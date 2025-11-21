AWSとHUMAIN、NVIDIAのAIインフラ活用およびAWSのAIチップ導入を通じてパートナーシップを拡大し、世界のAIイノベーションを推進

ワシントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アマゾン（NASDAQ：AMZN）の子会社であるアマゾン ウェブ サービス（AWS）と、グローバルなフルスタックAIソリューションを提供する公共投資基金（PIF）傘下のHUMAINは、米サウジアラビア投資フォーラムにおいて、リヤドに「AI Zone」と呼ばれるデータセンター施設で最大15万基のAIアクセラレーターを提供、展開、管理する計画を発表しました。今回のパートナーシップ拡大により、AWSはHUMAINのグローバルにおける優先的なAIパートナーとなり、両社はサウジアラビアから世界中の顧客にAIコンピューティングとサービスを提供するために協業します。

サウジアラビアで初となるこのAI Zoneは、最新のNVIDIA GB300 AIインフラおよびAWSのTrainium AIチップへのアクセスを通じて、最先端のAI学習および推論ワークロードを支援します。このインフラは、モデル学習やAIアプリケーションの推論実行まで、幅広い計算集約型AIワークロードをサポートし、NVIDIAインフラとAIソフトウェアをAWSのインフラとサービスにシームレスに統合することで、顧客がコンセプトから本番環境へ迅速に移行することが可能になります。

この業界をリードする高速コンピューティング・インフラは、AIワークロードを安心して実行するために必要なセキュリティー、スケール、信頼性を備えて提供され、サウジアラビアで初となるAI Zoneを、世界でも最も先進的で革新的な施設の一つとなることを目指しています。

AI Zoneは、グローバル企業やテクノロジー企業を支援し、サウジアラビアの国内におけるAI需要と、急速に拡大する世界的なコンピューティング需要の双方に対応します。Amazon Bedrock、Amazon AgentCore、Amazon SageMakerをはじめとするAWSの生成AI向け専門サービスが利用可能になることで、顧客は単一のプラットフォームから主要な基盤モデルに即座にアクセスできるようになります。Amazon Bedrockはインフラ管理を抽象化し、顧客が基盤モデルを利用する際に、土台となるコンピューティング・インフラを選択したり管理したりする必要がなくなります。

計画されているAI Zoneの機能強化に向け、HUMAINはAWSソリューション・プロバイダー・プログラムに参加します。これにより、顧客は統合されたプラットフォームからAWSサービスへアクセスでき、地域および国際的なAI導入の加速が可能になります。この節目は両社の戦略的パートナーシップをさらに前進させるものであり、2025年5月に発表された、サウジアラビアにおけるAIインフラ、AWSサービス、AI研修および人材育成への50億ドル超の共同投資計画を推進させるものです。

「これは、HUMAINとのパートナーシップへの当社のコミットメントにおいて重要な節目となります」と、AWS欧州・中東・アフリカ担当マネージングディレクターのタヌジャ・ランデリーは述べました。「HUMAINの地域に根ざした専門性と投資に、高度なインフラ、NVIDIAとのハードウェア提携、変革的なAIプラットフォームであるAmazon Bedrock、そしてAmazon Quick Suiteを含むビジネスユーザー向けAIソリューションといったAWSのAIソリューションを組み合わせることで、サウジアラビア全域および世界中のお客様に貢献する、世界水準のイノベーションハブを構築しています。AWSソリューション・プロバイダーとして、HUMAINは、企業や政府機関が生成AIの可能性を最大限に引き出し、エージェンティックな変革を推進できるよう支援します。私たちは共に、地域のニーズへの深い理解とグローバル規模の能力を背景に、デジタル変革を加速し、経済成長を促進しています。このパートナーシップは、最先端のインフラと、サウジアラビア王国およびその先のAIの未来を形作る人材の双方への投資に対する、私たちの揺るぎないコミットメントを示しています。」

「AI Zoneは、HUMAINとAWSにとって、数ギガワット規模の取り組みの始まりを示しています。このインフラは当初から、国家的な優先事項と、世界的に加速するAIコンピュート需要の双方に応えるよう設計されています」と、HUMAINのCEOでありタレック・アミンは述べました。「このパートナーシップを真に際立たせているのは、私たちの野心の規模、そして協働のあり方における革新性です。画期的な商業モデルと、グローバル市場拡大への共通のコミットメントを通じて、私たちは、AIのアイデアがどのように構築され、展開され、スケールされていくのか、その未来を形作るエコシステムを創り出しています。」

イノベーションの促進、地域人材の育成加速

このAWSとHUMAINの協業は、AI導入を加速し、サウジアラビア王国がグローバルなAIリーダーとなるという目標の前進に向けて設計されています。

インフラにとどまらず、AWSとHUMAINは、公的機関および民間セクター全体でAI導入を加速し、HUMAINのアラビア語特化型大規模言語モデルである「ALLAM」を含む高度なアラビア語大規模言語モデルを開発し、政府サービス向けの統合AIエージェント・マーケットプレイスを構築します。

持続可能で将来に備えた人材を育成するため、AWSはPIFと連携したAmazon Academyを通じて、クラウドコンピューティングおよび生成AIに関してサウジアラビア市民10万人を育成し、さらに1万人の女性を対象とした専門的なスキル向上プログラムを支援します。これらの取り組みは、2030年までに国内GDPへ1,300億ドルをもたらすと見込まれる、AI主導型経済に向けた労働力の準備を支えるものです。

アマゾン ウェブ サービスについて

2006年以来、アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、世界で最も包括的で幅広く採用されているクラウドです。AWSは事実上あらゆるワークロードをサポートするためにサービスを継続的に拡充しており、現在ではコンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーキング、分析、機械学習および人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、モバイル、セキュリティー、ハイブリッド、メディア、アプリケーションの開発・デプロイ・管理のために、38の地理的リージョン内の120のアベイラビリティゾーンから提供される240以上のフル機能サービスを有しています。さらに、チリ、サウジアラビア王国、AWS欧州ソブリン・クラウドにおいて、10のアベイラビリティゾーンと3つのAWSリージョンを追加する計画が発表されています。急成長中のスタートアップから大企業、主要な政府機関まで、数百万に及ぶ顧客が、インフラの構築、俊敏性の向上、コスト削減のためにAWSを信頼しています。AWSの詳細については、 aws.amazon.com をご覧ください。

HUMAINについて

HUMAINはPIF傘下の企業であり、次世代データセンター、ハイパーパフォーマンスのインフラおよびクラウドプラットフォーム、アラブ世界で構築された世界最先端のアラビア語LLMを含む高度なAIモデル、そして深い業界知見と実世界での実行力を組み合わせた変革的AIソリューションという4つの中核分野にわたり、フルスタックAI機能を提供するグローバルな人工知能企業です。

HUMAINのエンド・ツー・エンドモデルは、公的機関および民間企業の双方に対応し、あらゆる産業で指数関数的な価値を引き出し、人間とAIのシナジーによって変革を促し、能力を強化します。HUMAINは、業界特化型AI製品の拡大するポートフォリオを有し、知的財産のリーダーシップと世界規模での人材優位性を推進するという中核的使命を掲げており、グローバル競争力と国家としての独自性を実現するために設計されています。

www.humain.com

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、現在の期待および前提に基づく将来予想に関する記述が含まれています。実際の結果は、不確実性により大きく異なる場合があります。HUMAINは、これらの記述を更新する義務を負いません。

