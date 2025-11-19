Frontgrade Gaisler et DELTATEC apportent leur expertise en informatique spatiale à plusieurs missions

GÖTEBORG, Suède et LIÈGE, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Gaisler Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions électroniques de haute fiabilité pour les missions spatiales et de sécurité nationale, et DELTATEC, une société de conception de très haut niveau spécialisée dans les technologies de pointe, sont heureux de célébrer leur collaboration et leur réussite dans la fourniture de solutions de calcul haute performance pour des applications spatiales, avec le microprocesseur bicœur GR712RC au centre de plusieurs systèmes validés pour les vols.

Le GR712RC, développé par Frontgrade Gaisler et basé sur l'architecture LEON3FT tolérante aux pannes, a été intégré dans plusieurs unités DHS (Data Handling System) conçues par DELTATEC. Il s’agit notamment d’une unité de traitement des données relatives à la charge utile (PDHU) et de deux ordinateurs de bord (OBC) opérant actuellement à bord de la mission eSAIL de l’ESA, lancée en orbite terrestre basse (LEO) en septembre 2020.

En outre, DELTATEC a récemment livré le modèle de vol de l’unité de mémoire de masse pour la mission Altius de l'ESA, démontrant la polyvalence du microprocesseur GR712RC dans de multiples applications spatiales. Parmi les autres composants Frontgrade rad-dur utilisés dans cette plateforme figurent la MRAM 16Mo (UT8MR2M8), la SRAM 40Mo (UT8ER1M39M), la SRAM 16Mo (UT8R128K32) et le superviseur de tension (UT01VS50D).

« Nous sommes particulièrement fiers de la rentabilité et de la polyvalence du microprocesseur GR712RC », déclare Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler.

« Sa flexibilité a permis à DELTATEC de le déployer sur toute une série de systèmes informatiques, depuis le traitement des données de charge utile jusqu’aux unités de mémoire de masse. Cette adaptabilité permet non seulement de rationaliser le développement, mais aussi de soutenir la fiabilité et l’évolutivité à long terme des missions », ajoute Eric Callut, Senior Project Manager chez DELTATEC.

Frontgrade Gaisler et DELTATEC continuent de déployer des systèmes satellitaires performants et résilients pour les missions spatiales d'aujourd'hui et de demain dans le monde entier, grâce à la technologie avancée des microprocesseurs et à la conception de systèmes.

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, une entreprise de Frontgrade, est l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l’industrie spatiale. Les processeurs de l'entreprise sont idéaux pour toute mission spatiale ou toute autre application nécessitant une extrême fiabilité, en raison de leur fiabilité, de leur tolérance aux pannes et aux rayonnements. Les microprocesseurs Frontgrade Gaisler sont présents dans tout le système solaire, de Mercure à Neptune.

À propos de DELTATEC

Depuis sa création, DELTATEC s'est engagé à développer des solutions électroniques de pointe qui donnent à ses clients un avantage technologique décisif. En tant qu’entreprise de services de conception, DELTATEC adapte sa mission aux besoins spécifiques de chaque client, depuis le matériel pur, le FPGA ou le développement de logiciels dédiés jusqu’à la gestion complète de la conception et de la fabrication de produits intégrés. Tout en maintenant l'excellence de la conception et la plus haute qualité des produits, DELTATEC accélère les cycles de développement et optimise les délais de mise sur le marché pour ses clients.

Depuis 2005, l'espace est devenu une activité stratégique pour DELTATEC. Dans le segment spatial, DELTATEC se spécialise notamment dans la conception de dispositifs de lecture pour les caméras utilisées dans les satellites d'observation de la Terre ou scientifiques, et dans les systèmes de traitement des données (DHS) tels que les unités de mémoire de masse (MMU), les unités de traitement des données de charge utile (PDHU) et les ordinateurs de bord (OBC).

Des organisations de renom telles que l'ESA, CSL, OHB Luxspace et Spacebel confient régulièrement leurs projets à DELTATEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.