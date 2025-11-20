マーキー ブランズ、スタンスを戦略的に買収しグローバルポートフォリオを拡大

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバル ブランド アクセラレーターであるマーキー ブランズは、ライフスタイルおよびパフォーマンス ソックスの革新的ブランドであるスタンスを買収したと発表しました。2009年にカリフォルニア州サンクレメンテで創業したスタンスが、マーサ スチュワート、ローラ アシュレイ、サー ラ ターブル、BCBG、ベン シャーマン、ボディーグローブ、ダカインなど世界的に知られるブランドを擁するマーキー・ブランズのポートフォリオに加わります。スタンスが加わることで、マーキーのポートフォリオ全体の小売売上は45億米ドルに達します。

またマーキーは、ユナイテッド レッグウェア アンド アパレル（ULAC）と新たなパートナーシップを締結し、同社が中国を除くすべての地域におけるスタンスの中核的なグローバルライセンシーとなることも発表しました。スタンスは、米国の1,100を超える卸売アカウント、EC、国際ディストリビューター、単一ブランド店舗などを通じて42か国で販売されており、ULACはメンズ、ウィメンズ、キッズ向けのソックスとアンダーウェアといった中核製品カテゴリーを統括します。この役割において、ULACは商品デザイン、開発、小売およびEC運営、流通を担います。

マーキー ブランズのCEOであるヒース ゴールデンは次のように述べています。「大胆なデザイン、創造性、そしてアスリート、ミュージシャン、アーティストとのコラボレーションで知られる文化的象徴であるスタンスをポートフォリオに迎えられることを大変嬉しく思います。業界のリーダーであるユナイテッド レッグウェアと共に、その勢いをさらに強化できることを楽しみにしています。高いブランド資産を持ち、長期的に消費者から支持されるブランドへの投資という共通戦略のもと、グローバル規模の拡大やカテゴリー拡大を加速させる大きな機会があると考えています」

ソックスカテゴリーの再定義で知られるスタンスは、プレミアム品質、素材のイノベーション、卓越したデザインにより強いファン層を築いてきました。今回の買収により、マーキー ブランズは日用品領域に本格的に進出し、ライフスタイルカテゴリー全体への展開を強化します。スタンスのラインアップには、NBA、MLB、ディズニー、マーベル、スター ウォーズ、ワーナー ブラザース ディスカバリーとの長年のパートナーシップに加え、ビリー アイリッシュ、ドウェイン ウェイド、バスキア エステートなど著名アーティストやアスリートとのコラボレーションも含まれます。素材技術と開発に強みを持つ同社は、今後アクティブウェア、アスレジャー、フットウェアなどへ製品ラインを拡充する好位置にあります。

ユナイテッド レッグウェア アンド アパレル（ULAC）のCEO兼社長であるアイザック E アッシュ氏は次のように述べています。「ULACは、革新とインスピレーションを追求するブランドとパートナーシップを構築してきました。スタンスはその理念に完璧に合致する先駆的なブランドであり、大胆なデザインと文化的なストーリーテリング、アスリートやアーティストのコミュニティを通じて、日用品をスタイルの表現へと昇華させてきました。ULACはマーキー ブランズと共に、そのレガシーをさらに発展させることを楽しみにしています」

長年のスポンサーであるニューバーガー バーマンの支援を受けるマーキー ブランズは、消費者からの支持を得る世界的ブランドへの投資を通じて、業務の卓越性、主要カテゴリーの拡大、市場横断的な長期的価値の創造を実現するといった実証済みのビジネスモデルを適用し、プラットフォームの拡大を続けています。

RBCキャピタル マーケットが財務アドバイザーを、グリーンバーグ トロイリグが法務アドバイザーとしてマーキー ブランズをサポートしました。スタンスにはソロモン パートナーズが財務アドバイザーを、ジョーンズ デイが法務アドバイザーを務めました。

マーキー ブランズについて

マーキー ブランズは、時代を超えて愛されるブランドの価値を引き出し、世界的な影響力を構築するブランド アクセラレーターです。成長と持続可能なブランド資産の醸成を重視し、最高水準のメーカー、事業運営者、小売業者、ディストリビューターと緊密に連携して、各市場およびチャネルでブランドを拡大しています。マーキー ブランズのグローバル ポートフォリオは、「ホーム＆クッキング」「ファッション＆ライフスタイル」「エクスプレッシブ・ラグジュアリー／アクティブ＆アウトドア」という3つのプラットフォームにまたがっています。ポートフォリオには、マーサ スチュワート、ローラ アシュレイ、サー ラ ターブル、エメリル ラガッセ、アメリカズ テスト キッチン、BCBGMAXAZRIA、BCBG、ベン シャーマン、ブルーノ マグリ、アンチ ソーシャル ソーシャル クラブ、トーツ、アイソトナー、デスティネーション マタニティ、マザーフッド、ア ピー イン ザ ポッド、スタンス、ダカイン、ボディーグローブなどが含まれます。詳細は公式ウェブサイト：www.marqueebrands.comでご覧ください。

ユナイテッド レッグウェア アンド アパレル（ULAC）

ULAC(ULAC.com)はニューヨークを拠点とする、アパレル、レッグウェア、ボディウェア、アクセサリーのグローバルデザイナー兼ディストリビューターです。1998年にアイザック E アッシュ氏によって設立され、スコッチ＆ソーダ、ハーレー、テッド・ベーカーとの流通パートナーシップを持つほか、プーマ、スケッチャーズ、バン ヒューゼン、DKNY、リーバイス、チャンピオン、プリンス、アロウ、ウェザープルーフなど、主要ブランドのライセンシーでもあります。また、プロ プレイヤーとレモンのブランドを所有し、世界中の主要小売向けにプライベートブランド開発も行っています。

品質、価値、イノベーションへのこだわりのもと、ULACは企画から納品まで一貫して卓越した製品を提供し、グローバル消費者のニーズに応える先進的なアプローチで事業を展開しています。

スタンスについて

スタンスは2009年に米国カリフォルニア州サンクレメンテで創業されたライフスタイルブランドで、創造性、自己表現、プレミアムデザインを通じてソックスおよびアパレル業界を再定義してきました。大胆な美意識、革新的な素材、高いクラフトマンシップが特徴で、日用品を個性表現のキャンバスに変えてきました。スタンスは、パフォーマンス用ギアからカジュアルベーシックまで幅広く展開しており、世界的なアスリート、アーティスト、文化的アイコンと手を組んで、独自性を讃え、自信を促す製品を提供しています。スタンス製品は専門店、大手デパート、そして 公式オンラインストア（www.stance.com）を含む世界中のチャネルで販売されています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。