AWS i HUMAIN rozszerzają partnerstwo, wykorzystując infrastrukturę AI firmy NVIDIA oraz chipy AWS do trenowania AI w celu pobudzenia innowacji w dziedzinie AI na całym świecie

WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), firma należąca do Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oraz HUMAIN, firma należąca do Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (ang. PIF) dostarczająca kompleksowe rozwiązania oparte na AI na całym świecie, poinformowały dzisiaj podczas Forum Inwestycyjnego USA–Arabia Saudyjska, że planują udostępnienie, wdrożenie i obsługę nawet 150 000 akceleratorów AI w centrum danych o nazwie „Strefa AI” w Rijadzie. W ramach rozszerzonego partnerstwa AWS będzie preferowanym partnerem HUMAIN na arenie międzynarodowej, a obie firmy będą współpracować w celu udostępnienia obliczeń i usług AI z Arabii Saudyjskiej klientom z całego świata.

Pionierska Strefa AI w Arabii Saudyjskiej umożliwi nowatorskie prace nad trenowaniem i wnioskowaniem AI, wykorzystując dostęp do najnowszej infrastruktury NVIDIA GB300 w dziedzinie AI oraz opracowanych przez AWS chipów Trainium. Infrastruktura wspomoże szeroką gamę procesów AI wymagających dużej mocy obliczeniowej, w tym trenowanie modeli i wnioskowanie na potrzeby zastosowań AI w praktyce. Dzięki temu klienci będą mogli szybciej przejść od koncepcji do produkcji, odpowiedzialnie wykorzystując infrastrukturę NVIDIA i oprogramowanie AI płynnie zintegrowane w ramach infrastruktury i usług AWS.

Wiodąca w branży infrastruktura na rzecz akceleracji obliczeń, zapewniająca bezpieczeństwo, dużą skalę i niezawodność konieczne dla przeprowadzania procesów AI bez obaw, uplasuje pierwszą Strefę AI w Arabii Saudyjskiej wśród najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych ośrodków tego typu na świecie.

Strefa AI będzie wspierać przedsiębiorstwa i innowatorów technologicznych z całego świata, a także zaspokoi zarówno krajowe potrzeby Arabii Saudyjskiej w zakresie AI, jak i szybko rosnące globalne zapotrzebowanie na zdolności obliczeniowe. Dzięki dostępności wyspecjalizowanych usług AWS w zakresie generatywnej AI, takich jak między innymi Amazon Bedrock, Amazon AgentCore i Amazon SageMaker, klienci zyskają bezpośredni dostęp do wiodących modeli podstawowych za pośrednictwem jednej platformy. Amazon Bedrock upraszcza zarządzanie infrastrukturą, a tym samym umożliwia klientom dostęp do modeli podstawowych bez konieczności wyboru bazowej infrastruktury obliczeniowej ani zarządzania nią.

W celu wsparcia planowanych zdolności Strefy AI HUMAIN przystąpi do programu AWS Solution Provider Program, umożliwiając klientom dostęp do usług AWS za pośrednictwem ujednoliconej platformy w celu szybszego wdrażania AI w regionie oraz w innych krajach. Ten istotny krok stanowi wyraz strategicznego partnerstwa obu firm i realizuje wspólny plan, o którym informowano w maju 2025 r., dotyczący inwestycji ponad 5 mld USD w infrastrukturę AI, usługi AWS i trenowanie AI oraz rozwój talentów w tej dziedzinie w Arabii Saudyjskiej.

– To kluczowy moment naszego zaangażowania w partnerstwo z HUMAIN – powiedziała Tanuja Randery, dyrektorka zarządzająca AWS na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. – Dzięki połączeniu lokalnej wiedzy fachowej i inwestycji HUMAIN z rozwiązaniami AWS w dziedzinie AI, w tym z naszą zaawansowaną infrastrukturą, partnerstwem w dziedzinie wyposażenia z NVIDIA, przełomową platformą AI znaną jako Amazon Bedrock oraz rozwiązaniami w dziedzinie AI dla użytkowników biznesowych, na przykład Amazon Quick Suite, tworzymy światowej klasy ośrodek innowacyjny, który posłuży klientom zarówno z Arabii Saudyjskiej, jak i z innych zakątków świata. Jako dostawca rozwiązań AWS, HUMAIN wesprze organizacje, umożliwiając im wykorzystanie pełnego potencjału generatywnej AI i pobudzenie transformacji dzięki rozwiązaniom typu agent z korzyścią dla przedsiębiorstw i podmiotów rządowych. Razem przyspieszamy realizację cyfrowej transformacji i napędzamy wzrost gospodarczy, opierając się na gruntownym zrozumieniu lokalnych potrzeb i wykorzystując zdolności na skalę ogólnoświatową. Partnerstwo to stanowi wyraz naszego niezachwianego zaangażowania na rzecz inwestycji zarówno w nowatorską infrastrukturę, jak i w talenty, które ukształtują przyszłość AI w Królestwie i poza nim.

– Strefa AI to pierwszy krok w ramach wielogigawatowego przedsięwzięcia HUMAIN i AWS. Od samego początku infrastruktura ta została zaprojektowana tak, aby sprostać zarówno krajowym priorytetom, jak i coraz większemu zapotrzebowaniu na zdolności obliczeniowe w zakresie AI na całym świecie – powiedział Tareq Amin, dyrektor generalny HUMAIN. – Partnerstwo to wyróżnia się ze względu na skalę ambicji i innowacyjny sposób prowadzenia współpracy. Wykorzystując przełomowy model komercyjny i opierając się na wspólnym zaangażowaniu na rzecz ekspansji na światowych rynkach, tworzymy ekosystem, który ukształtuje sposoby opracowywania, wdrażania i zwiększania skali pomysłowych rozwiązań opartych na AI dla całego świata.

Wsparcie innowacji, szybszy rozwój lokalnych talentów

Współpraca AWS i HUMAIN ma zapewnić szybsze wdrażanie AI i realizację celu Królestwa Arabii Saudyjskiej, jakim jest zyskanie pozycji globalnego lidera w dziedzinie AI.

Oprócz infrastruktury AWS i HUMAIN podejmą współpracę w celu przyspieszenia wdrażania AI w sektorach publicznym i prywatnym, opracowania zaawansowanych dużych modeli językowych dla języka arabskiego, w tym „ALLAM” – pierwszego dużego modelu językowego HUMAIN dla arabskiego, oraz stworzenia ujednoliconej platformy handlowej w oparciu o AI typu agent dla świadczenia usług rządowych.

W celu wypracowania trwałej puli pracowników przygotowanych na wyzwania przyszłości AWS wyszkoli 100 000 saudyjskich obywateli w dziedzinie obliczeń w chmurze i generatywnej AI za pośrednictwem Amazon Academy we współpracy z PIF oraz wesprze specjalną inicjatywę na rzecz podnoszenia umiejętności w celu wyszkolenia 10 000 kobiet. Wysiłki te przyczynią się do przygotowania siły roboczej na wymogi gospodarki wspieranej przez AI, która do 2030 r. ma wnieść 130 mld USD do krajowego PKB.

Informacje o Amazon Web Services

Od 2006 roku Amazon Web Sevices jest najbardziej kompleksową i rozpowszechnioną na świecie platformą opartą na chmurze. AWS stale poszerza zakres swoich usług na praktycznie wszystkie sfery działalności i oferuje ponad 240 w pełni funkcjonalnych usług w zakresie obliczeń, magazynowania, baz danych, sieci, analiz, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), zastosowań mobilnych, zabezpieczeń, technologii hybrydowych, mediów, tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania ze 120 stref dostępności w 38 regionach geograficznych. W planach jest utworzenie kolejnych 10 stref dostępności i trzech nowych regionów AWS w Chile, Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz AWS European Sovereign Cloud. Miliony klientów – w tym najdynamiczniej rozwijające się startupy, największe przedsiębiorstwa i czołowe agencje rządowe – zaufały technologiom AWS w zakresie zarządzania swoją infrastrukturą, wprowadzania usprawnień i optymalizacji kosztów. Więcej informacji na temat usług AWS można znaleźć na stronie aws.amazon.com .

Informacje o HUMAIN

HUMAIN, firma należąca do PIF, to przedsiębiorstwo specjalizujące się w sztucznej inteligencji o zasięgu globalnym, dostarczające kompleksowe zdolności w zakresie AI w czterech zasadniczych obszarach: centra danych nowej generacji, hiperwydajna infrastruktura i platformy w chmurze, zaawansowane modele AI, w tym najbardziej zaawansowany na świecie duży model językowy dla języka arabskiego opracowany w świecie arabskim, oraz przełomowe rozwiązania oparte na AI, łączące gruntowną wiedzę sektorową z realizacją w rzeczywistych warunkach funkcjonowania.

Kompleksowy model HUMAIN służy organizacjom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przynosząc istotne korzyści wszystkim branżom, napędzając transformację i wzmacniając zdolności w drodze synergii między człowiekiem i AI. Firma HUMAIN, której oferta jest nieustannie wzbogacana o produkty oparte na AI przeznaczone dla konkretnych sektorów i która dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie własności intelektualnej oraz doskonałości talentu na całym świecie, jest stworzona do konkurowania na arenie międzynarodowej i stanowi chlubę kraju.

www.humain.com

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące oparte na obecnych oczekiwaniach i założeniach. Faktyczne wyniki mogą istotnie się różnić ze względu na szereg niepewności. HUMAIN nie zobowiązuje się do aktualizacji tych wypowiedzi.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.