iConnections lance Pipelines : une nouvelle façon puissante pour les LP et les GP de transformer les connexions en une véritable dynamique

iConnections, le principal réseau de répartiteurs et de gestionnaires de fonds, annonce aujourd'hui le lancement de Pipelines, un nouvel outil de productivité et de gestion des relations intégré directement dans la plateforme. Pipelines offre aux LP et aux GP un moyen structuré, visuel et spécialement conçu pour structurer leurs efforts de sensibilisation, entretenir des relations et faire avancer leurs processus de collecte de fonds ou d'investissement, sans s'appuyer sur des feuilles de calcul fragmentées ni des CRM génériques.

Né d'un vaste ensemble d'avis sur l'écosystème des investissements alternatifs, Pipelines est conçu pour relever un défi commun de l'industrie : après un événement productif ou un cycle de sensibilisation, les conversations prometteuses perdent souvent de leur élan parce qu'il n'existe pas de moyen simple et personnalisé de suivre les prochaines étapes.

« Avec Pipelines, les utilisateurs disposent enfin d’un flux de travail qui correspond à la manière dont cette industrie fonctionne réellement », déclare Douglas Melchior, vice-président des produits chez iConnections. « Nous l’avons conçu pour être rapide, flexible et intuitif afin que les LP et les GP puissent transformer une liste de connexions en un ensemble clair de prochaines étapes. Ce n'est pas un clone CRM. Il s’agit d’un moteur relationnel conçu spécifiquement pour les gestionnaires et les répartiteurs de capitaux. »

Avec Pipelines, les utilisateurs peuvent :

créer des listes ciblées de répartiteurs ou de fonds en utilisant des filtres détaillés tels que la stratégie, les actifs gérés, la géographie et le type d'investisseur.

créer des pipelines personnalisés pour soutenir les événements à venir, les roadshows, les cycles de collecte de fonds ou les rondes de sensibilisation ciblées.

définir des étapes qui correspondent à leur processus au lieu de forcer des structures CRM rigides.

faire glisser et déposer les contacts entre les statuts pour voir exactement où en est chaque relation.

ajouter des notes et définir le contexte directement sur chaque profil, en plus des réunions historiques, des messages et des documents.

configurer des suivis avec des rappels automatisés pour vous assurer qu'aucune opportunité ne passe entre les mailles du filet.

envoyer des messages aux contacts ou programmer des réunions directement à partir du pipeline, en gardant tout dans un flux de travail unifié.

« Pipelines offre à nos clients quelque chose qu’ils ont demandé: une vision claire et exploitable de chaque relation », déclare Rob Tappero, directeur des revenus chez iConnections. « Cela aidera les LP et les GP à rester organisés, à rester intentionnels et à promouvoir des interactions plus fructueuses tout au long du cycle de mobilisation de capitaux et de déploiement. »

Pipelines est disponible pour tous les membres LP et GP sur la plateforme iConnections dès aujourd'hui. Cette publication marque une étape clé dans l’évolution continue d’iConnections vers le réseau le plus efficient, le plus efficace et le plus connecté pour les investissements alternatifs.

« Toute connexion majeure commence par une conversation », ajoute Melchior. « Pipelines veille à ce que ces conversations aient un impact tangible. »

Les sociétés intéressées par Pipelines et le réseau iConnections peuvent découvrir les options d'adhésion sur iconnections.io.

À propos d'iConnections

iConnections est le réseau le plus efficace et le plus efficient pour la connexion de capital. Conçue pour les gestionnaires de fonds et les répartiteurs, la plateforme facilite l’établissement de relations, la découverte et la collecte de fonds de haute qualité, le tout en un point unique, tout au long de l’année.

En associant une technologie de pointe à une forte participation institutionnelle, iConnections aide les spécialistes de l’investissement à établir des liens avec les bons partenaires, avant, pendant et après chaque événement.

La société organise également Global Alts, l’une des séries événementielle les plus influentes du secteur des investissements alternatifs qui rassemble des milliers de répartiteurs et de gestionnaires dans le monde entier.

Where Capital Connects – Year-Round.

Rendez-vous sur iconnections.io pour de plus amples renseignements.

