iConnections lanza Pipelines: una nueva y potente herramienta para que los socios capitalistas y los socios generales conviertan sus conexiones en un avance real

GLADWYNE, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--iConnections, la red líder para distribuidores y gestores de fondos, ha anunciado hoy el lanzamiento de Pipelines, una nueva herramienta de productividad y gestión de contactos integrada directamente en la plataforma. Pipelines ofrece a los socios capitalistas y socios generales una forma estructurada, visual y específica de organizar sus actividades de divulgación, fomentar sus contactos e impulsar sus procesos de recaudación de fondos o inversión, sin tener que depender de hojas de cálculo fragmentadas o CRM genéricos.

Creada a partir de los numerosos comentarios recibidos en todo el ecosistema de inversiones alternativas, Pipelines está diseñada para resolver un obstáculo común en el sector: tras un evento productivo o un ciclo de divulgación, las negociaciones prometedoras suelen decaer porque no existe una forma sencilla y personalizada de realizar un seguimiento de los siguientes pasos.

