AWS en HUMAIN breiden partnerschap uit met NVIDIA AI-infrastructuur en AWS AI-chipdeal om wereldwijde AI-innovatie te stimuleren

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), een bedrijf van Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), en HUMAIN, een Public Investment Fund (PIF)-bedrijf dat wereldwijd full-stack AI-oplossingen levert, hebben vandaag tijdens het Amerikaans-Saoedi-investeringsforum hun plannen aangekondigd om tot 150.000 AI-accelerators te leveren, te implementeren en te beheren in een datacenterfaciliteit, bekend als een 'AI Zone,' in Riyadh. Als onderdeel van de uitgebreide samenwerking wordt AWS wereldwijd de voorkeurspartner voor AI van HUMAIN en zullen de twee bedrijven samenwerken om AI-computing en -diensten vanuit Saoedi-Arabië naar klanten wereldwijd te brengen.

De unieke AI Zone in Saoedi-Arabië ondersteunt geavanceerde AI-training en inferentieworkloads met toegang tot de nieuwste NVIDIA GB300 AI-infrastructuur en de Trainium AI-chips van AWS. De infrastructuur ondersteunt een breed scala aan rekenintensieve AI-workloads, waaronder modeltraining en het uitvoeren van inferentie voor AI-toepassingen. Dit stelt klanten in staat om snel van concept naar productie te gaan en tegelijkertijd verantwoord gebruik te maken van de NVIDIA-infrastructuur en AI-software die naadloos is geïntegreerd met de AWS-infrastructuur en -diensten.

Deze toonaangevende, versnelde computinginfrastructuur – geleverd met de beveiliging, schaal en betrouwbaarheid die nodig zijn om AI-workloads vol vertrouwen uit te voeren – zal de eerste AI Zone van Saoedi-Arabië vestigen als een van de modernste en meest innovatieve ter wereld.

De AI Zone zal wereldwijde ondernemingen en technologische vernieuwers ondersteunen en zal zowel voldoen aan de nationale AI-behoeften van Saoedi-Arabië als aan de snelgroeiende wereldwijde vraag naar computing. De beschikbaarheid van gespecialiseerde AWS-generatieve AI-diensten, waaronder Amazon Bedrock, Amazon AgentCore en Amazon SageMaker, geeft klanten direct toegang tot marktleidende basismodellen via één platform. Amazon Bedrock abstraheert infrastructuurbeheer, waardoor klanten toegang hebben tot basismodellen zonder de onderliggende computerinfrastructuur te hoeven selecteren of beheren.

Om de mogelijkheden van de geplande AI Zone te verbeteren, zal HUMAIN toetreden tot het AWS Solution Provider Program, waardoor klanten toegang krijgen tot AWS-diensten via een uniform platform om de AI-aanname in de regio en internationaal te versnellen. Deze mijlpaal versterkt de strategische samenwerking tussen de twee bedrijven en het gezamenlijke plan dat in mei 2025 werd aangekondigd om meer dan 5 miljard dollar te investeren in AI-infrastructuur, AWS-diensten, AI-training en talentontwikkeling in Saoedi-Arabië.

"Dit markeert een cruciaal moment in onze toewijding aan onze samenwerking met HUMAIN," aldus Tanuja Randery, Managing Director Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij AWS. "Door de lokale expertise en investeringen van HUMAIN te combineren met AWS AI-oplossingen – waaronder onze geavanceerde infrastructuur, hardwarepartnerschappen met NVIDIA, het transformatieve AI-platform Amazon Bedrock en AI-oplossingen voor zakelijke gebruikers, inclusief Amazon Quick Suite – creëren we een innovatiehub van wereldklasse die klanten in Saoedi-Arabië en de rest van de wereld van dienst is. Als AWS Solution Provider stelt HUMAIN organisaties in staat om het volledige potentieel van generatieve AI te benutten en agentische transformatie voor bedrijven en overheidsinstanties te stimuleren. Samen versnellen we de digitale transformatie en stimuleren we de economische groei – ondersteund door een diepgaand begrip van lokale behoeften en wereldwijde mogelijkheden. Deze samenwerking toont onze onwrikbare toewijding aan het investeren in zowel geavanceerde infrastructuur als het talent dat de toekomst van AI in het koninkrijk en daarbuiten zal bepalen."

"De AI Zone markeert het begin van een multi-gigawatt-traject voor HUMAIN en AWS. Vanaf het begin is deze infrastructuur ontworpen om zowel nationale prioriteiten als de toenemende wereldwijde vraag naar AI-computing te dienen," stelde Tareq Amin, CEO van HUMAIN. "Wat dit samenwerkingsverband echt onderscheidt, is de omvang van onze ambitie en de innovatie in de manier waarop we samenwerken. Door middel van een baanbrekend commercieel model en een gedeelde toewijding aan wereldwijde marktuitbreiding creëren we een ecosysteem dat de toekomst zal bepalen van de manier waarop AI-ideeën kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald voor de hele wereld."

Innovatie stimuleren, lokaal talent versnellen

Deze samenwerking tussen AWS en HUMAIN is ontworpen om de acceptatie van AI te versnellen en de doelstelling van het Koninkrijk Saoedi-Arabië om een wereldwijde AI-leider te worden, te bevorderen.

Naast infrastructuur zullen AWS en HUMAIN samenwerken om de acceptatie van AI in de publieke en private sector te versnellen, geavanceerde Arabische grote taalmodellen te ontwikkelen, waaronder 'ALLAM,' het Arabic-first grote taalmodel van HUMAIN, en een uniforme AI-agentenmarktplaats voor overheidsdiensten te creëren.

Om een duurzame, toekomstbestendige beroepsbevolking op te bouwen, zal AWS 100.000 Saoedische burgers trainen in cloud computing en generatieve AI via de Amazon Academy in samenwerking met PIF en een speciaal bijscholingsinitiatief ondersteunen om 10.000 vrouwen op te leiden. Deze inspanningen ondersteunen de voorbereiding van de beroepsbevolking op een AI-gedreven economie die naar verwachting tot 2030 $ 130 miljard zal bijdragen aan het BBP van het land.

Over Amazon Web Services

Sinds 2006 is Amazon Web Services 's werelds meest uitgebreide en breedst gebruikte cloud. AWS breidt zijn diensten voortdurend uit om vrijwel elke workload te ondersteunen en beschikt nu over meer dan 240 volledig uitgeruste diensten voor computing, opslag, databases, netwerken, analyse, machine learning en kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), mobiele technologie, beveiliging, hybride oplossingen, media en applicatieontwikkeling, implementatie en beheer vanuit 120 beschikbaarheidszones in 38 geografische regio's. Er zijn plannen aangekondigd voor nog eens 10 beschikbaarheidszones en drie extra AWS-regio's in Chili, Saoedi-Arabië en de AWS European Sovereign Cloud. Miljoenen klanten, waaronder de snelstgroeiende startups, grootste ondernemingen en toonaangevende overheidsinstanties, vertrouwen op AWS voor hun infrastructuur, om wendbaarder te worden en kosten te verlagen. Ga voor meer informatie over AWS naar aws.amazon.com .

Over HUMAIN

HUMAIN, een PIF-bedrijf, is een wereldwijd bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI) dat full-stack AI-mogelijkheden levert op vier kerngebieden: datacenters van de volgende generatie, hyperperformante infrastructuur en cloudplatforms, geavanceerde AI-modellen, waaronder 's werelds meest geavanceerde Arabische LLM's die in de Arabische wereld zijn ontwikkeld, en transformatieve AI-oplossingen die diepgaande sectorinzichten combineren met praktische uitvoering.

Het end-to-end model van HUMAIN bedient zowel publieke als private organisaties en ontsluit exponentiële waarde in alle sectoren, stimuleert transformatie en versterkt capaciteiten door synergieën tussen mens en AI. Met een groeiend portfolio van sectorspecifieke AI-producten en een kernmissie om wereldwijd leiderschap in intellectuele eigendom en talentsuperioriteit te stimuleren, is HUMAIN ontworpen voor wereldwijd concurrentievermogen en nationale onderscheiding.

www.humain.com

