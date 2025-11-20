PUMA entre en partenariat avec Logistics Reply pour accélérer l'innovation optimisée par l'IA dans l'entreposage

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans la chaîne d’approvisionnement innovante, vient de renforcer sa collaboration avec la marque mondiale de vêtements de sport PUMA afin d’optimiser davantage les opérations logistiques quotidiennes et d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à l’intégration de GaliLEA, un assistant optimisé par l’IA construit sur la plateforme LEA Reply™.

Après le déploiement réussi du système de gestion d'entrepôt LEA Reply™ (WMS) dans quatre centres de distribution clés en Autriche, en Afrique du Sud et en Inde entre 2022 et 2024, PUMA a établi une base opérationnelle solide dans les régions EMEA et APAC. L'adoption de LEA Reply™ WMS a rationalisé les processus d'entrepôt, a permis une exécution logistique évolutive et a fourni une visibilité en temps réel.

Avec le déploiement de GaliLEA, PUMA franchit une étape concrète vers des opérations plus efficaces et plus conviviales, tirant parti d'une technologie de pointe pour soutenir la prise de décision quotidienne dans un écosystème de chaîne d'approvisionnement en évolution rapide.

Développé par Logistics Reply, GaliLEA optimise l'interaction avec les systèmes WMS en utilisant le langage naturel, écrit et parlé. Construite en tant que système multi-agents modulaire basé sur des microservices, la société exploite l'IA générative et dispose d’un orchestrateur central, l’espace des agents, qui coordonne divers agents intelligents pour un support technique automatisé et une récupération de données alimentée par l’IA.

Les gestionnaires d’entrepôts et les opérateurs logistiques peuvent communiquer avec GaliLEA pour accéder à des informations relatives aux opérations WMS ou résoudre des problèmes opérationnels. L'assistant fournit des solutions instantanées aux problèmes techniques en faisant référence aux tickets précédents ou aide les utilisateurs à créer des demandes d'assistance préremplies en cas de besoin. Il permet également d'accéder à des données spécifiques, telles que le statut des commandes d'expédition, et permet aux utilisateurs de générer des tableaux de bord personnalisés pour une visualisation facile des informations.

Grâce à GaliLEA, PUMA a constaté des améliorations significatives dans son utilisation quotidienne du LEA Reply WMS, notamment une autonomie accrue des utilisateurs avec moins de recours à un support externe, une gestion accélérée grâce à un accès rapide aux données et à la création assistée de tickets, des informations opérationnelles en temps réel pour une meilleure prise de décision et des flux de travail logistiques rationalisés qui améliorent l'interaction globale du système.

« Avec Reply comme l’un de nos partenaires mondiaux, nous sommes heureux de collaborer à son utilisation pionnière des agents IA pour les systèmes d’entrepôt. Chez PUMA, nous cherchons toujours à être innovants et efficaces, et avec GaliLEA, nous expérimentons comment l’IA accélère les opérations d’entrepôt, en soutenant la formation multilingue, en permettant des requêtes rapides en langage naturel et en générant instantanément des tableaux de bord via de simples commandes textuelles ou vocales », déclare Thomas Liske, vice-président de la logistique chez PUMA.

« Les chaînes d’approvisionnement entrent dans une nouvelle ère, définie par l’intelligence, l’adaptabilité et l’autonomie. L’IA agentique est à l’avant-garde de cette transformation : une nouvelle classe d’agents intelligents capables de percevoir, de raisonner et d’agir de manière indépendante », déclare Enrico Nebuloni, executive partner chez Reply. « En collaboration avec PUMA, nous sommes fiers de diriger ce changement, en tirant parti de GaliLEA pour optimiser l’expérience LEA Reply™ WMS en réduisant la complexité opérationnelle et en fournissant une aide à la décision intelligente. Nous redéfinissons la facilité d’utilisation des entrepôts, en rendant les opérations plus intuitives, plus puissantes et plus prêtes pour l’avenir. »

Ce partenariat représente une étape clé dans la transformation numérique de PUMA, conçu pour accroître l’agilité, renforcer l’efficacité et optimiser l'expérience utilisateur dans l’ensemble de son réseau logistique mondial.

Pour en savoir plus sur la transformation logistique de PUMA et découvrir les solutions de chaîne d’approvisionnement de nouvelle génération de Logistics Reply, visitez : www.reply.com.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde, concevant, développant, vendant et commercialisant des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits de qualité pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits axés sur la performance et le sport dans des catégories telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour apporter des influences sportives dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et a son siège à Herzogenaurach, en Allemagne.

Logistics Reply

Logistics Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la fourniture de logiciels de pointe pour transformer les chaînes d'approvisionnement, alliant modularité et connectivité améliorée, afin de répondre aux exigences dynamiques de l'entreposage et de la logistique modernes. Nos solutions garantissent une collaboration fluide entre les systèmes, les humains et les machines, créant une empreinte numérique orchestrant une automatisation avancée. Nous optimisons l'efficacité de l'entrepôt grâce à la robotique intelligente et améliorons la prise de décision opérationnelle avec l'IA. Avec plus de 25 ans d'expérience pionnière, nous guidons nos clients dans leur transformation numérique, garantissant une valeur rapide et une qualité durable.

Découvrez nos solutions logicielles innovantes sur www.lea-reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply soutient les grands groupes industriels des télécommunications et des médias ; industrie et services ; la banque et l’assurance et les secteurs publics dans la définition et le développement de modèles d’entreprise rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud, des médias numériques et de l’internet des objets. Les services de Reply comprennent le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

