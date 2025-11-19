-

Frontgrade Gaisler en DELTATEC maken geavanceerde ruimtecomputing in verschillende missies mogelijk

GÖTEBORG, Zweden & LUIK, België--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Gaisler Technologies, een vooraanstaande aanbieder van zeer betrouwbare elektronische oplossingen voor ruimtemissies en missies ten behoeve van de nationale veiligheid, en DELTATEC, een design house van zeer hoog niveau gespecialiseerd in geavanceerde technologieën, vieren met genoegen hun succesvolle samenwerking voor het aanleveren van sterk presterende computeroplossingen voor ruimtetoepassingen, met de GR712RC dual-core microprocessor als kloppend hart van diverse systemen die al in verschillende vluchten zijn ingezet.

De GR712RC, ontwikkeld door Frontgrade Gaisler gebaseerd op de fouttolerante LEON3FT-architectuur, werd geïntegreerd in meerdere DHS-eenheden (Data Handling System units) ontworpen door DELTATEC. Deze omvatten één PDHU (Payload Data Handling Unit) en twee OBC's (On-Board Computers) die momenteel operationeel zijn aan boord van ESA’s eSAIL-missie, die in september 2020 in LEO (Low Earth Orbit) werd gelanceerd.

