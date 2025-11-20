Marquee Brands breidt wereldwijde portfolio uit met strategische overname van Stance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, de toonaangevende wereldwijde merkversneller, heeft vandaag de overname aangekondigd van Stance, het innovatieve lifestyle- en prestatiesokkenmerk. Stance, opgericht in 2009 in San Clemente, Californië, voegt zich bij de gerenommeerde portfolio van Marquee Brands, waartoe 's werelds meest vooraanstaande merken behoren, zoals Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove en Dakine. Met de toevoeging van Stance komt de totale detailhandelsomzet van de portfolio van Marquee op 4,5 miljard dollar.

Marquee kondigt ook een nieuwe samenwerking aan met United Legwear and Apparel Co. (ULAC). Dit bedrijf wordt de belangrijkste wereldwijde licentiehouder van het merk en beheert de activiteiten in alle gebieden buiten China.

