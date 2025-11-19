PACSUN IMPLEMENTA CON ÉXITO MANHATTAN ACTIVE® POINT OF SALE, UNIFICANDO EL COMERCIO Y AGILIZANDO PAGOS

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) anunció hoy que Pacsun, un destacado comercio de retail de moda juvenil, ha implementado con éxito Manhattan Active® Point of Sale (POS) una solución de ventas y servicios en tienda nativa en la nube que permite a los asociados combinar la comodidad digital con una experiencia de compra personalizada.

Tras un proyecto de cinco meses que inició con una fase piloto, Pacsun desplegó la solución POS de Manhattan en más de 300 tiendas en tan solo ocho semanas. Las capacidades de pago móvil ayudaron a reducir las largas filas en las tiendas, mientras que la gestión unificada de inventario, potenciada por la integración de RFID, permitió gestionar pedidos de manera eficiente desde Instagram, Amazon, TikTok y los propios canales de Pacsun. Durante la temporada alta de vacaciones, Pacsun alcanzó ingresos récord y optimizó sus operaciones, con un 40% de los pedidos online siendo procesados desde las tiendas, optimizando la proximidad del inventario, la capacidad laboral y los costos de envío, lo que redujo los gastos logísticos en un 25%.

Las tiendas se han convertido ahora en motores críticos de diferenciación en el retail, y estudios del sector muestran que las estrategias de comercio unificado que aprovechan las ubicaciones físicas pueden aumentar el valor de vida del cliente en 1,5 veces, incrementar el valor promedio de los pedidos en un 15% y elevar la lealtad en un 70%. Con Manhattan Active POS implementado en toda la red de tiendas de Pacsun, los asociados ahora cuentan con herramientas como flujos de trabajo intuitivos que agilizan las devoluciones y la funcionalidad de “pasillo infinito” que convierte los productos agotados en pedidos digitales, permitiendo que las tiendas experienciales de Pacsun también funcionen como centros robustos de servicio y cumplimiento. Esta agilidad transforma las devoluciones en oportunidades de venta, aumentando las compras adicionales en tienda durante los intercambios.

“El POS de Manhattan es un antes y un después”, dijo Shirey Gao, Directora Digital y de información de Pacsun. “El comercio unificado significa una sola transacción y un solo proceso de pago, ya sea que un cliente compre en línea, devuelva en tienda o acceda al inventario desde cualquier canal. Los asociados de tienda se adaptaron de inmediato, transformando desafíos como productos agotados en oportunidades de venta. Durante los períodos de mayor demanda, la analítica en tiempo real nos ayudó a resolver pedidos unificados un 50% más rápido, protegiendo nuestras relaciones con los clientes y asegurando nuestra mejor temporada navideña hasta la fecha.”

Manhattan Active POS combina clienteling, pago móvil y cumplimiento omnicanal en una sola aplicación. Como parte de la suite líder en la industria Manhattan Active® Omni, unifica los datos de catálogo, carrito y cumplimiento para facultar a los asociados como embajadores de la marca.

“El éxito de Pacsun demuestra cómo las tiendas prosperan cuando se unifican con lo digital”, dijo Stewart Gantt, vicepresidente ejecutivo de Servicios Profesionales. “Nuestra solución de POS no es solo una herramienta. Es un motor de crecimiento que convierte cada interacción en un momento para construir lealtad, ya sea que un cliente inicie su recorrido en TikTok o en un probador.”

SOBRE PACSUN

Pacsun es un comercio de retail especializado líder que ofrece una selección de marcas emergentes y moda en tendencia desde la perspectiva de la cultura juvenil. En los mercados de moda contemporánea, streetwear y estilo de vida activo, Pacsun se asocia con las mejores marcas para ofrecer colecciones seleccionadas, productos raros y exclusivos, y colaboraciones creativas en todos los niveles. Fundada en 1980 en Newport, California. Curada en Los Ángeles. Sigue a @pacsun en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok.

SOBRE MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates es un líder tecnológico global en logística de distribución y comercio omnicanal. Integramos la información de toda la empresa, convergiendo las ventas front-end con la ejecución logística back-end. Nuestro software, tecnología de plataforma y experiencia incomparable ayudan a impulsar tanto el crecimiento de ingresos como la rentabilidad para nuestros clientes. Manhattan Associates diseña, desarrolla y entrega soluciones avanzadas en la nube y locales para que, ya sea en la tienda, a través de tu red o desde tu centro de cumplimiento, estés listo para aprovechar los beneficios del mercado omnicanal. Para más información, visita www.manh.com.