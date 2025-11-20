Marquee Brands通过战略收购Stance拓展全球产品组合

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球顶尖品牌加速器Marquee Brands今日宣布收购创新型生活方式与功能袜类品牌Stance。Stance于2009年在加州圣克莱门特成立，现已加入Marquee Brands旗下知名品牌组合，其中包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、BCBG、Ben Sherman、Body Glove和Dakine等在全球家喻户晓的品牌。Stance的加入使Marquee旗下品牌组合的总零售额达到45亿美元。

Marquee同时宣布与United Legwear and Apparel Co. (ULAC)达成新的合作关系，ULAC将成为品牌的核心全球被许可人，负责除中国以外所有地区的运营。ULAC的产品通过1100多家美国批发商、电商平台、国际分销商和单品牌零售店销往42个国家，此次将负责Stance的核心产品线，涵盖男士、女士和儿童系列的袜子和内衣品类。在此次合作中，ULAC将主导产品设计、研发、零售、电商运营和分销工作。

Marquee Brands首席执行官Heath Golden表示：“我们非常高兴欢迎Stance加入我们的品牌组合。作为深植于大众文化的标志性品牌，Stance以大胆设计、创新精神以及与运动员、音乐人和艺术家的跨界合作而闻名。能与行业及品类领导者United Legwear携手，进一步巩固这一发展势头，我们感到无比振奋。双方一致认为，这是一次实现全球规模化发展、加速品类扩张的机遇，同时也将推进我们共同的战略——投资具有持久消费者影响力的高价值品牌。”

Stance因重新定义袜类品类而广受认可，凭借卓越品质、材质创新和出色设计积累了忠实用户群。此次被Marquee Brands收购后，公司得以在日常必备品领域站稳脚跟，并进一步拓展生活方式品类的业务范围。Stance拥有与NBA、MLB、Disney、Marvel、Star Wars和Warner Bros. Discovery的长期合作关系，此前还与Billie Eilish、Dwyane Wade和Estate of Basquiat等顶尖艺术家、运动员和文化名人有过合作。依托在面料技术与研发方面的深厚积淀，Stance有望拓展产品范围，首先将涉足运动服饰、运动休闲装和鞋履领域。

United Legwear & Apparel Co. (ULAC)首席执行官兼总裁Isaac E. Ash表示：“ULAC寻求与那些和我们一样致力于创新与启发灵感的品牌合作。Stance是理想的合作伙伴——它是一个开创性品牌，将日常必备品转变为风格表达的载体，并通过大胆设计、文化叙事以及由运动员和艺术家组成的社区，积累了庞大的用户基础。ULAC很高兴能与Marquee Brands合作，延续这一辉煌传承。”

Marquee Brands由长期财务投资方Neuberger Berman支持，始终通过投资具有消费者影响力的全球知名品牌，并运用能够推动卓越运营、核心品类扩张和跨市场长期价值创造的成熟商业模式来扩大自身平台规模。

RBC Capital Markets担任Marquee Brands的财务顾问，Greenberg Traurig担任其法律顾问。Solomon Partners担任Stance的财务顾问，Jones Day担任其法律顾问。

关于MARQUEE BRANDS

Marquee Brands是顶尖的经典品牌加速器，致力于释放价值并提升全球影响力。我们专注于推动品牌增长和构建可持续的品牌资产，与一流制造商、运营商、零售商和分销商合作，实现品牌在多个市场和渠道的规模化发展。Marquee Brands的全球产品组合涵盖三大核心领域：家居与美食、时尚与生活方式、高端个性表达以及运动与户外。旗下品牌包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、Emeril Lagasse、America’s Test Kitchen、BCBGMAXAZRIA、BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli、Anti Social Social Club、Totes、Isotoner、Destination Maternity、Motherhood、A Pea in the Pod、Stance、Dakine和Body Glove。如需了解更多信息，请访问www.marqueebrands.com。

关于UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

ULAC (ULAC.com)是一家总部位于纽约的全球服装、袜类、内衣和配饰设计与分销商，由Isaac E. Ash于1998年创立。ULAC与Scotch & Soda、Hurley和Ted Baker建立了分销合作关系，同时是PUMA、Skechers、Van Heusen、DKNY、Levi’s、Champion、Prince、Arrow和Weatherproof等知名品牌的被许可人，拥有Pro Player和Lemon品牌，并为全球主要零售商开发自有品牌项目。

ULAC秉持对品质、价值和创新的承诺，以诚信、卓越和前瞻思维为准则，从设计到交付始终提供一流产品，满足全球消费者的需求。

关于STANCE

Stance成立于2009年，是领先的生活方式品牌，通过创意、自我表达和高端设计重新定义了袜类和服装行业。Stance以大胆的美学设计、创新材质和高品质工艺著称，将日常必备品转变为展现个性的载体。从功能装备到休闲基础款，Stance与世界级运动员、艺术家和文化偶像合作，颂扬独特个性，并激励人们自信迈出每一步。Stance产品在全球各大专卖店、大型百货公司和www.stance.com网站均有销售。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。