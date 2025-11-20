AGC Biologics et Repair Biotechnologies s’associent pour développer un nouveau traitement à base d’ARNm afin de lutter contre la principale cause de mortalité humaine

HEIDELBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Repair Biotechnologies afin de s’attaquer à l’un des défis sanitaires et l’une des causes de mortalité les plus persistants au monde. Cette collaboration se concentrera sur le développement et la fabrication d’un nouveau traitement à base d’ARNm visant à stabiliser et réduire rapidement la taille des plaques athéroscléreuses dans les principaux vaisseaux sanguins. La rupture d’une plaque instable et la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral qui s’ensuit constituent la principale cause de décès, représentant 27 % de la mortalité humaine totale.

« Le développement d’une nouvelle thérapie à base d’ARNm dans le cadre de l’objectif vital de guérir les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses est une tâche complexe, et une fabrication robuste est essentielle à notre progression », déclare Reason, directeur général et cofondateur de Repair Biotechnologies. « Nous avons choisi AGC Biologics, car cette société maîtrise l’ensemble de la chaîne de production de ce type de thérapie, éliminant ainsi les risques critiques et les retards afin de fournir un accès rapide et fiable au médicament conforme aux BPF nécessaire à nos essais cliniques. Nous sommes ravis de travailler avec AGC Biologics pour faire avancer notre mission qui consiste à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Pour les entreprises pionnières telles que Repair Biotechnologies, naviguer dans le paysage complexe de la fabrication représente un défi majeur. En consolidant l’ensemble du processus de production, AGC Biologics offre une voie rationalisée et sans risque vers la clinique et le marché, sans services coûteux ni technologies complexes.

Cette collaboration tirera parti des connaissances et de l’expertise approfondies d’AGC Biologics en matière de fabrication d’ARNm, qui permettent aux innovateurs de gérer l’ensemble du processus, du plan initial de l’ADN plasmidique au produit pharmaceutique final encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, avec un seul partenaire expérimenté.

« Pour des clients comme Repair Biotechnologies, nous pouvons être le fournisseur cGMP le plus rentable et le plus fiable, capable d’accompagner les traitements à base d’ARNm vitaux tout au long de leur parcours, de la phase préclinique à la commercialisation », déclare Alberto Santagostino, directeur général d’AGC Biologics. « En tant qu’expert CDMO convivial, cela illustre notre approche simple et économique, sans jamais compromettre la qualité et les bonnes pratiques de fabrication. Notre approche garantit aux développeurs de pouvoir transformer radicalement la qualité de vie dans le monde entier sans se ruiner. »

Ce partenariat est un ajout notable à l’évolution actuelle de la technologie ARNm, qui dépasse le cadre des maladies infectieuses pour s’étendre au traitement des affections chroniques liées à l’âge. En 2021, le site AGC Biologics de Heidelberg a fourni le matériel de base, à savoir l’ADN plasmidique, pour le vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19. S’appuyant sur les progrès réalisés dans le domaine de l’ARNm depuis la pandémie, Repair Biotechnologies développe une nouvelle thérapie qui décompose l’excès de cholestérol libre toxique à l’intérieur des cellules. Ce processus vise à inverser des affections cardiovasculaires auparavant irréversibles en éliminant un facteur clé du vieillissement, de l’obésité et des décès d’origine cardiovasculaire.

La chaîne de production d’ADN plasmidique et d’ARN messager du site AGC Biologics Heidelberg utilise des équipements à usage unique de pointe, ce qui permet une plus grande flexibilité, des délais plus courts et un retour sur investissement plus rapide. Les pratiques BPF du site sont conformes aux normes de l’Agence européenne des médicaments et de la Food and Drug Administration américaine.

Pour en savoir plus sur les services de bout en bout d’AGC Biologics en matière d’ARNm, rendez-vous sur www.agcbio.com/capabilities/mrna.

À propos de Repair Biotechnologies

Repair Biotechnologies développe des thérapies de pointe qui décomposent la cible non médicamenteuse du cholestérol libre toxique à l’intérieur des cellules afin de réduire rapidement la plaque artérielle dans l’athérosclérose et l’hypercholestérolémie familiale, d’inverser la fibrose hépatique dans les troubles métaboliques, et qui ont le potentiel de traiter de nombreuses autres affections associées au vieillissement et à l’obésité.

À propos d’AGC Biologics

AGC Biologics est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan dans le domaine biopharmaceutique, qui s’engage fermement à fournir des services de la plus haute qualité en travaillant en étroite collaboration avec ses clients et partenaires afin d’offrir des services conviviaux et spécialisés. Nous fournissons un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques mammifères et microbiennes, d’ADN plasmidique (ADNp), d’ARN messager (ARNm), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre réseau mondial s’étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des sites à Seattle (Washington), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba et Yokohama (Japon). AGC Biologics fait partie de la division Sciences de la vie d’AGC Inc. La division Sciences de la vie gère plus de 10 sites spécialisés dans les produits biopharmaceutiques, les thérapies avancées, les principes actifs pharmaceutiques à petites molécules et les produits agrochimiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agcbio.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.