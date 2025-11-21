Maharah與Manpower簽署品牌授權協議，進一步鞏固了其作為全球企業進入沙烏地阿拉伯的門戶地位

華盛頓，沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Maharah Human Resources Company（「Maharah」）宣布與ManpowerGroup簽署品牌授權協議，將在沙烏地阿拉伯王國以全球性品牌「Manpower」開展業務。該協議簽署於在華盛頓特區舉行的美沙投資論壇期間。

Maharah執行長Abdulaziz Alkathiry稱該協議為公司發展歷程中的「一個決定性時刻」，尤其是在公司成長策略和專業人才解決方案拓展方面。他指出，此次合作將提升Maharah在高技能人才招募和外包服務領域的實力，從而增強其在沙烏地阿拉伯人力資源服務市場的競爭力。

ManpowerGroup亞太及中東地區總裁François Lançon表示，此次合作鞏固了公司在海灣地區的市場地位，並使其能夠將全球人才解決方案專長引入沙烏地阿拉伯市場，透過人才培養，為該國的長期發展做出貢獻。

在紐約證券交易所上市（NYSE:MAN）的ManpowerGroup是全球最大的人力資源解決方案公司之一，在約75個國家和地區設有2,100多個辦事處，為全球各行各業的公司提供臨時及永久職位招聘、專業服務和外包等綜合解決方案。每年，ManpowerGroup幫助數百萬求職者在各個行業和技能水平領域獲得就業機會。

根據協議，Maharah的全資子公司Growth Avenue Investment Company將充分利用ManpowerGroup的全球專長和國際網路，負責在沙烏地阿拉伯市場營運Manpower的授權業務，包括永久和臨時人員配備、專業招聘解決方案、外包和專業勞動力服務等全方位人力資源服務。

憑藉在政府在地化計畫和人才培養方面的豐富經驗，Maharah正致力於鞏固其作為國際企業進入沙烏地阿拉伯市場的門戶地位。Maharah Human Resources Company是一家在沙烏地阿拉伯證券交易所上市的沙烏地阿拉伯股份制公司，實收資本為4.75億沙烏地里亞爾。該公司被譽為人力資本服務領域的領導企業，提供涵蓋主要行業240多個職業的綜合性人力資源解決方案和專業服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。