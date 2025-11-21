AWS y HUMAIN amplían su alianza con infraestructura de IA de NVIDIA y chips de IA de AWS para impulsar la innovación en inteligencia artificia a escala global

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), junto con HUMAIN, una empresa del Public Investment Fund (PIF) que brinda soluciones integrales de inteligencia artificial de pila completa, anunciaron hoy en el U.S.-Saudi Investment Forum sus planes para proveer, desplegar y administrar hasta 150 000 aceleradores de inteligencia artificial en una instalación de centro de datos denominada “AI Zone” en Riad. Como parte de la ampliación de la alianza, AWS se convertirá en el socio preferencial de inteligencia artificial de HUMAIN a nivel global, y ambas compañías colaborarán para desarrollar e implementar servicios de inteligencia artificial y mayor capacidad de cómputo, desde Arabia Saudita a clientes de todo el mundo.

La AI Zone, primera en su tipo en Arabia Saudita, ofrecerá soporte para cargas de trabajo avanzadas de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial, con acceso a la infraestructura de inteligencia artificial NVIDIA GB300 más reciente y a los chips de inteligencia artificial Trainium de AWS. La infraestructura permitirá ejecutar una amplia gama de cargas de trabajo en cómputo, incluidos el entrenamiento de modelos y la inferencia para aplicaciones de inteligencia artificial. Esto permitirá a los clientes pasar rápidamente del concepto a la producción, para aprovechar de forma responsable la infraestructura de NVIDIA y el software de inteligencia artificial, e integrarlos de manera fluida con la infraestructura y los servicios de AWS.

Esta infraestructura de cómputo acelerado, líder en la industria, cuenta con la seguridad, escalabilidad y confiabilidad necesarias para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial con determinación. Esto posicionará a la primera AI Zone de Arabia Saudita como una de las más modernas e innovadoras del mundo.

La AI Zone brindará soporte a empresas globales e innovadores tecnológicos, y atenderá tanto las necesidades nacionales de inteligencia artificial de Arabia Saudita como la creciente demanda internacional de capacidad de cómputo. La disponibilidad de servicios especializados de IA generativa de AWS, incluidos Amazon Bedrock, Amazon AgentCore y Amazon SageMaker, ofrecerá a los clientes acceso inmediato a modelos fundacionales destacados a través de una única plataforma. Amazon Bedrock elimina la necesidad de gestionar la infraestructura, lo que permite a los clientes acceder a modelos fundacionales sin tener que seleccionar ni administrar la infraestructura de cómputo subyacente.

Para potenciar las capacidades de la AI Zone planificada, HUMAIN se incorporará al AWS Solution Provider Program, lo que permitirá a los clientes acceder a los servicios de AWS mediante una plataforma unificada, y acelerar la adopción de inteligencia artificial en la región y a nivel internacional. Este hito fortalece la alianza estratégica entre ambas compañías y el plan conjunto anunciado en mayo de 2025 para invertir más de 5 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, servicios de AWS y programas de formación y desarrollo de talento en inteligencia artificial en Arabia Saudita.

"Este es un momento decisivo en nuestro compromiso y alianza con HUMAIN", afirmó Tanuja Randery, directora general para Europa, Oriente Medio y África de AWS. "Al combinar la experiencia local y la inversión de HUMAIN con las soluciones de inteligencia artificial de AWS —incluidas nuestra infraestructura avanzada, las alianzas de hardware con NVIDIA, la plataforma transformadora Amazon Bedrock y las soluciones de inteligencia artificial para usuarios empresariales como Amazon Quick Suite— estamos estableciendo un centro de innovación de escala mundial que atenderá a clientes en Arabia Saudita y en todo el mundo. Como AWS Solution Provider, HUMAIN permitirá a las organizaciones aprovechar el potencial completo de la inteligencia artificial generativa y promover la transformación agéntica de empresas y entidades gubernamentales. Juntos, estamos acelerando la transformación digital y fomentando el crecimiento económico, respaldados por un profundo entendimiento de las necesidades locales y capacidades de escala global. Esta alianza demuestra nuestro compromiso firme con la inversión en infraestructura de vanguardia y en el talento, que es definitorio para el futuro de la inteligencia artificial en el Reino y el mundo.

"La AI Zone representa el inicio de una trayectoria de múltiples gigavatios para HUMAIN y AWS. Desde su concepción, esta infraestructura ha sido diseñada para atender tanto las prioridades nacionales como la creciente demanda global de capacidad de cómputo para inteligencia artificial", declaró Tareq Amin, director ejecutivo (CEO) de HUMAIN. "Lo que realmente distingue a esta alianza es la magnitud de nuestra ambición y la innovación en nuestra forma de colaborar. A través de un modelo comercial revolucionario y un compromiso compartido con la expansión global del mercado, estamos creando un ecosistema que definirá los planes futuros de la inteligencia artificial y cómo puede construirse, ejecutarse y escalar internacionalmente".

Impulsamos la innovación para acelerar el talento local

Esta colaboración entre AWS y HUMAIN está diseñada para acelerar la adopción de inteligencia artificial y avanzar en el objetivo del Reino de Arabia Saudita de convertirse en líder global en inteligencia artificial.

Más allá de la infraestructura, AWS y HUMAIN colaborarán para acelerar la adopción de inteligencia artificial en los sectores público y privado, desarrollar modelos de lenguaje de gran escala avanzados en árabe —incluido "ALLAM", el modelo de lenguaje de gran escala de HUMAIN enfocado en la lengua árabe— y crear un mercado unificado de agentes de inteligencia artificial para servicios gubernamentales.

Para construir un capital humano sostenible y preparado para el futuro, AWS capacitará a 100 000 ciudadanos sauditas en computación en la nube e inteligencia artificial generativa a través de Amazon Academy en colaboración con PIF. También respaldará una iniciativa específica de formación para capacitar a 10 000 mujeres. Estos esfuerzos contribuyen a preparar a los recursos humanos para una economía impulsada por la inteligencia artificial, lo que podría aportar, según lo proyectado, 130 mil millones de dólares al PBI nacional para 2030.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services ha sido la nube más completa y ampliamente adoptada en el mundo. AWS ha ampliado continuamente sus servicios para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo. Actualmente ofrece más de 240 servicios totalmente integrados para cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), dispositivos móviles, seguridad, entornos híbridos, medios y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones. Cuenta con 120 zonas habilitadas en 38 regiones geográficas y se han anunciado planes para inaugurar 10 zonas habilitadas adicionales y tres nuevas regiones de AWS en Chile, el Reino de Arabia Saudita y AWS European Sovereign Cloud. Millones de clientes —incluidas las startups de mayor crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales— confían en AWS para impulsar su infraestructura, ganar agilidad y reducir costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com .

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa del Public Investment Fund (PIF), es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece soluciones de IA de pila completa en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación, infraestructura y plataformas en la nube de alto rendimiento, modelos avanzados de IA —incluidos los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) en árabe más avanzados que se han desarrollado en el mundo árabe— y soluciones transformadoras de IA que combinan un conocimiento profundo en la industria con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN atiende tanto a organizaciones del sector público como privado, lo que permite aprovechar el valor exponencial en todas las industrias, impulsar la transformación y fortalecer las capacidades mediante sinergias entre humanos y sistemas de IA. Con un portafolio creciente de productos de IA específicos por sector y una misión central orientada al liderazgo en propiedad intelectual y talento destacado a nivel mundial, HUMAIN está diseñada para la competitividad global y la distinción nacional.

www.humain.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir significativamente debido a diversas incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.