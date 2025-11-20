T-Mobile transforma el cambio de proveedor y pone a los clientes al volante con la nueva experiencia de 15 minutos

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Hoy en un evento en vivo en el GRAN PREMIO HEINEKEN DE FÓRMULA 1 EN LAS VEGAS, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) Srini Gopalan, director ejecutivo, y Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos, presentaron la última iniciativa de El Un-carrier: Switching Made Easy. Es una mejora significativa al proceso de cambio, que ahora es más rápido, inteligente y sencillo, todo en solo 15 minutos con la app T-Life. De esta manera, T-Mobile aborda uno de los principales inconvenientes en servicio móvil: el cambio de proveedor. Lo vuelve veloz como un auto de F1® y revoluciona el proceso con la ayuda de la inteligencia artificial. También ofrece más flexibilidad a los clientes para cambiarse y obtener un nuevo teléfono más adelante con New Phone Later, más la comodidad de la entrega de dispositivos el mismo día. Las personas quieren que el cambio de proveedor sea así: sin estrés ni dudas. Estas son las novedades que ofreceremos a partir del 1.ero de diciembre:

15 Minutos para lo Mejor: cámbiate en solo 15 minutos en T-Life con nuevas herramientas impulsadas por IA como Easy Switch que acaba de lanzarse en versión beta. Esto ayuda a identificar y recomendar los mejores planes a los clientes según su cuenta actual de Verizon o AT&T y muestra los ahorros y beneficios generales que las otras compañías no les ofrecen. Es fácil, simple y transparente.

¿Nuevo teléfono? Tú decides: cámbiate y obtén el nuevo smartphone más adelante, cuando estés listo, dentro de los 90 días. Sin la presión de tener que elegir alguna promoción apenas te cambias. Los clientes ya reciben un upgrade al cambiarse a la Mejor Red del país. Ya sea que estes esperando el lanzamiento de un nuevo dispositivo o prefieras no tener que ocuparte de obtener nuevos teléfonos para toda la familia al mismo tiempo, se acabaron las prisas.

Entrega el mismo día: recibe el dispositivo el mismo día cuando lo pidas en T-Life. La nueva opción de entrega se está implementando en ciertas tiendas de T-Mobile en las principales ciudades a lo largo del país y pronto se expandirá a más lugares, todo gracias a DoorDash Drive. Ya no tendrás que esperar días para recibir los últimos smartphones y accesorios.

Más ventajas y pasteles: comienza a celebrar esta temporada más temprano pues tienes otra oportunidad para obtener GRATIS la membresía DashPass de DoorDash (¡un valor de hasta $120/año por cuenta nuestra!) y que además llega, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, Este beneficio de DashPass incluye un pastel gratis con el siguiente pedido de comestibles ($12 como mínimo). Disponible por tiempo limitado desde del próximo martes, 25 de noviembre y solo por una semana.

Lo entendemos. Cambiarse de proveedor de servicio móvil es una molestia diseñada para las empresas, no para los clientes. Hay que comparar planes, buscar promociones y lidiar con un proceso confuso que puede llevar horas. Es un sistema anticuado y lleno de problemas creados por los mismos proveedores que obliga a los clientes a tomar un montón de decisiones a la vez y cambiar a toda la familia. La presión de obtener un nuevo teléfono cuando uno se cambia puede ser abrumadora, y la entrega de un nuevo dispositivo puede demorar días. No es de sorprender que más del 65% de los habitantes de Estados Unidos piensen que cambiarse es una molestia. Así que se prefieren quedarse con planes anticuados y caros cuando podrían ahorrar (hasta un 20% en comparación con las otras grandes compañías con beneficios incluidos que ellas no les dan) y recibir mejor relación de calidad-precio, todo con el poder de la Mejor Red del país.

“Convertirse en un nuevo cliente no debería ser molestia. Todos los años, más de 34 millones de habitantes de Estados Unidos se cambian de proveedor. Pierden más de tres horas (en promedio) en un proceso anticuado, confuso y complicado”, afirma Srini Gopalan, director ejecutivo de T-Mobile. “Es una locura que hoy en día se pueda hacer casi cualquier cosa con solo unos toques en el teléfono, excepto obtener servicio móvil. En T-Mobile, aplicamos la mejor tecnología para llevar el cambio al siglo XXI. Cualquier persona puede obtener un servicio excelente a un precio increíble y una mejor experiencia en solo 15 minutos, todo en la Mejor Red del país”.

En el evento en vivo de esta mañana, la empresa también anunció una colaboración renovada y ampliada con el Gran Premio de Las Vegas y una colaboración regional ampliada con Fórmula 1. Ahora expande su rol: se convierte en el Socio Exclusivo 5G del Gran Premio de Las Vegas hasta 2028 y participará en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin a partir de 2026. Como Socio de Innovación 5G de Fórmula 1 en Norteamérica, T-Mobile seguirá impulsando innovaciones de transmisión ultramodernas, conectividad mejorada y experiencias que los fans aman, como Club Magenta, para que los clientes disfruten de la acción en primera fila. Para más detalles, consulta la publicación en la sala de prensa aquí.

15 Minutos para lo Mejor. Todo con T-Life.

A partir del 1.ero de diciembre, los clientes podrán cambiarse a T-Mobile en solo 15 minutos con la app T-Life, disponible en iOS y Android. Es fácil, sencillo, inteligente y transparente. 15 Minutos para lo Mejor está integrado en la app T-Life para que convertirse en nuevo cliente sea una experiencia fluida e intuitiva.

Mira aquí una demostración de cómo funciona.

T-Life ya se ha convertido en un éxito: más de 90 millones de instalaciones hasta ahora, más de 23 millones de usuarios activos cada mes y casi el 75% de los clientes usa la app de forma integral para hacer upgrades. T-Mobile aprovechó todo el aprendizaje y las ventajas de T-Life para clientes existentes y los aplicó a la nueva experiencia de cambio. Luego potenció todo. Estas son las novedades:

Con Switching Made Easy (beta), cualquier cliente de servicio móvil puede abrir T-Life, iniciar sesión en su proveedor de servicio actual AT&T y Verizon y, según su plan y la cantidad de líneas y dispositivos, la app identificará y recomendará los mejores planes para ese cliente.

Incluso mostrará cuánto podría ahorrar por año cambiándose y obteniendo todos los beneficios adicionales que T-Mobile ofrece a los clientes (y que las otras grandes compañías no ofrecen).

¿Qué pasa cuando los clientes estén listos para cambiarse? Solo deben seleccionar el plan, traer su dispositivo u obtener uno nuevo, seleccionar servicios adicionales (como accesorios), completar una verificación de crédito, revisar todo y enviar el pedido.

Y, como una de las partes más complicadas del cambio es lidiar con dispositivos, en esto también T-Mobile ofrece más comodidad y opciones. En vez de estar obligados a elegir una oferta de los teléfonos en ese momento, los clientes de T-Mobile ahora tendrán la libertad de obtener un nuevo teléfono hasta 90 días después, cuando encuentren la oferta y el dispositivo que más les convenga. Si ahora fuera el mejor momento para un nuevo dispositivo, los clientes de T-Mobile no tendrán que esperar días. Ahora tienen la opción de recibir su teléfono (y accesorios) en su domicilio ese mismo día a través de la app T-Life, todo gracias a DoorDash Drive. DoorDash Drive ofrece la entrega on demand desde el sitio web de un socio. Esta opción se está implementando en algunas tiendas T-Mobile en las principales ciudades de EE. UU. y pronto se expandirá a más lugares. ¡Los clientes actuales de T-Mobile también pueden obtener entrega el mismo día!

Y, para los clientes que quieren ahorrarse la molestia de intercambiar dispositivos, T-Mobile acaba de lanzar un montón de ofertas para esta temporada. Es posible obtener un nuevo smartphone por cuenta nuestra sin necesidad de intercambio. Echa un vistazo a la lista de ofertas aquí.

En general, es muy sencillo y ni tienes que salir de la app T-Life.

¡Magenta Status y pastel gratis!

¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Una vez que los clientes se cambian a T-Mobile, obtienen Magenta Status. Es como pertenecer a un club exclusivo donde el único requisito es elegir a El Un-carrier. Los clientes obtienen los mejores beneficios y ahorros de la industria y una experiencia de primera categoría, todo sumado al servicio móvil en la Mejor Red de servicio móvil del país y desde el primer día.

Los miembros también disfrutan de wifi gratis en vuelos y datos internacionales gratis en más de 215 países y destinos, exclusivos beneficios en hoteles y renta de autos, acceso a la conectividad de T-Satellite, ahorros en suscripciones de streaming, acceso a entradas exclusivas y experiencias premium en miles de conciertos y festivales por todo el país, DashPass de DoorDash gratis, beneficios semanales a través de T-Mobile Tuesdays y aún más. Todo en la Mejor Red del país.

Y, justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, T-Mobile te llena de ventajas. Ofrece de nuevo la oportunidad de inscribirse en uno de sus beneficios más populares, DashPass de DoorDash gratis (valor de hasta $120/año) para los miembros en la mayoría de los planes. Además, les regala un pastel gratis con su siguiente pedido de comestibles con DashPass (mínimo de $12). Estas nuevas ventajas solo están disponibles desde el martes, 25 de noviembre hasta el martes, 2 de diciembre. ¡No olvides entrar a T-Life esa semana para canjearlas!

La extensa lista de ventajas, beneficios y experiencias está en la app T-Life, una app centralizada para todo lo de T-Mobile, donde los clientes pueden hacer un upgrade de su dispositivo, manejar su cuenta y sus beneficios y conectarse con el servicio al cliente.

Para más detalles sobre las noticias de hoy, visita: t-mobile.com/switch/15-minute-switch. Para obtener más detalles sobre T-Mobile en el Gran Premio de Las Vegas, entra aquí.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Por tiempo limitado; sujeto a cambio. 15 minutos: completa tu compra en 15 minutos o menos por línea. La activación del dispositivo y la transferencia de datos y números requiere tiempo adicional. Nuevo teléfono, tu decisión: Por tiempo limitado; sujeto a cambio. Requiere transferencia elegible. Una vez que te unas, tendrás 90 días para elegir entre las ofertas disponibles, que pueden finalizar en cualquier momento. Obtén detalles y canjea desde la app T-Life. Entrega el mismo día: disponible para la mayoría de los clientes; consulta si esta opción está disponible al pagar. DashPass: canjea en T-Life a más tardar el 2 de diciembre. Requiere cuenta de DoorDash con un método de pago registrado y un plan de T-Mobile elegible al corriente. Límite de 1 membresía de DashPass por cada cuenta de T-Mobile. Luego del año gratis o si se pierde la elegibilidad, la suscripción se renueva automáticamente con el cargo de membresía anual vigente en ese momento (actualmente, $96/año + impuestos) hasta que se cancele. Visita T-Mobile Tuesdays en la app T-Life para obtener más detalles. Pastel gratis: con un pedido elegible en DashPass de $12 como mínimo en comerciantes que participen del 25 de noviembre al 2 de diciembre; hasta agotar existencias. Oferta de pastel gratis válida del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 en pedidos de comestibles elegibles de $12 dólares o más con DashPass. Debes tener una membresía DashPass activa a través de T-Mobile. Sujeto a cargos, impuestos y términos. Hasta agotar existencias. 1 por cliente. Solo en EE. UU. (incluido Puerto Rico). Luego del año gratis de DashPass o si se pierde la elegibilidad, la suscripción se renueva automáticamente, actualmente a $96/año + impuestos, hasta que se cancele. Sujeto a términos; detalles aquí. La Mejor Red: según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La mejor opción: T‑Mobile tiene los mejores beneficios en servicio móvil según los ahorros de los beneficios incluidos con los planes de T‑Mobile, como entretenimiento, beneficios para viajes y T‑Mobile Tuesdays. Los beneficios varían según el plan y pueden requerir activación; ve más detalles en T-Mobile.com/switch. La mejor experiencia: basada en la premiada red y el servicio al cliente de T-Mobile, además del acceso exclusivo y los beneficios incluidos en nuestros planes. Ahorra 20%: ahorros vs. planes similares de AT&T y Verizon más los costos de beneficios opcionales; las funciones del plan y los impuestos y cargos varían. Los ahorros con 3 o más líneas incluyen una 3.a línea gratis vía créditos en la factura mensual; los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea. Requiere calificación crediticia. Garantía Go Back: hasta $125 con tarjeta virtual de prepago Mastercard. La tarjeta puede tardar 5 semanas. Contáctanos antes de cancelar o transferir líneas para solicitar el pago. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC.

