Frontgrade Gaisler y DELTATEC posibilitan la computación espacial avanzada en múltiples aplicaciones

GOTEMBURGO, Suecia y LIEJA, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Gaisler Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas muy fiables para misiones espaciales y de seguridad nacional, y DELTATEC, empresa de diseño de alto nivel especializada en tecnologías avanzadas, tienen el placer de anunciar su fructífera colaboración en el suministro de soluciones informáticas de alto rendimiento para aplicaciones espaciales, con el microprocesador de doble núcleo GR712RC como núcleo de varios sistemas probados en vuelo.

El GR712RC, desarrollado por Frontgrade Gaisler y basado en la arquitectura LEON3FT a prueba de fallos, se ha integrado en varias unidades del sistema de gestión de datos (DHS) diseñadas por DELTATEC. Entre ellas se incluyen una unidad de gestión de datos de carga útil (PDHU) y dos ordenadores de a bordo (OBC) que actualmente operan a bordo de la misión eSAIL de la ESA, lanzada a la órbita terrestre baja (LEO) en septiembre de 2020.

