L'IA sort les poubelles : le plus grand projet de recyclage aux États-Unis permettra de prolonger la durée de vie de la décharge pour les résidents de la Virginie

PORTSMOUTH, Virginie--(BUSINESS WIRE)--La Southeastern Public Service Authority of Virginia (« SPSA »), l’autorité régionale chargée de la gestion des déchets pour South Hampton Roads, vient de signer un contrat de 20 ans avec Commonwealth Sortation LLC, une filiale d’AMP Robotics Corporation (collectivement, « AMP »), afin de fournir des services de traitement des déchets solides aux huit communautés membres de la SPSA et à leurs 1,2 million d’habitants.

S’appuyant sur un projet pilote de près de deux ans à Portsmouth, qui incluait un système AMP ONE™ capable de traiter jusqu’à 150 tonnes de déchets solides municipaux (DSM) d’origine locale par jour, AMP va maintenant étendre sa technologie à l’ensemble de la région. Dans le cadre de ce partenariat à long terme, qui facilitera le plus grand projet de recyclage du pays, AMP déploiera des lignes de tri des DSM supplémentaires et un système de gestion des matières organiques capable de traiter 540 000 tonnes par an pour réacheminer la moitié des déchets que la SPSA apportera aux installations AMP.

La technologie de tri optimisée par l’IA d’AMP utilise des caméras, de la robotique et des jets pneumatiques pour détecter et éliminer les matières recyclables et organiques des déchets ensachés. Grâce à la solution d’AMP, la SPSA peut :

prolonger la durée de vie de sa décharge ;

diminuer les coûts de collecte et d'élimination à long terme pour les collectivités ; et

s'adapter à l'évolution des besoins des communautés, y compris la gestion des déchets organiques, afin de mieux soutenir une région en pleine croissance et prospère.

Dennis Bagley, directeur exécutif de la SPSA, déclare : « Ce projet nous permettra d’améliorer la gestion des déchets des communautés que nous desservons, en faisant des 1,2 million d’habitants des recycleurs actifs, tout en doublant la durée de vie de notre décharge. Cette technologie démontre qu’il existe des moyens efficaces de récupérer des ressources précieuses des déchets, et nous sommes fiers d’être à la pointe de la fourniture de services de gestion des déchets transparents et de haute qualité ».

Le partenariat avec AMP garantit que la région recyclera 20 % de ses déchets, soit plus du double du taux de recyclage de la communauté la plus performante de la région, tout en éliminant le besoin d’installations de recyclage séparées et de camions pour traiter la plupart des matières recyclables. L’étude de caractérisation des déchets réalisée par la SPSA a révélé des taux élevés de matières recyclables, principalement des plastiques et des métaux, dans le flux de déchets de Hampton Roads, même dans les communautés pratiquant la collecte sélective.

Tim Stuart, directeur général d’AMP, déclaré : « Les taux de recyclage ont stagné pour les communautés et la nation dans son ensemble ces quinze dernières années. Des projets comme celui-ci offrent un nouveau modèle de recyclage, mieux aligné sur les infrastructures locales de gestion des déchets. Notre approche de traitement des DSM réduira considérablement le volume de déchets que la SPSA doit enfouir, permettra la création de produits finaux utiles et le fera avec des niveaux d'émissions significativement inférieurs à ceux résultant de solutions concurrentes. Il s’agit au final d’une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, qui servira de modèle à d’autres communautés cherchant à adopter des pratiques de gestion des déchets plus durables ».

Cette solution permettra notamment de collecter tous les déchets résidentiels et commerciaux dans une seule poubelle. AMP exploitera deux installations de tri à Portsmouth pour extraire les matières recyclables (plastiques, métaux et fibres) et les matières organiques, tout en collaborant avec la SPSA pour éliminer les résidus. Une troisième installation, adjacente à une installation de tri sur Victory Boulevard, transformera les matières organiques triées par chauffage indirect en biochar, une substance semblable au charbon de bois qui séquestre le carbone.

En créant une capacité de traitement sur plusieurs sites au lieu de la centraliser les capacités, la SPSA gagne en résilience opérationnelle, réduisant ainsi les risques de temps d'arrêt et assurant un réacheminement fiable des sites d'enfouissement. Au-delà de la prolongation de la durée de vie de la décharge de la SPSA, chaque tonne réacheminée de DSM réduit ou séquestre plus de 0,7 tonne de gaz à effet de serre équivalents au dioxyde de carbone, ce qui équivaut à plus de 378 000 tonnes de dioxyde de carbone évitées ou éliminées chaque année dans les déchets transformables de la SPSA, soit l'équivalent du retrait de plus de 88 000 voitures de la circulation pendant un an.

AMP, qui reçoit le soutien d'investisseurs tels que Sequoia Capital, Congruent Ventures, XN, Blue Earth Capital, le California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) et le Microsoft Climate Innovation Fund, prévoit de créer environ 100 emplois et de développer de nombreuses compétences transférables au sein de la main-d’œuvre locale. Contrairement aux anciennes installations de traitement des déchets où la main-d’œuvre est concentrée dans des rôles de tri manuel, la solution d’AMP repose sur des opérateurs de production qui ont la possibilité d’apprendre à optimiser la technologie et les systèmes automatisés qu’ils gèrent.

À propos d’AMP™

AMP applique le tri optimisé par l'IA à grande échelle pour moderniser l'infrastructure mondiale de recyclage et maximiser la valeur des déchets. AMP conçoit, construit et exploite des installations de pointe rentables pour traiter le recyclage à flux unique et les déchets solides municipaux. La plateforme d’IA de l’entreprise a identifié plus de 200 milliards d’articles et ses systèmes ont traité 2,8 millions de tonnes de matières recyclables. Avec trois installations complètes et plus de 400 systèmes d’IA déployés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, la technologie d’AMP offre une solution transformationnelle au tri des déchets et redéfinit les fondamentaux économiques du recyclage.

À propos de la SPSA

La Southeastern Public Service Authority (SPSA) gère les services de gestion des déchets solides pour plus de 1,2 million d'habitants dans huit communautés du sud-est de la Virginie : Chesapeake, Franklin, Isle of Wight County, Norfolk, Portsmouth, Southampton County, Suffolk et Virginia Beach. Créée en 1976, la SPSA se consacre à fournir des solutions de gestion des déchets respectueuses de l'environnement et rentables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.spsava.gov et suivez la SPSA sur Facebook, LinkedIn et YouTube.

