Sebia développe et commercialise désormais des solutions innovantes pour le diagnostic de l'auto-immunité. Basée à Lisses, en France, la société est présente dans plus de 120 pays.

A propos d’ABIONYX Pharma : www.abionyx.com

ABIONYX Pharma est une société de biotechnologie de nouvelle génération qui a pour objectif de contribuer à la santé par des thérapies innovantes dans des indications où il n'existe pas de traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires dans la recherche, la médecine, la biopharmacie et l'actionnariat, la société innove au quotidien pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs apoA-I utilisés pour l'administration ciblée de médicaments.