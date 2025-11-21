AWS與HUMAIN深化合作，NVIDIA AI基礎架構和AWS AI晶片協議將推動全球AI創新

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)旗下公司Amazon Web Services, Inc. (AWS)與Public Investment Fund (PIF)旗下提供全球全堆疊AI解決方案的公司HUMAIN今日在美沙投資論壇(U.S.-Saudi Investment Forum)上宣布，雙方計畫在利雅德被稱為「AI Zone」的資料中心設施中提供、部署並管理多達15萬台AI加速器。在此次深化合作中，AWS將成為HUMAIN在全球的首選AI合作夥伴，兩家公司將攜手把來自沙烏地阿拉伯的AI運算資源和服務推向全球客戶。

這座位於沙烏地阿拉伯的首創性AI Zone將支援尖端AI訓練和推理工作負載，並提供對最新NVIDIA GB300 AI基礎架構和AWS的Trainium AI晶片的使用權限。該基礎架構將支援各類運算密集型AI工作負載，包括模型訓練和AI應用推理運行。這將協助客戶快速從概念驗證推進至量產階段，同時負責任地利用與AWS基礎架構和服務順暢整合的NVIDIA基礎架構及AI軟體。

這套業界首屈一指的加快運算基礎架構兼具自信運行AI工作負載所需的安全性、規模和可靠性，將使沙烏地阿拉伯的第一個AI Zone躋身全球最先進、最具創新性之列。

該AI Zone將為全球企業和技術創新者提供支援，能夠同時滿足沙烏地阿拉伯的國家AI需求和全球快速成長的運算資源需求。AWS專屬生成式AI服務（包括Amazon Bedrock、Amazon AgentCore和Amazon SageMaker）的推出，將讓客戶能夠透過單一平台即時取得頂尖基礎模型。Amazon Bedrock簡化了基礎架構管理流程，客戶無需選擇或管理底層運算基礎架構，即可直接存取基礎模型。

為強化規劃中AI Zone的能力，HUMAIN將加入AWS解決方案供應商計畫，使客戶能夠透過統一平台使用AWS服務，加快該地區及全球的AI普及應用。這一里程碑推進了兩家公司的策略性合作夥伴關係以及雙方於2025年5月宣布的共同計畫——在沙烏地阿拉伯的AI基礎架構、AWS服務以及AI培訓和人才培養方面投資超過50億美元。

AWS歐洲、中東和非洲董事總經理Tanuja Randery表示：「這代表我們與HUMAIN合作夥伴關係的關鍵時刻。透過結合HUMAIN的本地專業知識和投資以及AWS AI解決方案——包括我們的先進基礎架構、與NVIDIA的硬體合作、變革性AI平台Amazon Bedrock和針對企業使用者的Amazon QuickSuite等AI解決方案，我們正在打造一個世界一流創新中心，服務於沙烏地阿拉伯及全球各地的客戶。身為AWS解決方案供應商，HUMAIN將協助各類組織釋放生成式AI的全部潛力，推動企業和政府機構實現智慧代理轉型。憑藉對本地需求的深刻理解和全球規模的服務能力，我們將共同加快數位化轉型，推動經濟成長。此次合作彰顯了我們對投資尖端基礎架構以及培養定義沙烏地王國乃至全球AI未來的人才的堅定承諾。」

HUMAIN執行長Tareq Amin表示：「AI Zone代表HUMAIN和AWS開啟了百萬瓩級AI發展之旅。從一開始，這套基礎架構的設計初衷就是既要服務國家重點專案，也要滿足全球與日俱增的AI運算需求。此次合作的獨特之處在於我們宏大的願景和創新的合作模式。透過開創性的商業模型和全球市場擴張的共同承諾，我們正在建構一個生態系統，它將塑造AI構想的建構、部署和全球規模化推廣的未來。」

賦能創新，培育本地人才

AWS與HUMAIN的此次合作旨在加快AI的普及應用，推進沙烏地阿拉伯王國成為全球AI領導者的目標。

除基礎架構外，AWS和HUMAIN還將攜手推動公共和私人部門的AI應用，開發先進的阿拉伯文大型語言模型（包括HUMAIN推出的阿拉伯文優先的大型語言模型「ALLAM」），並打造統一的政府服務AI代理市場。

為培養永續、適用於未來需求的人才隊伍，AWS將透過Amazon Academy與PIF合作，為10萬名沙烏地公民提供雲端運算和生成式AI培訓，並支援一項專屬技能提升計畫，為1萬名女性提供培訓。這些措施將協助人才隊伍適應AI驅動的經濟環境，預計到2030年，AI相關產業將為沙烏地阿拉伯的國內生產毛額(GDP)貢獻1300億美元。

關於Amazon Web Services

自2006年以來，Amazon Web Services一直是全球最全面和最廣泛採用的雲端服務。AWS一直在不斷擴充其服務，以支援幾乎任何工作負載，現在它在38個地理區域的120個可用區中擁有240多項功能齊全的服務，用於運算、儲存、資料庫、聯網、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、行動、安全、混合、媒體和應用程式開發、部署和管理，並已宣布計畫在智利、沙烏地阿拉伯王國和AWS歐洲主權雲端增加10個可用區和3個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括發展最快的新創公司、大型企業和首屈一指的政府機構都仰賴AWS為其基礎架構提供動力，使其變得更加敏捷，並降低成本。如欲瞭解有關AWS的更多資訊，請造訪 aws.amazon.com 。

關於HUMAIN

PIF旗下企業HUMAIN是一家提供全堆疊AI能力的全球性人工智慧公司，其業務涵蓋四大核心領域：下一代資料中心、超高效能基礎架構和雲端平台、先進AI模型（包括阿拉伯世界打造的全球最先進的阿拉伯文LLM），以及將深度產業洞察與現實執行相結合的變革性AI解決方案。

HUMAIN的端對端服務模式同時針對公共與私人部門，透過人類與AI的協同釋放各產業的指數級價值，推動產業轉型並強化核心能力。憑藉不斷成長的產業專屬AI產品組合，以及推動全球智慧財產權領導力與人才優勢的核心使命，HUMAIN致力於打造全球競爭力和國家特色優勢。

www.humain.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含以目前的預期和假設為基礎的前瞻性陳述。由於存在不確定性，實際結果可能與陳述內容大相逕庭。HUMAIN無義務更新這些陳述。

