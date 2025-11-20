LIBERTY NETWORKS: el impulso digital del Caribe y América Latina

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--La conectividad es mucho más que cables bajo el mar o antenas terrestres: es el motor del progreso. Es la tecnología que permite que los estudiantes aprendan, que los médicos consulten con especialistas, que las empresas puedan expandir sus operaciones y que los gobiernos brinden servicios de calidad a sus ciudadanos.

En Liberty Networks, nos dedicamos a construir y operar la infraestructura digital que impulsa el futuro del Caribe y América Latina. Con presencia en más de 30 países, casi 50.000 kilómetros de fibra submarina y 17.000 kilómetros de red terrestre, nuestro ecosistema conecta a la región desde las profundidades del océano hasta la infraestructura edge. Liberty Networks proporciona el ecosistema que hace posible que la región siga avanzando al permitir que operadores, proveedores de internet y proveedores de servicios en nube a gran escala puedan ofrecer los servicios digitales y de IA que transforman la vida de las personas y los negocios. Mirá este video para conocer más acerca de nuestro trabajo.

Liderazgo tecnológico

Liberty Networks invierte e innova de manera constante para asegurar que la región cuente con conectividad de primer nivel. Desde ARCOS-1 y PCCS hasta CFX, ECFS y MAYA, nuestras estaciones submarinas y terrestres se han convertido en una pieza fundamental de la infraestructura esencial de más de 30 países, respaldando a operadores, empresas, gobiernos y a las comunidades a las que brindan servicios. Continuamos modernizando, actualizamos y expandiendo la capacidad operativa de estos sistemas para responder a las crecientes necesidades digitales de la región.

Nuestro plan plurianual de inversión de 250 millones de dólares nos permite seguir evolucionando y expandir las rutas submarinas, reforzar las redes terrestres y habilitar nuevos puntos de presencia (PoPs) de última generación que acercan la infraestructura digital nuestras comunidades. Contamos con más de 1100 profesionales especializados que operan nuestra red las 24 horas para garantizar un servicio estable y de primer nivel 24/7, los 365 días del año.

Estamos construyendo el futuro de la conectividad a través de proyectos que amplían los límites de lo posible.

MANTA, nuestro sistema submarino más reciente, fue desarrollado junto a Sparkle y Gold Data y diseñado por SubCom, y proporcionará una nueva ruta de alto rendimiento que conectará Estados Unidos, México, Panamá y Colombia. Permitirá una conectividad fluida entre los principales hubs digitales y podrá hacer frente a la creciente demanda de servicios de IA y nube distribuida, así como el alto volumen de contenidos. Esta nueva ruta digital también se integra con nuestros sistemas existentes, potenciando la integración entre todos nuestros sistemas.

MAYA-1.2: Gracias a mejoras avanzadas, un sistema electrónico optimizado y rutas más eficientes, el sistema ahora duplica su capacidad actual y permite reducir la latencia. Esta actualización demuestra la capacidad de nuestras redes para aprovechar los últimos avances tecnológicos y ofrecer conectividad de alto desempeño incluso después de 2035.

Actualmente solo se utiliza entre el 20 % y el 25 % de la capacidad disponible de nuestra infraestructura submarina en el Caribe y América Latina, lo que demuestra el amplio margen previsto en el diseño de estos sistemas. Ese margen garantiza que nuestras redes puedan seguir acompañando el creimiento de la demanda digital de la región de forma segura y confiable, habilitanto la adopción de nuevas tecnologías, un mayor consumo de datos y un avance sostenido del desarrollo digital.

Seguiremos escalando y optimizando nuestra infraestructura, incrementando la capacidad en nuestras plataformas actuales de la mano de las tecnologías más avanzadas. La mayoría de nuestros cables submarinos en el Caribe y América Latina no tienen repetidores incorporados, lo que les permite incorporar mejoras tecnológicas de forma continua y operar sin una vida útil predeterminada.

Promoviendo el desarrollo regional

Cada nuevo PoP y cada mejora en nuestro sistema fortalece el vínculo con nuestros clientes y nuestra misión. Las recientes incorporaciones en Campeche y Chetumal (México), así como la ampliación de nuestro sitio en Lima (Perú), han mejorado la latencia, la disponibilidad y la inteligencia de la red en toda la región.

Contamos con 96 PoPs activos que brindan acceso directo a nuestros principales sistemas y nos permiten seguir construyendo un ecosistema digital más inteligente, más sólido y más inclusivo, con múltiples vías para que los clientes se conecten a nuestras plataformas y redes.

Para Liberty Networks, la infraestructura debe estar al servicio de las comunidades. Detrás de cada kilómetro de fibra hay un compromiso con la educación, la salud, las actividades comerciales y las oportunidades. Nuestros equipos de ingenieros, operadores y especialistas de servicio al cliente hacen posible que la región se mantenga conectada a toda hora y aseguran que ningún país quede fuera del proceso de transformación digital.

Desde el fondo del mar hasta el ecosistema edge urbano, transformamos fibra y silicio en crecimiento y resiliencia, y ofrecemos conectividad global de primer nivel que impulsa el futuro digital del Caribe y América Latina.

ACERCA DE LIBERTY NETWORKS

Liberty Networks, que forma parte de Liberty Latin America, es un proveedor líder de infraestructura y conectividad empresarial en América Latina y el Caribe. Conecta a más de 30 países mediante casi 50.000 kilómetros de fibra óptica submarina y 17.000 kilómetros de redes terrestres. La compañía opera varios de los sistemas submarinos más importantes de la región, como ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS y MAYA-1.2. Además, lleva a cabo iniciativas clave como MANTA, un nuevo sistema panregional submarino de alta capacidad para el Caribe y América Latina.

En Liberty Networks, trabajamos en conjunto con empresas, operadores y comunidades de negocios, quienes se valen de nuestra amplia infraestructura de red, nuestras soluciones de última generación y nuestros centros de procesamiento de datos para desarrollar iniciativas sólidas que impulsan el éxito empresarial en toda la región.

