iConnections lanceert Pipelines: een krachtige nieuwe manier voor LP's en GP's om connecties om te zetten in echt momentum

GLADWYNE, Pa.--(BUSINESS WIRE)--iConnections, het toonaangevende netwerk voor allocators en fondsbeheerders, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Pipelines, een nieuwe tool voor productiviteit en relatiebeheer die rechtstreeks in het platform is ingebouwd. Pipelines biedt Limited partners en General Partners (LP's en GP's) een gestructureerde, visuele en speciaal ontwikkelde manier om hun contacten te organiseren, relaties te onderhouden en hun fondsenwervings- of investeringsprocessen vooruit te helpen, zonder afhankelijk te zijn van gefragmenteerde spreadsheets of generieke CRM's.

Pipelines is ontwikkeld op basis van uitgebreide feedback uit het alternatieve beleggingsecosysteem. Het is bedoeld om een veelvoorkomend probleem in de sector op te lossen: na een productieve bijeenkomst of contactronde verliezen veelbelovende gesprekken vaak hun momentum omdat er geen eenvoudige aangepaste oplossing is om de stappen erna te volgen.

