-

Frontgrade Gaisler y DELTATEC posibilitan la computación espacial avanzada en múltiples aplicaciones

original

GOTEMBURGO, Suecia y LIEJA, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Gaisler Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas muy fiables para misiones espaciales y de seguridad nacional, y DELTATEC, empresa de diseño de alto nivel especializada en tecnologías avanzadas, tienen el placer de anunciar su fructífera colaboración en el suministro de soluciones informáticas de alto rendimiento para aplicaciones espaciales, con el microprocesador de doble núcleo GR712RC como núcleo de varios sistemas probados en vuelo.

El GR712RC, desarrollado por Frontgrade Gaisler y basado en la arquitectura LEON3FT a prueba de fallos, se ha integrado en varias unidades del sistema de gestión de datos (DHS) diseñadas por DELTATEC. Entre ellas se incluyen una unidad de gestión de datos de carga útil (PDHU) y dos ordenadores de a bordo (OBC) que actualmente operan a bordo de la misión eSAIL de la ESA, lanzada a la órbita terrestre baja (LEO) en septiembre de 2020.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con
Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler Technologies
Responsable de Comunicaciones
susanne.folkesson@gaisler.com
+46 31 7758650

Industry:

Frontgrade Gaisler

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con
Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler Technologies
Responsable de Comunicaciones
susanne.folkesson@gaisler.com
+46 31 7758650

More News From Frontgrade Gaisler

Resumen: KP Labs y Frontgrade Gaisler se asocian para desarrollar sistemas informáticos con tolerancia a fallos para las misiones espaciales de próxima generación

BREMEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--KP Labs, líder europeo en el desarrollo de sistemas autónomos para aplicaciones espaciales, y Frontgrade™ Gaisler Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas de alta fiabilidad para misiones espaciales y de seguridad nacional, han firmado un Memorando de Entendimiento en el evento Space Tech Expo Europe que tuvo lugar en Bremen, Alemania. El acuerdo establece un marco de colaboración para desarrollar y validar soluciones tecnológicas de a bordo de...

Resumen: Frontgrade Gaisler y wolfSSL se asocian para fortalecer la ciberseguridad en aplicaciones espaciales

GOTEMBURGO, Suecia--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade Gaisler, proveedor líder de microprocesadores resistentes a la radiación para misiones espaciales, y wolfSSL, reconocido proveedor de soluciones de seguridad integradas, anuncian una nueva colaboración que aborda la creciente necesidad de contar con robustas funciones de ciberseguridad en las aplicaciones espaciales. Este esfuerzo conjunto combinará la electrónica resistente a la radiación de Frontgrade Gaisler con las bibliotecas de software de s...

Resumen: Frontgrade Gaisler lanza la nueva línea GRAIN y obtiene el contrato de la SNSA para comercializar la primera IA neuromórfica energéticamente eficiente para aplicaciones espaciales

GOTEMBURGO, Suecia--(BUSINESS WIRE)--La Agencia Espacial Nacional Sueca (SNSA) ha adjudicado a Frontgrade Gaisler, líder en el suministro de microprocesadores resistentes a la radiación para misiones espaciales, un contrato para comercializar el primer dispositivo neuromórfico System on Chip (SoC) destinado a aplicaciones espaciales. Este dispositivo, que Frontgrade Gaisler ya está desarrollando, forma parte de la nueva línea de productos GRAIN (Gaisler Research Artificial Intelligence NOEL-V)...
Back to Newsroom