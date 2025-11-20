Marquee Brands élargit son portefeuille mondial avec l'acquisition stratégique de Stance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, le premier accélérateur mondial de marques, annonce aujourd'hui l'acquisition de Stance, la marque innovante de chaussettes lifestyle et performance. Créé en 2009 à San Clemente, en Californie, Stance rejoint le portefeuille renommé de Marquee Brands, qui abrite certaines des marques les plus notables au monde, notamment Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove et Dakine. L’arrivée de Stance porte le total des ventes au détail dans l’ensemble du portefeuille de Marquee à 4,5 milliards USD.

Marquee annonce également un nouveau partenariat avec United Legwear and Apparel Co. (ULAC), qui devient le principal licencié mondial de la marque, gérant des opérations sur tous les territoires, à l’exception de la Chine. Avec des produits vendus dans 42 pays par l’intermédiaire de plus de 1 100 comptes de gros, de commerce électronique, de distributeurs internationaux et de magasins de détail monomarques aux États-Unis, ULAC supervisera les principaux segments de produits de Stance, à savoir les chaussettes et les sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants. À ce titre, ULAC dirigera la conception, le développement, la vente au détail et le commerce électronique ainsi que la distribution des produits.

« Nous sommes ravis d’accueillir Stance dans le portefeuille en tant que point de contact culturel reconnu pour son design audacieux, sa créativité et ses collaborations avec des athlètes, des musiciens et des artistes », déclare Heath Golden, CEO de Marquee Brands. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cette lancée en partenariat avec United Legwear, un leader de l’industrie et de la catégorie. Ensemble, nous voyons une opportunité de construire à l’échelle mondiale, d’accélérer l’expansion des catégories et de faire progresser notre stratégie commune d’investissement dans des marques à forte capitalisation présentant un intérêt durable pour les consommateurs. »

Reconnu pour avoir redéfini la catégorie des chaussettes, Stance s'est construit une clientèle fidèle grâce à sa qualité supérieure, son innovation matérielle et son design exceptionnel. Faisant désormais partie de Marquee Brands, l’acquisition permet à l’entreprise de s’implanter dans l’espace essentiel du quotidien et d’étendre sa portée à l’ensemble de la catégorie lifestyle. La collection de Stance comprend des partenariats de longue date avec la NBA, la MLB, Disney, Marvel, Star Wars et Warner Bros. Découverte et collaborations antérieures avec des artistes, des athlètes et des personnalités culturelles de premier plan, dont Billie Eilish, Dwyane Wade et le Estate of Basquiat. Établi dans la technologie et le développement du tissu, Stance est bien positionné pour élargir sa gamme de produits, à commencer par les vêtements de sport, l'athlétisme et les chaussures.

« ULAC s’associe à des marques qui partagent notre volonté d’innover et d’inspirer », déclare Isaac E. Ash, CEO et président d'United Legwear & Apparel Co. (ULAC). « Stance est l'ajout parfait, une marque pionnière qui a transformé les éléments essentiels du quotidien en expressions de style, et a construit un public impressionnant grâce à un design audacieux, à la narration culturelle et à une communauté d’athlètes et d’artistes. ULAC est ravi de s’associer à Marquee Brands et de poursuivre cet héritage. »

Marquee Brands, soutenu par le sponsor financier de longue date Neuberger Berman, continue d'étendre sa plateforme en investissant dans des marques mondialement reconnues et pertinentes pour les consommateurs et en appliquant un modèle d'affaires éprouvé qui favorise l'excellence opérationnelle, l'expansion des catégories clés et la création de valeur à long terme sur tous les marchés.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier et Greenberg Traurig a agi à titre de conseiller juridique auprès de Marquee Brands. Solomon Partners a été conseiller financier et Jones Day a agi à titre de conseiller juridique auprès de Stance.

À PROPOS DE MARQUEE BRANDS

Marquee Brands est le premier accélérateur de marques intemporelles, débloquant de la valeur et créant une influence mondiale. En mettant l'accent sur la croissance et la création d'image de marque durable, nous travaillons en partenariat avec les meilleurs fabricants, opérateurs, détaillants et distributeurs pour faire évoluer les marques sur tous les marchés et canaux. Le portefeuille mondial de Marquee Brands s’étend sur trois plateformes distinctes : Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Expressive Luxury and Active & Outdoor. Le portefeuille de marques comprend Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine et Body Glove. Pour de plus amples informations, consultez www.marqueebrands.com.

À PROPOS D'UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

ULAC (ULAC.com) est un concepteur et distributeur mondial de vêtements, de collants, de sous-vêtements et d’accessoires basé à New York. Créé par Isaac E. Ash en 1998, ULAC détient des partenariats de distribution avec Scotch & Soda, Hurley et Ted Baker. La société est également titulaire d’une licence pour des marques de premier plan telles que PUMA, Skechers, Van Heusen, DKNY, Levi’s, Champion, Prince, Arrow et Weatherproof, possède les marques Pro Player et Lemon et développe des programmes de marques privées pour les principaux détaillants du monde entier.

Guidé par un engagement envers la qualité, la valeur et l'innovation, ULAC offre les meilleurs produits de sa catégorie, de la table de conception au quai de livraison, en travaillant avec intégrité, excellence et une approche avant-gardiste qui répond aux besoins des consommateurs mondiaux.

À PROPOS DE STANCE

Créé en 2009, Stance est une marque lifestyle qui a redéfini l'industrie de la chaussette et de l'habillement par la créativité, l'expression de soi et un design premium. Reconnu pour son esthétique audacieuse, ses matériaux innovants et son savoir-faire de haute qualité, Stance a transformé les essentiels du quotidien en une toile pour l'individualité. Des produits de performance aux essentiels décontractés, Stance s'associe à des athlètes, des artistes et des icônes culturelles de classe mondiale pour célébrer l'originalité et inspirer confiance à chaque étape. Les produits Stance sont vendus dans le monde entier chez les détaillants spécialisés, les grands magasins et en ligne sur www.stance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.