Frontgrade Gaisler und DELTATEC ermöglichen erweiterte Computersysteme für mehrere Raumfahrtmissionen

GÖTEBORG, Schweden, und LIÈGE, Belgien--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Gaisler Technologies, ein führender Anbieter von hochzuverlässigen elektronischen Lösungen für Raumfahrt- und nationale Sicherheitsmissionen, und DELTATEC, ein renommierter Designdienstleister mit Schwerpunkt auf erweiterten Technologien, haben gemeinsam extrem leistungsfähige Computing-Lösungen für Raumfahrtanwendungen bereitgestellt. Der Dual-Core-Mikroprozessor GR712RC bildet dabei das Herzstück mehrerer flugerprobter Systeme.

Der von Frontgrade Gaisler entwickelte GR712RC, der auf der fehlertoleranten LEON3FT-Architektur basiert, wurde in mehrere Data-Handling-Systeme (DHS) integriert, die von DELTATEC konzipiert wurden. Dazu gehören eine Payload Data Handling Unit (PDHU) und zwei On-Board-Computer (OBCs), die derzeit an Bord der ESA-Mission eSAIL betrieben werden, die im September 2020 in eine niedrige Erdumlaufbahn (LEO) startete.

Zudem hat DELTATEC kürzlich das Flugmodell der Massenspeichereinheit für die Altius-Mission der ESA ausgeliefert und so die Vielseitigkeit des Mikroprozessors GR712RC in verschiedenen Weltraumanwendungen demonstriert. Weitere strahlungsgehärtete Komponenten von Frontgrade, die in dieser Plattform zum Einsatz kommen, sind das 16-Mb-MRAM (UT8MR2M8), das 40-Mb-SRAM (UT8ER1M39M), das 16-Mb-SRAM (UT8R128K32) sowie der Spannungsüberwacher UT01VS50D.

„Besonders stolz sind wir auf die Kosteneffizienz und Flexibilität des Mikroprozessors GR712RC“, kommentiert Sandi Habinc, General Manager bei Frontgrade Gaisler.

„Dank seiner Flexibilität kann DELTATEC ihn in einem breiten Spektrum von Computersystemen einsetzen – von der Verarbeitung von Nutzlastdaten bis hin zu Massenspeichereinheiten. Diese Adaptierbarkeit optimiert nicht nur die Entwicklung, sondern begünstigt auch die langfristige Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der Mission”, ergänzt Eric Callut, Senior Project Manager bei DELTATEC.

Durch den Einsatz von erweiterter Mikroprozessortechnologie und Systemdesigns unterstützen Frontgrade Gaisler und DELTATEC die Entwicklung effizienter und widerstandsfähiger Satellitensysteme für heutige und kommende Raumfahrtmissionen.

Über Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, ein Unternehmen von Frontgrade, ist ein führender Anbieter von strahlungsfesten Mikroprozessoren und IP-Kernen für kritische Anwendungen, insbesondere in der Raumfahrtindustrie. Die Prozessoren des Unternehmens sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Strahlungstoleranz ideal für Weltraummissionen oder andere Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Hochwertige Gaisler-Mikroprozessoren sind im gesamten Sonnensystem zu finden, von Merkur bis Neptun.

Über DELTATEC

Seit seiner Gründung widmet sich DELTATEC der Entwicklung modernster elektronischer Lösungen, die seinen Kunden einen entscheidenden technologischen Vorsprung verschaffen. Als Designdienstleister passt DELTATEC seine Rolle an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden an – von ausschließlicher Hardware-, FPGA- oder spezialisierter Softwareentwicklung bis hin zur umfassenden Entwicklung und Fertigungssteuerung integrierter Lösungen. Mit dem Anspruch, höchste Produktqualität und exzellentes Design zu liefern, beschleunigt DELTATEC die Entwicklungszyklen und optimiert die Markteinführungszeit für seine Kunden.

Seit 2005 ist der Weltraum für DELTATEC zu einem strategischen Tätigkeitsbereich geworden. Im Raumfahrtsegment ist DELTATEC unter anderem auf die Entwicklung von Ausleseelektronik für Kameras spezialisiert, die in Erdbeobachtungs- oder wissenschaftlichen Satelliten zum Einsatz kommen, sowie auf Data-Handling-Systeme (DHS) wie Massenspeicher (MMUs), Payload Data Handling Units (PDHUs) und On-Board-Computer (OBCs).

Namhafte Organisationen wie ESA, CSL, OHB Luxspace oder Spacebel vertrauen DELTATEC regelmäßig ihre Projekte an.

