Marquee Brands透過策略收購Stance擴大全球產品組合

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球頂尖品牌加速器Marquee Brands今日宣布收購創新生活型態與功能襪類品牌Stance。Stance於2009年在加州聖克萊門特成立，現已加入Marquee Brands旗下知名品牌組合，其中包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、BCBG、Ben Sherman、Body Glove和Dakine等在全球家喻戶曉的品牌。Stance的加入使Marquee旗下品牌組合的總零售額達到45億美元。

Marquee同時宣布與United Legwear and Apparel Co. (ULAC)達成新的合作關係，ULAC將成為品牌的核心全球被授權人，負責除中國以外所有地區的營運。ULAC的產品透過1100多家美國批發商、電商平台、國際經銷商和單品牌零售店銷往42個國家，此次將負責Stance的核心產品線，涵蓋男士、女士和兒童系列的襪子和內衣品類。在此次合作中，ULAC將主導產品設計、研發、零售、電商營運和經銷工作。

Marquee Brands執行長Heath Golden表示：「我們欣然歡迎Stance加入我們的品牌組合。身為深植于大眾文化的代表性品牌，Stance以大膽設計、創新精神以及與運動員、音樂人和藝術家的跨界合作而聞名。能與產業及品類領導者United Legwear攜手，進一步鞏固這一發展動力，我們感到無比振奮。雙方一致認為，這是一次實現全球規模化發展、加快品類擴張的機會，同時也將推進我們共同的策略——投資具有持久消費者影響力的高價值品牌。」

Stance因重新定義襪類品類而廣受肯定，憑藉卓越品質、材質創新和出色設計累積了忠實用戶群。此次被Marquee Brands收購後，公司得以在日常必備品領域站穩腳跟，並進一步擴大生活型態品類的業務範圍。Stance擁有與NBA、MLB、Disney、Marvel、Star Wars和Warner Bros. Discovery的長期合作關係，此前還與Billie Eilish、Dwyane Wade和Estate of Basquiat等頂尖藝術家、運動員和文化名人有過合作。憑藉在面料技術與研發方面的深厚經驗累積，Stance可望擴大產品範圍，首先將跨足運動服飾、運動休閒裝和鞋履領域。

United Legwear & Apparel Co. (ULAC)執行長兼總裁Isaac E. Ash表示：「ULAC尋求與那些和我們一樣致力於創新與啟發靈感的品牌合作。Stance是理想的合作夥伴——它是一個開創性品牌，將日常必備品轉變為風格表達的載體，並透過大膽設計、文化敘事以及由運動員和藝術家組成的社群，累積了龐大的用戶基礎。ULAC欣然與Marquee Brands合作，延續這一輝煌傳承。」

Marquee Brands由長期財務投資方Neuberger Berman支援，始終透過投資具有消費者影響力的全球知名品牌，並運用能夠推動卓越營運、核心品類擴張和跨市場長期價值創造的成熟商業模式來擴大自身平台規模。

RBC Capital Markets擔任Marquee Brands的財務顧問，Greenberg Traurig擔任其法律顧問。Solomon Partners擔任Stance的財務顧問，Jones Day擔任其法律顧問。

關於MARQUEE BRANDS

Marquee Brands是頂尖的經典品牌加速器，致力於釋放價值並提升全球影響力。我們專注於推動品牌成長和建構永續的品牌資產，與一流製造商、營運商、零售商和經銷商合作，實現品牌在多個市場和通路的規模化發展。Marquee Brands的全球產品組合涵蓋三大核心領域：家居與美食、時尚與生活型態、頂級個性表達以及運動與戶外。旗下品牌包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、Emeril Lagasse、America’s Test Kitchen、BCBGMAXAZRIA、BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli、Anti Social Social Club、Totes、Isotoner、Destination Maternity、Motherhood、A Pea in the Pod、Stance、Dakine和Body Glove。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.marqueebrands.com。

關於UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

ULAC (ULAC.com)是一家總部位於紐約的全球服飾、襪類、內衣和配件設計與經銷商，由Isaac E. Ash于1998年創立。ULAC與Scotch & Soda、Hurley和Ted Baker建立了經銷合作關係，同時是PUMA、Skechers、Van Heusen、DKNY、Levi’s、Champion、Prince、Arrow和Weatherproof等知名品牌的被授權人，擁有Pro Player和Lemon品牌，並為全球主要零售商開發自有品牌計畫。

ULAC秉持對品質、價值和創新的承諾，以誠信、卓越和前瞻思維為準則，從設計到交付始終提供一流產品，滿足全球消費者的需求。

關於STANCE

Stance成立於2009年，是首屈一指的生活型態品牌，透過創意、自我表達和頂級設計重新定義了襪類和服飾產業。Stance以大膽的美學設計、創新材質和優質工藝著稱，將日常必備品轉變為展現個性的載體。從功能裝備到休閒基礎款，Stance與世界一流運動員、藝術家和文化偶像合作，頌揚獨特個性，並激勵人們自信邁出每一步。Stance產品在全球各大專賣店、大型百貨公司和www.stance.com網站均有銷售。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。