AWS与HUMAIN深化合作，依托NVIDIA AI基础设施及AWS AI芯片协议，共同推动全球人工智能创新

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon.com, Inc.（NASDAQ: AMZN）旗下公司Amazon Web Services, Inc.（AWS）与Public Investment Fund（PIF）旗下全球全栈AI解决方案提供商HUMAIN，今日在美沙投资论坛共同宣布，将在利雅得建设名为“AI特区”的数据中心集群，计划提供、部署并管理高达15万枚AI加速芯片。根据拓展合作协议，AWS将成为HUMAIN全球首选AI合作伙伴，双方将依托沙特基地向全球客户输出人工智能算力与服务。

沙特首个“AI特区”将搭载最新NVIDIA GB300 AI基础设施与AWS Trainium AI芯片，支撑前沿AI训练与推理任务。该基础设施可承载多种计算密集型AI工作负载，包括模型训练及AI应用推理部署，助力客户从概念验证快速推进至量产阶段，同时负责任地利用已与AWS基础设施及服务无缝集成的NVIDIA基础设施和AI软件。

此行业领先的加速计算基础设施具备运行人工智能工作负载所需的安全性、可扩展性和可靠性，助您从容应对挑战，将使沙特首个AI特区跻身全球最现代化、最具创新力的数字基础设施行列。

该AI特区将助力全球企业与科技创新者，在满足沙特国家AI战略需求的同时，应对全球持续增长的算力需求。通过配备包括Amazon Bedrock、Amazon AgentCore与Amazon SageMaker在内的专业AWS生成式AI服务，客户可经由统一平台即时调用顶尖基础模型。Amazon Bedrock通过基础设施管理抽象化，使客户无需甄选或运维底层算力设施即可调用基础模型。

为增强规划中AI特区的综合能力，HUMAIN正式加入AWS解决方案提供商计划（AWS Solution Provider Program），未来客户可通过统一平台调用AWS服务，加速中东及全球范围的AI技术落地。这一里程碑推进了双方的战略合作，也深化了2025年5月公布的联合计划——即在沙特AI基础设施、AWS服务及AI培训与人才发展领域投入逾50亿美元。

AWS欧洲、中东及非洲区总经理Tanuja Randery表示，“这是我们与HUMAIN合作历程的关键节点。通过将HUMAIN的本地专业能力和投资与AWS AI解决方案相结合——包括先进基础设施、与NVIDIA的硬件合作、变革性AI平台Amazon Bedrock，以及面向商业用户的Amazon Quick Suite等AI解决方案，我们正在打造服务沙特及全球客户的世界级创新中心。作为AWS解决方案提供商，HUMAIN将助力各类组织释放生成式AI全部潜能，推动企业和政府实现智能体转型。基于对本地需求的深刻洞察与全球规模的服务能力，我们正共同加速数字化转型并激发经济增长。此次合作印证了我们对于投资前沿基础设施与人才培养的坚定承诺，这些将共同塑造沙特乃至全球的AI未来图景。”

HUMAIN首席执行官Tareq Amin强调，“AI特区标志着HUMAIN与AWS开启数吉瓦级规模合作的新征程。从设计之初，这套基础设施就肩负着双重使命：既服务国家战略需求，又应对全球对AI算力的急剧增长。真正使此次合作与众不同的，是我们宏大的战略格局与创新的协作模式。通过突破性的商业模型和对全球市场扩张的共同承诺，我们正在构建一个全新生态系统，重塑全球AI创意从构建、部署到规模化的未来。”

激发创新活力，加速培养本土人才

AWS与HUMAIN的此次合作旨在加速人工智能技术的普及应用，助力沙特王国实现其成为全球人工智能领导者的战略目标。

在基础设施合作基础上，AWS与HUMAIN将深化协作：加速AI技术在公共与私营领域的普及；开发先进阿拉伯语大语言模型——包括HUMAIN的阿拉伯语优先大语言模型“ALLAM”，并为政府服务构建统一的AI智能体市场。

为构建面向未来且可持续发展的劳动力体系，AWS将通过Amazon Academy与PIF合作，为10万名沙特公民提供云计算与生成式AI培训，并专项开展面向万名女性的技能提升计划。这些举措旨在为AI驱动型经济储备人才，据预估，至2030年该经济形态将为沙特GDP贡献1300亿美元。

关于Amazon Web Services

亚马逊云服务（AWS）自2006年成立以来，始终是全球服务最完善、应用最广泛的云平台。通过持续扩展服务边界，AWS已支持几乎所有类型的工作负载，目前在全球38个地理区域的120个可用区提供超过240项全功能服务，涵盖计算、存储、数据库、联网、分析、机器学习与人工智能（AI）、物联网（IoT）、移动服务、安全、混合云、媒体以及应用开发、部署和管理等领域。公司还宣布计划在智利、沙特阿拉伯和AWS欧洲主权云新增10个可用区及3个AWS区域。数以百万计的客户——包括发展最快的初创公司、大型企业和领先的政府机构都依赖AWS支撑其基础设施、提升业务敏捷性并优化成本。要了解更多信息，请访问： aws.amazon.com 。

关于HUMAIN

PIF旗下企业HUMAIN是一家提供全栈式AI功能的跨国人工智能科技公司，其业务覆盖四大核心领域：新一代数据中心、超高性能基础设施与云平台、先进AI模型（包括在阿拉伯世界开发的全球顶尖阿拉伯语大语言模型），以及融汇行业洞察与实践应用的变革型AI解决方案。

HUMAIN的端到端模型同时服务公共与私营部门，通过人机协同在所有行业释放指数级价值，驱动产业变革并增强组织效能。凭借持续增长的垂直行业AI产品组合，以及推动全球知识产权领导力与人才卓越的核心使命，HUMAIN致力于打造兼具全球竞争力与国家特色的AI标准体系。

www.humain.com

前瞻性声明

本新闻稿包含基于当前预期和假设的前瞻性声明。实际结果可能因不确定性因素而存在重大差异。HUMAIN不承担更新这些声明的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。