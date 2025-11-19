Erfolgreiche Einführung von Manhattan Active® Point Of Sale: Pacsun vereinheitlicht den Handel und reduziert Checkout-Zeiten

ATLANTA & DÜSSELDORF, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) hat heute bekanntgegeben, dass der führende Jugendmode-Händler Pacsun erfolgreich Manhattan Active® Point of Sale (POS) eingeführt hat. Die Cloud-native Verkaufs- und Service-Lösung für den Filialbetrieb ermöglicht es Ladenmitarbeitern, digitalen Komfort und personalisierten Einkauf zu verbinden.

Nach einer fünfmonatigen Pilotphase führte Pacsun die POS-Lösung von Manhattan in nur acht Wochen in über 300 Filialen ein. Mobile Checkout-Funktionen verkürzen die langen Warteschlangen in den Geschäften, während die einheitliche Bestandsverwaltung dank RFID-Integration eine nahtlose Abwicklung über Instagram, Amazon, TikTok und die eigenen Kanäle von Pacsun ermöglicht. In der Hochsaison erzielte Pacsun einen Rekordumsatz und optimierte seine Abläufe: 40 Prozent der Online-Bestellungen wurden über die Filialen abgewickelt, wodurch die Lagerhaltung, die Arbeitsleistung und die Versandkosten optimiert und die Logistikkosten um 25 Prozent gesenkt werden konnten.

Filialen sind für Einzelhändler heute entscheidende Faktoren, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Branchenstudien zeigen, dass Unified-Commerce-Strategien, die physische Standorte optimal nutzen, den Kundenlebenszeitwert um das 1,5-Fache steigern, den durchschnittlichen Bestellwert um 15 Prozent erhöhen und die Kundenbindung um 70 Prozent verbessern können. Mit Manhattan Active POS, das in allen Filialen von Pacsun eingesetzt wird, profitieren die Mitarbeiter nun von Funktionen wie intuitiven Workflows, die Retouren optimieren, und einer Endless-Aisle-Funktionalität, die nicht vorrätige Artikel in digitale Bestellungen umwandelt. So werden die erlebnisorientierten Geschäfte von Pacsun zu robusten Service- und Fulfillment-Hubs. Diese Agilität macht Käufe, die auf Retouren folgen, zu einem Umsatztreiber, weil der Austausch zwischen Kunden und Mitarbeitern im Laden das Upselling erleichtert.

„Manhattans POS ist ein Gamechanger”, sagt Shirey Gao, Chief Digital and Information Officer bei Pacsun. „Unified Commerce bedeutet für uns: eine Transaktion, ein Checkout, unabhängig davon, ob ein Kunde online kauft, die Ware im Geschäft zurückgibt oder über einen beliebigen Kanal auf den Lagerbestand zugreift. Die Mitarbeiter im Laden haben sich sofort darauf eingestellt und Herausforderungen wie zu viel verkaufte Artikel in Chancen verwandelt. In Zeiten hoher Nachfrage konnten wir die vereinheitlichten Bestellungen dank Echtzeitanalysen um 50 Prozent schneller bearbeiten, wodurch wir unsere Kundenbeziehungen gesichert und unsere bisher stärkste Weihnachtssaison erzielt haben.“

Manhattan Active POS vereint Clienteling, mobiles Bezahlen und Omnichannel-Fulfillment in einer einzigen App. Als Teil der branchenführenden Manhattan Active® Omni Suite vereint es Katalog-, Warenkorb- und Fulfillment-Daten, um die Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen.

„Der Erfolg von Pacsun unterstreicht, wie sehr das Filialgeschäft floriert, wenn es mit den digitalen Kanälen zusammengeführt wird“, sagt Stewart Gantt, Executive Vice President, Professional Services bei Manhattan. „Unsere POS-Lösung ist nicht nur ein Werkzeug. Sie ist ein Wachstumsmotor, der jede Interaktion zu einem Moment der Kundenbindung macht, egal ob ein Kunde seine Reise auf TikTok oder in einer Umkleidekabine beginnt.“

ÜBER PACSUN

Pacsun ist ein führender Fachhändler, der eine Auswahl aufstrebender Marken und trendiger Mode aus der Jugendkultur anbietet. Über die Märkte für aktuelle Mode, Streetwear und Active-Lifestyle hinweg, arbeitet Pacsun mit den besten Marken, um kuratierte Kollektionen, seltene und exklusive Produkte sowie kreative Kooperationen auf allen Ebenen anzubieten. Founded in 1980, Newport, CA. Curated in Los Angeles. Folgen Sie @pacsun auf Instagram, Twitter, Facebook and TikTok.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de