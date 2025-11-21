AWS et HUMAIN renforcent leur partenariat avec les infrastructures IA de NVIDIA et l'accord AWS sur les puces IA afin de stimuler l'innovation mondiale dans le domaine de l'IA.

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et HUMAIN, une société du Fonds d'investissement public (PIF) qui fournit des solutions d'IA complètes à l'échelle mondiale, ont annoncé aujourd'hui, lors du Forum d'investissement américano-saoudien, leur intention de fournir, déployer et gérer jusqu'à 150 000 accélérateurs d'IA dans un centre de données appelé « AI Zone » à Riyad. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, AWS deviendra le partenaire privilégié de HUMAIN dans le domaine de l'IA à l'échelle mondiale, et les deux sociétés collaboreront afin de proposer des services et des capacités de calcul IA depuis l'Arabie saoudite à des clients du monde entier.

La première zone IA en Arabie saoudite soutiendra les charges de travail de pointe en matière de formation et d'inférence IA grâce à l'accès à la dernière infrastructure IA NVIDIA GB300 et aux puces IA Trainium d'AWS. L'infrastructure prendra en charge un large éventail de charges de travail IA gourmandes en calcul, notamment la formation de modèles et l'exécution d'inférences pour les applications IA. Cela permettra aux clients de passer rapidement du concept à la production tout en exploitant de manière responsable, l'infrastructure NVIDIA et les logiciels IA intégrés de manière homogène à l'infrastructure et aux services AWS.

Cette infrastructure informatique accélérée de pointe, dotée de la sécurité, de l'évolutivité et de la fiabilité nécessaires pour exécuter en toute confiance des charges de travail liées à l'IA, fera de la première zone IA d'Arabie saoudite, l'une des plus modernes et innovantes au monde.

La zone IA soutiendra les multinationales et les innovateurs technologiques, et répondra à la fois aux besoins nationaux de l'Arabie saoudite en matière d'IA et à la demande mondiale en forte croissance en matière de calcul. La disponibilité de services AWS spécialisés dans l'IA générative, notamment Amazon Bedrock, Amazon AgentCore et Amazon SageMaker, permettra aux clients d'accéder immédiatement à des modèles de base de pointe via une plateforme unique. Amazon Bedrock se charge de la gestion de l'infrastructure, permettant ainsi aux clients d'accéder à des modèles de base sans avoir à sélectionner ou à gérer l'infrastructure informatique sous-jacente.

Afin d'améliorer les capacités de la zone IA prévue, HUMAIN rejoindra le programme AWS Solution Provider , permettant ainsi aux clients d'accéder aux services AWS via une plateforme unifiée afin d'accélérer l'adoption de l'IA dans la région et à l'échelle internationale. Cette étape importante renforce le partenariat stratégique entre les deux entreprises et le plan conjoint annoncé en mai 2025 visant à investir plus de 5 milliards de dollars dans les infrastructures IA, les services AWS, la formation à l'IA et le développement des talents en Arabie saoudite.

« Cette étape marque un moment charnière dans notre engagement envers notre partenariat avec HUMAIN », a déclaré Tanuja Randery, DG pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez AWS. « En combinant l’expertise locale et les investissements de HUMAIN avec les solutions d’IA d’AWS – notamment notre infrastructure de pointe, nos partenariats matériels avec NVIDIA, la plateforme d’IA évolutive Amazon Bedrock, ainsi que les solutions d’IA destinées aux utilisateurs professionnels telles qu’Amazon Quick Suite – nous mettons en place un pôle d’innovation de classe mondiale qui servira des clients en Arabie saoudite et dans le monde entier. En tant que fournisseur de solutions AWS, HUMAIN permettra aux organisations de libérer tout le potentiel de l’IA générative et d’accélérer la transformation agentique des entreprises et des entités gouvernementales. Ensemble, nous accélérons la révolution numérique et stimulons la croissance économique – en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins locaux et sur des capacités à l’échelle mondiale. Ce partenariat démontre notre engagement indéfectible à investir à la fois dans des infrastructures de pointe et dans les talents qui façonneront l’avenir de l’IA dans le Royaume et au-delà. »

« La zone IA marque le début d'une aventure de plusieurs gigawatts pour HUMAIN et AWS. Dès sa conception, cette infrastructure a été pensée pour répondre à la fois aux priorités nationales et à la demande mondiale croissante en matière de calcul IA », a déclaré Tareq Amin, PDG de HUMAIN. « Ce qui distingue véritablement ce partenariat, c'est l'ampleur de notre ambition et l'innovation dans notre façon de travailler ensemble. Grâce à un modèle commercial révolutionnaire et à un engagement commun en faveur de l'expansion du marché mondial, nous créons un écosystème qui façonnera l'avenir de la manière dont les idées d'IA peuvent être construites, déployées et adaptées aux besoins du monde entier. »

Stimuler l'innovation, accélérer le développement des talents locaux

Cette collaboration entre AWS et HUMAIN vise à accélérer l'adoption de l'IA et à faire progresser l'objectif du Royaume d'Arabie saoudite de devenir un leader mondial dans le domaine de l'IA.

Au-delà des infrastructures, AWS et HUMAIN collaboreront pour accélérer l'adoption de l'IA dans les secteurs public et privé, développer des modèles linguistiques arabes avancés, notamment « ALLAM », le premier modèle linguistique arabe de HUMAIN, et créer un marché unifié d'agents IA pour les services gouvernementaux.

Afin de constituer une main-d'œuvre durable et prête pour l'avenir, AWS formera 100 000 citoyens saoudiens au cloud computing et à l'IA générative par le biais de l'Amazon Academy, en collaboration avec le PIF, et soutiendra une initiative dédiée à la mise à niveau des compétences visant à former 10 000 femmes. Ces efforts contribuent à préparer la main-d'œuvre à une économie fondée sur l'IA qui devrait rapporter 130 milliards de dollars au PIB national d'ici 2030.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail, et propose aujourd’hui plus de 240 services entièrement équipés pour le calcul, le stockage, les bases de données, le réseau, l’analytique, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), le mobile, la sécurité, l’hybride, les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications — le tout au sein de 120 Zones de Disponibilité réparties dans 38 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 10 Zones de Disponibilité supplémentaires et trois nouvelles régions AWS au Chili, au Royaume d’Arabie saoudite et pour le cloud souverain européen d’AWS. Des millions de clients – des start-ups à la croissance la plus rapide aux plus grandes entreprises, en passant par les principales agences gouvernementales – font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, gagner en agilité et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, visitez aws.amazon.com .

À propos de HUMAIN

HUMAIN, une société du PIF, est une multinationale spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle propose des capacités d'IA complètes dans quatre domaines clés : les centres de données de nouvelle génération, les infrastructures et plateformes cloud hyperperformantes, les modèles d'IA avancés, notamment les modèles linguistiques arabes les plus avancés au monde développés dans le monde arabe, et les solutions d'IA évolutives qui combinent une connaissance approfondie du secteur et une mise en œuvre concrète.

Le modèle de bout en bout de HUMAIN s'adresse aux organisations des secteurs public et privé, libérant une valeur exponentielle dans tous les secteurs, stimulant la transformation et renforçant les capacités grâce aux synergies entre l'humain et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à chaque secteur et une mission fondamentale consistant à promouvoir le leadership en matière de propriété intellectuelle et la suprématie des talents dans le monde entier, HUMAIN est conçu pour assurer la compétitivité mondiale et la distinction nationale.

www.humain.com

