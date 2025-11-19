Pacsun versnelt het betaalproces en versterkt unified commerce met Manhattan Active® Point of Sale

UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Pacsun, een toonaangevende retailer in jeugdmode, heeft Manhattan Active® Point of Sale (POS) met succes uitgerold. Deze cloud-native verkoop- en serviceoplossing voor winkels stelt medewerkers in staat om digitale gemakken te combineren met gepersonaliseerd winkelen.

Na een projectperiode van vijf maanden tot aan de pilotfase heeft Pacsun Manhattan Active POS in slechts acht weken uitgerold naar meer dan 300 winkels. Mobiel afrekenen verkortte de lange rijen in de winkels aanzienlijk, terwijl unified voorraadbeheermogelijkheden, mogelijk gemaakt door RFID-integratie, voor naadloos fulfilment via Instagram, Amazon, TikTok en de eigen verkoopkanalen van Pacsun zorgden. Tijdens het piekseizoen realiseerde Pacsun een recordomzet en efficiëntere processen: 40% van de online bestellingen werd vanuit winkels afgehandeld, waardoor voorraad nabij de klant, personeelsinzet en verzendkosten geoptimaliseerd werden en de logistieke kosten met 25% daalden.

Fysieke winkels zijn nu cruciale onderscheidende factoren in de retail. Uit marktonderzoek blijkt dat unified commerce-strategieën die fysieke winkels benutten de klantlevenswaarde met 1,5x kunnen verhogen, de gemiddelde orderwaarde met 15% doen stijgen en de loyaliteit met 70% kunnen versterken. Nu Manhattan Active POS live is in het gehele winkelnetwerk van Pacsun, profiteren medewerkers van functies zoals intuïtieve workflows voor soepelere retouren en endless aisle-functionaliteit die ‘out-of-stock’ in digitale bestellingen omzet. Hierdoor kunnen de belevingwinkels van Pacsun ook als krachtige service- en fulfilmenthubs fungeren. Deze wendbaarheid zal van aankopen na een retour een omzetmotor maken, met een stijging in upsells tijdens omruilingen.

“Manhattan Active POS is een gamechanger,” zegt Shirey Gao, chief digital and information officer bij Pacsun. “Unified commerce betekent één transactie, één checkout, of een klant nu online koopt, in de winkel retourneert of voorraad uit een willekeurig kanaal gebruikt. Onze winkelmedewerkers pasten zich direct aan en veranderden uitdagingen, zoals oververkochte items, in kansen. Tijdens piekperiodes hielp realtime analytics ons om unified orders 50% sneller af te handelen, waardoor we klantrelaties behielden en ons beste piekseizoen ooit realiseerden.”

Manhattan Active POS combineert clienteling, mobiel afrekenen en omnichannel fulfilment in één app. Als onderdeel van de Manhattan Active® Omni-suite verenigt het catalogus-, winkelwagen- en fulfilmentdata, zodat medewerkers in staat zijn als echte merkambassadeurs op te treden.

“Het succes van Pacsun onderstreept hoe winkels floreren wanneer ze met digitale kanalen worden verenigd,” zegt Stewart Gantt, executive vicepresident Professional Services. “Onze POS-oplossing is niet zomaar een tool. Het is een groeimotor die elke interactie omzet in een loyaliteitsmoment, of een klant zijn reis nu begint op TikTok of in een pashokje.”

Over Manhattan Associates

Manhattan Associates is een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce. We brengen informatie van de hele organisatie samen, van sales aan de voorkant tot supplychainexecutie aan de achterkant. Onze software, platformtechnologie en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten op een winstgevende manier kunnen groeien.

Manhattan Associates ontwerpt, bouwt en levert geavanceerde cloud- en on-premisesoplossingen zodat u zowel in de winkel als via het netwerk of fulfilmentcentrum de vruchten van de omnichannelmarktplaats kunt plukken. Meer informatie vindt u op: www.manh.nl

Over Pacsun

Pacsun is een toonaangevende speciality retailer die opkomende merken en trendy kleding aanbiedt, vooral gericht op jongeren. Ze werken samen met de beste merken om speciale collecties, exclusieve producten en creatieve samenwerkingen aan te bieden.

Opgericht in 1980 in Newport, Californië, met zorg samengesteld in Los Angeles.

