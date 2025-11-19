PacSun intègre ses canaux de vente avec Manhattan Active® Point of Sale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) annonce que PacSun, marque de mode emblématique pour les jeunes, a déployé avec succès Manhattan Active® Point of Sale (POS), une solution cloud native qui unifie la vente et le service en magasin, permettant aux employés d’offrir une expérience d’achat mêlant facilité du numérique et relation client personnalisée.

Après une phase pilote de cinq mois, PacSun a déployé la solution POS de Manhattan dans plus de 300 magasins en seulement huit semaines. Grâce aux fonctions de paiement mobile, les longues files d’attente en magasin ont été considérablement réduites. La gestion unifiée des stocks, facilitée par l’intégration de la technologie RFID, a par ailleurs permis d’assurer une exécution fluide des commandes provenant d’Instagram, Amazon, TikTok et des divers canaux de vente propres à PacSun. Pendant le pic d’activités des périodes de fêtes, PacSun a enregistré un chiffre d'affaires record tout en optimisant ses opérations : 40 % des commandes en ligne ont été traitées directement depuis les magasins, ce qui a permis d’optimiser les stocks de proximité, la capacité de traitement des équipes et les coûts d’expédition ; et a généré une réduction de 25 % des coûts logistiques.

Les magasins jouent désormais un rôle central dans la différenciation des enseignes Retail. Selon plusieurs études sectorielles, les stratégies de commerce unifié s’appuyant sur les points de vente physiques peuvent multiplier par 1,5 la valeur à vie du client, augmenter la valeur moyenne des commandes de 15 % et renforcer la fidélité de 70 %.Grâce à la solution Manhattan Active® POS, déployée dans l’ensemble de ses magasins, PacSun offre à ses équipes de vente des outils modernes et intuitifs tels que des workflows intuitifs qui accélèrent la gestion des retours et une fonctionnalité “endless aisle” qui génère automatiquement des commandes digitales en cas de ruptures de stock magasin. Les magasins expérientiels de PacSun deviennent ainsi de véritables centres de service et de traitement des commandes, combinant expérience client et efficacité opérationnelle. Cette nouvelle agilité va permettre de convertir les retours en opportunités de vente, favorisant les achats additionnels et les ventes incitatives directement en magasin.

« La solution POS de Manhattan change la donne », commente Shirey Gao, Chief Digital and Information Officer de PacSun. « Le commerce unifié signifie une seule transaction et un seul passage en caisse, que le client achète en ligne, retourne en magasin ou accède au stock depuis n’importe quel canal. Les équipes en magasin se sont adaptées immédiatement, transformant des situations comme les ruptures de stock en véritables opportunités. Pendant les périodes de forte affluence, les analyses en temps réel nous ont permis de traiter les commandes unifiées 50 % plus rapidement, préservant la satisfaction client et contribuant à la réalisation de notre meilleure saison de fin d’année à ce jour. »

Manhattan Active® POS réunit le clienteling, le paiement mobile et la gestion omnicanale des commandes au sein d’une seule et même application. Intégrée à la suite Manhattan Active® Omni, cette solution unifie les données liées au catalogue, au panier et à l’exécution des commandes, permettant aux collaborateurs de devenir les ambassadeurs de la marque.

« Le succès de PacSun illustre parfaitement la puissance du lien entre le magasin et le digital. Notre solution POS n’est pas un simple outil. C’est un levier de croissance capable de transformer chaque interaction en opportunité de fidélisation, que le parcours du client commence sur TikTok ou dans une cabine d'essayage », conclut Stewart Gantt, Executive Vice President, Professional Services chez Manhattan Associates.

À propos de PacSun

PacSun est une enseigne spécialisé de premier plan, reconnue pour son offre de marques émergentes et de tendances mode inspirées de la culture jeunesse. Présente dans les secteurs du prêt-à-porter contemporain, streetwear et lifestyle actif, la marque collabore avec les plus grands noms du secteur pour proposer des collections soigneusement sélectionnées, des pièces exclusives et des collaborations créatives variées. Fondée en 1980 à Newport Beach, en Californie, PacSun conçoit aujourd’hui ses sélections depuis Los Angeles, berceau de la culture et de l’innovation.

À propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.fr