Společnosti AWS a HUMAIN rozšiřují spolupráci prostřednictvím infrastruktury NVIDIA pro umělou inteligenci a čipů AWS s cílem urychlit globální inovace v oblasti umělé inteligence
- Rozšířené partnerství zahrnuje nasazení až 150 000 akcelerátorů umělé inteligence, včetně nejnovější infrastruktury NVIDIA GB300s AI a čipů AWS Trainium.
- Společnost Amazon Bedrock poskytne zákazníkům přístup k nejlepším základním modelům ve své třídě, optimalizovaným pro různé vysoce výkonné infrastruktury čipů pro umělou inteligenci.
- Společnost AWS se stává preferovaným partnerem společnosti HUMAIN v oblasti umělé inteligence a obě společnosti budou spolupracovat na poskytování výpočetních služeb a služeb umělé inteligence zákazníkům po celém světě.
WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Společnosti Amazon Web Services, Inc. (AWS), dceřiná společnost Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), a HUMAIN, společnost fondu Public Investment Fund (PIF) poskytující komplexní řešení v oblasti umělé inteligence, dnes na fóru U.S.-Saudi Investment Forum oznámily plán dodávat, nasazovat a spravovat až 150 000 akcelerátorů umělé inteligence v datovém centru označovaném jako „zóna umělé inteligence“ (AI Zone) v Rijádu. V rámci rozšířeného partnerství se AWS stane globálním preferovaným partnerem společnosti HUMAIN v oblasti umělé inteligence a obě společnosti budou spolupracovat na poskytování výpočetní kapacity a služeb umělé inteligence ze Saúdské Arábie zákazníkům po celém světě.
První zóna tohoto typu zaměřená na umělou inteligenci v Saúdské Arábii bude podporovat špičkové tréninkové a inferenční úlohy umělé inteligence díky přístupu k nejnovější infrastruktuře NVIDIA GB300 a čipům AWS Trainium. Tato infrastruktura bude podporovat širokou škálu výpočetně náročných úloh souvisejících s umělou inteligencí, včetně trénování modelů a provozu inference pro aplikace využívající umělou inteligenci. Umožní tak zákazníkům rychle přejít od konceptu k produkčnímu nasazení a využívat infrastrukturu a software NVIDIA v kombinaci s infrastrukturou a službami AWS odpovědným a bezproblémovým způsobem.
Tato špičková akcelerovaná výpočetní infrastruktura – poskytovaná s úrovní zabezpečení, škálovatelnosti a spolehlivosti potřebnou pro bezproblémový provoz úloh umělé inteligence – zajistí, že první zóna zaměřená na umělou inteligenci v Saúdské Arábii bude patřit k nejmodernějším a nejinovativnějším na světě.
Tato zóna zaměřená na umělou inteligenci bude podporovat globální podniky a technologické inovátory a zároveň bude sloužit jak národním potřebám Saúdské Arábie v oblasti umělé inteligence, tak i rychle rostoucí celosvětové poptávce po výpočetním výkonu. Dostupnost specializovaných služeb AWS pro generativní umělou inteligenci, včetně Amazon Bedrock, Amazon AgentCore a Amazon SageMaker, poskytne zákazníkům okamžitý přístup k předním základním modelům prostřednictvím jednotné platformy. Služba Amazon Bedrock abstrahuje správu infrastruktury, díky čemuž mohou zákazníci přistupovat k základním modelům bez nutnosti vybírat nebo spravovat podkladovou výpočetní infrastrukturu.
Za účelem posílení plánované zóny zaměřené na umělou inteligenci se HUMAIN připojí k programu AWS Solution Provider Program, což zákazníkům umožní využívat služby AWS prostřednictvím jednotné platformy a urychlit adopci technologií umělé inteligence v regionu i na mezinárodní úrovni. Tento krok představuje významný posun ve strategickém partnerství obou společností a navazuje na společný plán oznámený v květnu 2025, v rámci kterého chtějí investovat více než 5 miliard USD do infrastruktury pro umělou inteligenci, služeb AWS a programů školení a rozvoje talentů v Saúdské Arábii.
„Toto je klíčový moment v našem závazku k partnerství se společností HUMAIN,“ uvedla Tanuja Randery, generální ředitelka AWS pro Evropu, Střední východ a Afriku. „Spojením místních znalostí a investic společnosti HUMAIN s řešeními umělé inteligence AWS – včetně naší pokročilé infrastruktury, hardwarových partnerství s NVIDIA, transformativní platformy umělé inteligence Amazon Bedrock a řešení umělé inteligence pro firemní uživatele, včetně Amazon Quick Suite – vytváříme inovační centrum světové úrovně, které bude sloužit zákazníkům v Saúdské Arábii i po celém světě. Jako poskytovatel řešení AWS bude HUMAIN pomáhat organizacím plně využít potenciál generativní umělé inteligence a podporovat transformaci agentur pro podniky a vládní subjekty. Společně urychlujeme digitální transformaci a podporujeme ekonomický růst – opíráme se přitom o hluboké porozumění místním potřebám a globálním možnostem. Toto partnerství dokazuje náš neochvějný závazek investovat jak do špičkové infrastruktury, tak do talentů, které budou určovat budoucnost umělé inteligence v království i mimo něj.“
„Tato zóna zaměřená na umělou inteligenci představuje začátek multigigawattové cesty pro společnosti HUMAIN a AWS. Od počátku je tato infrastruktura navržena tak, aby sloužila jak národním prioritám, tak rostoucí celosvětové poptávce po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci,“ uvedl Tareq Amin, generální ředitel společnosti HUMAIN. „To, co toto partnerství skutečně odlišuje, je rozsah našeho společného cíle a inovativní způsob spolupráce. Díky průlomovému obchodnímu modelu a sdílenému závazku globální expanze vytváříme ekosystém, který bude utvářet budoucnost toho, jak budou myšlenky v oblasti umělé inteligence vznikat, uváděny do praxe a škálovány pro celý svět.”
Podpora inovací, urychlení rozvoje místních talentů
Spolupráce společností AWS a HUMAIN má za cíl urychlit zavádění umělé inteligence a posunout Saúdskou Arábii blíže k cíli stát se globálním lídrem v oblasti umělé inteligence.
Kromě infrastruktury budou společnosti AWS a HUMAIN spolupracovat na urychlení zavádění umělé inteligence ve veřejném i soukromém sektoru, vývoji pokročilých arabských jazykových modelů, včetně „ALLAM“, prvního arabského jazykového modelu společnosti HUMAIN, a vytvoření jednotného trhu s agenty umělé inteligence pro vládní služby.
Společnost AWS oznámila, že v rámci programu Amazon Academy ve spolupráci s PIF vyškolí 100 000 občanů Saúdské Arábie v oblasti cloud computingu a generativní umělé inteligence. Součástí iniciativy je také speciální program pro rozvoj dovedností, který umožní proškolit 10 000 žen. Tyto aktivity podporují přípravu pracovní síly na ekonomiku poháněnou umělou inteligencí, která se očekává, že do roku 2030 přispěje k hrubému domácímu produktu země částkou 130 miliard USD.
