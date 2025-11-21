Az AWS és a HUMAIN az NVIDIA AI Infrastructure-rel és az AWS AI Chip-pel bővíti együttműködését a mesterséges intelligencia innovációjának világszerte történő előmozdítása érdekében

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Az Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) egyik leányvállalata, az Amazon Web Services, Inc. (AWS) és a HUMAIN, egy globális, teljes körű AI-megoldásokkal foglalkozó állami befektetési alap (PIF) a mai napon az USA-Szaúd-Arábia Befektetési Fórumon bejelentették arra vonatkozó terveiket, hogy akár 150 000 mesterséges intelligencia-gyorsítót biztosítsanak, telepítsenek és kezeljenek egy rijádi „AI Zone” néven ismert adatközpont-létesítményben. A kibővített partnerség részeként az AWS a HUMAIN preferált AI-partnerévé válik világszerte, és a két vállalat együttműködik annak érdekében, hogy a Szaúd-Arábiából származó AI-számítástechnika és -szolgáltatások világszerte eljussanak az ügyfelekhez.

A Szaúd-Arábiában a maga nemében első AI Zone a legmodernebb AI-képzési és következtetéses feladatokat fogja támogatni, miközben hozzáfér a legújabb NVIDIA GB300 AI-infrastruktúrához, valamint az AWS Trainium AI-chipjeihez. Az infrastruktúra az intenzív számítástechnikát igénylő AI-munkaterhelések széles skáláját támogatja majd, beleértve a modellképzést és az AI-alkalmazásokra vonatkozó következtetések futtatását. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy gyorsan a koncepcióról a termelésre álljanak át, miközben felelősségteljesen kiaknázzák az NVIDIA infrastruktúrát és az AI-szoftvert, zökkenőmentesen integrálva az AWS infrastruktúrával és szolgáltatásokkal.

Ez az iparágvezető, gyorsított számítástechnikai infrastruktúra – amely a mesterséges intelligencia alapú munkaterhelések magabiztos, biztonságos, skálázható és megbízható futtatásához szükséges –Szaúd-Arábia első mesterséges intelligencia zónáját a világ egyik legmodernebb és leginnovatívabb zónájává teszi.

Az AI Zone támogatni fogja a globális vállalkozásokat és a technológiai innovátorokat, és mind Szaúd-Arábia nemzeti AI-igényeit, mind a számítástechnika iránti gyorsan növekvő globális keresletet szolgálja. A rendelkezésre álló speciális AWS generatív AI-szolgáltatások, mint például az Amazon Bedrock, az Amazon AgentCore és az Amazon SageMaker egyetlen platformon keresztül azonnali hozzáférést biztosítanak az ügyfelek számára a vezető alapmodellekhez. Az Amazon Bedrock elvonatkoztat az infrastruktúra-kezeléstől, így lehetővé teszi az ügyfelek számára az alapmodellekhez való hozzáférést anélkül, hogy ki kellene választaniuk vagy kezelniük kellene a mögötte álló számítástechnikai infrastruktúrát.

A tervezett AI Zone képességeinek bővítése érdekében a HUMAIN csatlakozik az AWS Solution Provider Programhoz, lehetővé téve az ügyfelek számára az AWS szolgáltatásaihoz való hozzáférést egy egységes platformon keresztül, ezzel felgyorsítva a mesterséges intelligencia (AI) elterjedését regionális és nemzetközi szinten. Ez a mérföldkő előmozdítja a két vállalat közötti stratégiai partnerséget, illetve a 2025 májusában bejelentett közös tervet, hogy több mint 5 milliárd dollárt fektessenek az AI infrastruktúrába, az AWS szolgáltatásokba, valamint az AI képzésbe és tehetségfejlesztésbe Szaúd-Arábiában.

„Ez egy kulcsfontosságú pillanat a HUMAIN-nal való együttműködésünk iránti elkötelezettségünkben” – árulta el Tanuja Randery, az AWS Európáért, Közel-Keletért és Afrikáért felelős ügyvezető igazgatója. „A HUMAIN helyi szakértelmének és beruházásainak az AWS mesterséges intelligencia megoldásaival – köztük a fejlett infrastruktúránkkal, az NVIDIA-val kötött hardverpartnerségekkel, az Amazon Bedrock transzformatív mesterséges intelligencia platformmal és az üzleti felhasználóknak szóló mesterséges intelligencia megoldásokkal, például az Amazon Quick Suite – való ötvözésével egy világszínvonalú innovációs központot hozunk létre, amely Szaúd-Arábiában és világszerte kiszolgálja majd az ügyfeleket. AWS megoldásszolgáltatóként a HUMAIN felhatalmazza a szervezeteket arra, hogy a generatív mesterséges intelligencia teljes potenciálját felszabadítsák, és ösztönözzék az ágensi átalakulást a vállalkozások és a kormányzati szervezetek számára. Együtt felgyorsítjuk a digitális átalakulást és előmozdítjuk a gazdaság növekedését, amelyet a helyi igények és a globális szintű képességek mély megértése támogat. Ez a partnerség rendíthetetlen elkötelezettségünket bizonyítja, hogy befektessünk mind az élvonalbeli infrastruktúrába, mind a tehetségekbe, amelyek meghatározzák a mesterséges intelligencia jövőjét a Királyságban és azon túl is.”

„Az AI Zone a HUMAIN és az AWS több gigawattos utazásának kezdetét jelenti. A kezdetektől fogva ez az infrastruktúra úgy lett kialakítva, hogy szolgálja mind a nemzeti prioritásokat, mind az AI számítástechnika iránti világszerte egyre növekvő igényt” – mondta el Tareq Amin, a HUMAIN vezérigazgatója. „Ami igazán megkülönbözteti ezt a partnerséget, az a törekvéseink mértéke és az együttműködésünk innovációja. Egy úttörő kereskedelmi modell és a globális piaci terjeszkedés iránti közös elkötelezettségünk révén olyan ökoszisztémát alakítunk ki, amely meghatározza a mesterséges intelligencia ötletek felépítésének, alkalmazásának és méretezhetőségének jövőjét szerte a világon.”

Az innováció erősítése, a helyi tehetségek fellendítése

Az AWS és a HUMAIN együttműködésének célja, hogy felgyorsítsa a mesterséges intelligencia adoptációját, valamint elősegítse Szaúd-Arábia azon célját, hogy globális vezetővé váljon a mesterséges intelligencia terén.

Az infrastruktúrán túlmenően az AWS és a HUMAIN együttműködik majd a mesterséges intelligencia állami és a magánszektorban való elterjedésének felgyorsítása érdekében, fejlett arab nagy nyelvi modellek kifejlesztésében, beleértve az „ALLAM”-ot, a HUMAIN arab nyelvű első nagy nyelvi modelljét, valamint egy egységes mesterséges intelligencia ágenspiac létrehozása terén a kormányzati szolgáltatások számára.

Egy fenntartható, jövőképes munkaerő kiépítése érdekében az AWS az Amazon Akadémián keresztül és a PIF-fel együttműködésben, 100 000 szaúdi állampolgárt képez ki a felhőalapú számítástechnika és a generatív mesterséges intelligencia területén, és 10 000 nő képzését támogatja egy célzott továbbképzési kezdeményezés keretében. Ezen erőfeszítések elősegítik a munkaerő felkészítését egy mesterséges intelligencián alapuló gazdaságra, amely várhatóan 2030-ig 130 milliárd dollárral járul hozzá a nemzet GDP-jéhez.

Amit az Amazon Web Services-ről tudni érdemes…

2006 óta az Amazon Web Services a világ legátfogóbb és legszélesebb körben elterjedt felhőszolgáltatása. Az AWS folyamatosan bővíti szolgáltatásait, hogy gyakorlatilag bármilyen munkaterhelést képes legyen támogatni, és ma már több mint 240 teljes funkcionalitású szolgáltatással rendelkezik a számítástechnika, tárolás, adatbázisok, hálózatépítés, analitika, gépi tanulás és mesterséges intelligencia (AI), az Internet of Things (IoT), mobil, biztonsági, hibrid, média és alkalmazásfejlesztés, telepítés és menedzsment terén 120 elérhetőségi zónában, 38 földrajzi régióban, és bejelentették további 10 elérhetőségi zóna és három további AWS régió létrehozásának tervét Chilében, Szaúd-Arábiában, illetve az AWS European Sovereign Cloudon. Ügyfelek milliói – köztük a leggyorsabban növekvő startupok, a legnagyobb vállalatok és a vezető kormányzati szervek – bíznak az AWS-ben, hogy működtesse infrastruktúrájukat, agilisabbá tegye őket és csökkentse a költségeiket. További információkért az AWS-ről látogasson el a következő weboldalra: aws.amazon.com .

Amit a HUMAIN-ról tudni érdemes...

A HUMAIN, egy PIF vállalat, egy globális mesterséges intelligencia vállalat, amely négy fő területen nyújt teljes körű AI-képességeket: következő generációs adatközpontok, hiperteljesítményű infrastruktúra és felhőplatformok, fejlett AI-modellek, beleértve a világ legfejlettebb, arab világban létrehozott arab nyelvű LLM-jeit, valamint mélyreható ágazati ismereteket a valós megvalósítással ötvöző, transzformatív AI-megoldások.

A HUMAIN teljes körű (end-to-end) modellje mind az állami, mind a magánszektorbeli szervezeteket kiszolgálja, exponenciális értéket teremtve minden iparágban, az ember és a mesterséges intelligencia közötti szinergiák révén elősegítve az átalakulást és erősítve a képességeket. Az ágazatspecifikus mesterséges intelligencia termékek növekvő portfóliójával és a szellemi tulajdon terén a vezető szerep és a tehetségek fölényének előmozdítására irányuló alapvető küldetésével a HUMAIN a globális versenyképesség és a nemzeti megkülönböztetés jegyében lett tervezve.

Előretekintő nyilatkozat

A jelen sajtóközlemény a jelenlegi várakozásokon és feltételezéseken alapuló előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz. A tényleges eredmények a bizonytalanságok miatt ettől jelentős mértékben eltérhetnek. Ezen nyilatkozatok frissítésére a HUMAIN nem vállal kötelezettséget.

