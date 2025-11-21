AWS e HUMAIN expandem parceria com NVIDIA em infraestrutura de IA e transação de chips de IA da AWS para impulsionar inovação mundial em IA

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e a HUMAIN, uma empresa de Fundo de Investimento Público (PIF) que oferece soluções mundiais de IA de ponta a ponta, anunciaram hoje, no Fórum de Investimento EUA-Arábia Saudita, seus planos de fornecer, implantar e gerenciar até 150.000 aceleradores de IA em um centro de dados conhecido como "Zona de IA" em Riad. Como parte da parceria ampliada, a AWS irá se tornar a parceira de IA preferencial da HUMAIN a nível mundial, e as duas empresas irão cooperar para levar computação e serviços de IA da Arábia Saudita a clientes em todo o mundo.

A primeira Zona de IA deste tipo na Arábia Saudita dará suporte a cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA de ponta, com acesso à mais recente infraestrutura de IA NVIDIA GB300 e aos chips de IA Trainium da AWS. A infraestrutura dará suporte a uma ampla gama de cargas de trabalho de IA com uso intensivo de computação, incluindo treinamento de modelos e execução de inferência para aplicações de IA. Isto irá permitir que os clientes passem do conceito à produção com rapidez, aproveitando de modo responsável a infraestrutura e o software de IA da NVIDIA, perfeitamente integrados à infraestrutura e aos serviços da AWS.

Esta infraestrutura de computação acelerada, líder do setor, fornecida com a segurança, a escalabilidade e a confiabilidade necessárias para executar cargas de trabalho de IA com confiança, irá estabelecer a primeira Zona de IA da Arábia Saudita como uma das mais modernas e inovadoras do mundo.

A Zona de IA dará suporte a empresas multinacionais e inovadores tecnológicos, ao atender tanto às necessidades nacionais de IA da Arábia Saudita como à crescente demanda mundial por computação. A disponibilidade de serviços especializados de IA generativa da AWS, incluindo Amazon Bedrock, Amazon AgentCore e Amazon SageMaker, irá proporcionar aos clientes acesso imediato a modelos fundamentais de ponta mediante uma única plataforma. O Amazon Bedrock abstrai a gestão de infraestrutura, permitindo que os clientes acessem modelos essenciais sem precisar selecionar ou gerenciar a infraestrutura de computação subjacente.

Para aperfeiçoar as capacidades planejadas da Zona de IA, a HUMAIN irá se unir ao Programa de Provedores de Soluções da AWS, permitindo que os clientes acessem os serviços da AWS através de uma plataforma unificada para acelerar a adoção de IA na região e a nível internacional. Este marco intensifica a parceria estratégica entre as duas empresas e o plano conjunto anunciado em maio de 2025 de investir mais de US$ 5 bilhões em infraestrutura de IA, serviços da AWS, além de treinamento e desenvolvimento de talentos em IA na Arábia Saudita.

"Este é um momento crucial em nosso compromisso com a parceria com a HUMAIN", disse Tanuja Randery, Diretora Geral da AWS para a Europa, Oriente Médio e África. "Ao combinar a experiência local e o investimento da HUMAIN com as soluções de IA da AWS, incluindo nossa infraestrutura avançada, parcerias de hardware com a NVIDIA, a plataforma transformadora de IA Amazon Bedrock e soluções de IA para usuários corporativos, como o Amazon Quick Suite, estabelecemos um centro de inovação de classe mundial que irá atender clientes na Arábia Saudita e em todo o mundo. Como provedora de soluções da AWS, a HUMAIN irá capacitar as organizações a aproveitar todo o potencial da IA ​​generativa e impulsionar a transformação ativa para empresas e entidades governamentais. Juntos, aceleramos a transformação digital e impulsionamos o crescimento econômico, apoiados por um profundo conhecimento das necessidades locais e recursos em escala mundial. Esta parceria demonstra nosso compromisso inabalável em investir tanto em infraestrutura de ponta como no talento que irá definir o futuro da IA ​​no país e mais além."

"A Zona de IA representa o início de uma jornada de vários gigawatts para a HUMAIN e a AWS. Desde sua concepção, esta infraestrutura foi projetada para atender tanto às prioridades nacionais como à crescente demanda mundial por computação de IA", disse Tareq Amin, Diretor Executivo da HUMAIN. "O que realmente diferencia esta parceria é a escala de nossa ambição e a inovação no modo como trabalhamos juntos. Mediante um modelo comercial inovador e um compromisso compartilhado com a expansão para o mercado mundial, criamos um ecossistema que irá moldar o futuro de como as ideias de IA podem ser desenvolvidas, implementadas e expandidas a todo o mundo."

Impulsionando a inovação, acelerando o talento local

Esta cooperação entre a AWS e a HUMAIN foi concebida para acelerar a adoção da IA ​​e impulsionar a meta da Arábia Saudita de se tornar líder mundial em IA.

Além da infraestrutura, a AWS e a HUMAIN irão cooperar para acelerar a adoção da IA ​​nos setores público e privado, desenvolver modelos avançados de linguagem árabe, incluindo o "ALLAM", o modelo de linguagem árabe da HUMAIN, e criar um mercado unificado de agentes de IA para serviços governamentais.

Para criar uma força de trabalho sustentável e preparada para o futuro, a AWS irá treinar 100.000 cidadãos sauditas em computação em nuvem e IA generativa através da Amazon Academy, em cooperação com o PIF, e apoiar uma iniciativa dedicada ao aperfeiçoamento profissional para treinar 10.000 mulheres. Estes esforços visam preparar a força de trabalho para uma economia impulsionada por IA, que deverá contribuir com US$130 bilhões para o PIB do país até 2030.

