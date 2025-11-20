Marquee Brands erweitert globales Portfolio durch strategische Übernahme von Stance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, der führende Accelerator globaler Marken, hat heute die Übernahme von Stance bekannt gegeben, der innovativen Lifestyle- und Performance-Sockenmarke. Stance wurde 2009 in San Clemente, Kalifornien, ins Leben gerufen und schließt sich nun Marquee Brands Portfolio namhafter Marken an, dem einige der angesehensten Marken der Welt angehören, darunter Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove und Dakine. Stance hebt den Einzelhandelsumsatz des gesamten Portfolios von Marquee über die Marke von 4,5 Milliarden US-Dollar.

Marquee gibt außerdem eine neue Partnerschaft mit United Legwear and Apparel Co. (ULAC) bekannt. ULAC wird der globale Hauptlizenznehmer der Marke und die Geschäftstätigkeiten in allen Märkten außer China übernehmen. Mit Produkten, die in 42 Ländern über mehr als 1.100 US-Großhandelskunden, E-Commerce, internationale Distributoren und Mono-Brand-Einzelhandelsgeschäfte verkauft werden, wird ULAC die zentralen Produktsegmente von Stance – Socken und Unterwäsche für Herren, Damen und Kinder – verantworten. In dieser Funktion wird ULAC die Bereiche Produktdesign, -entwicklung, Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten sowie den Vertrieb leiten.

„Wir sind hocherfreut, Stance in unserem Portfolio willkommen zu heißen – ein etablierter kultureller Touchpoint, der für mutiges Design, Kreativität und seine Kooperationen mit Sportlern, Musikern und Künstlern bekannt ist“, sagte Heath Golden, CEO von Marquee Brands. „Wir sind begeistert, diese Dynamik in Partnerschaft mit United Legwear, einem Branchen- und Kategorieführer, weiter auszubauen. Gemeinsam sehen wir die Chance, die globale Skalierung voranzutreiben, die Kategorienexpansion zu beschleunigen und unsere gemeinsame Strategie zu verfolgen, in starke Marken mit nachhaltiger Konsumentenrelevanz zu investieren.“

Die Marke Stance hat sich einen Namen gemacht, indem sie die Kategorie „Socken“ neu definiert hat. Ihre treue Anhängerschaft schätzt vor allem die Premium-Qualität, Materialinnovationen und außergewöhnlichen Designs. Die Übernahme durch Marquee Brands versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Präsenz im Marktsegment Everyday Essentials zu festigen und seine Reichweite über die gesamte Lifestyle-Kategorie hinweg zu erweitern. Die Kollektion von Stance umfasst langjährige Partnerschaften mit der NBA, MLB, Disney, Marvel, Star Wars und Warner Bros. Discovery sowie frühere Kooperationen mit führenden Künstlern, Sportlern und kulturellen Persönlichkeiten, darunter Billie Eilish, Dwyane Wade und dem Estate of Basquiat. Dank seiner Expertise in der Stofftechnologie und -entwicklung ist Stance hervorragend positioniert, sein Produktsortiment zu erweitern – beginnend mit Activewear, Athleisure und Schuhen.

„ULAC geht Partnerschaften mit Marken ein, die unseren Innovationsgeist und unseren Wunsch zu inspirieren teilen“, sagte Isaac E. Ash, CEO und President von United Legwear & Apparel Co. (ULAC). „Stance passt perfekt zu uns – eine wegweisende Marke, die Everyday Essentials in Ausdrucksformen von Stil verwandelt hat und durch mutiges Design, kulturelles Storytelling und eine Gemeinschaft von Athleten und Künstlern eine beeindruckende Anhängerschaft aufgebaut hat. ULAC freut sich auf die Zusammenarbeit mit Marquee Brands, um dieses Erbe fortzuführen.“

Mit der Unterstützung seines langjährigen Finanzpartners Neuberger Berman baut Marquee Brands seine Plattform weiter aus. Dazu investiert das Unternehmen in weltweit anerkannte Marken mit hoher Verbraucherrelevanz und verfolgt ein bewährtes Geschäftsmodell, das operative Exzellenz, die Expansion in wichtige Kategorien und die langfristige Wertschöpfung in allen Märkten vorantreibt.

RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater und Greenberg Traurig als Rechtsberater von Marquee Brands. Solomon Partners war Finanzberater und Jones Day Rechtsberater von Stance.

ÜBER MARQUEE BRANDS

Marquee Brands ist der führende Accelerator für zeitlose Marken, der Werte freisetzt und globalen Einfluss aufbaut. Mit einem klaren Fokus auf Wachstumsförderung und den Aufbau nachhaltiger Markenwerte arbeiten wir mit branchenführenden Herstellern, Betreibern, Händlern und Distributoren zusammen, um Marken über Märkte und Vertriebskanäle hinweg zu skalieren. Das globale Portfolio von Marquee Brands umfasst drei eigenständige Plattformen: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Expressive Luxury and Active & Outdoor. Zu den Marken im Portfolio gehören Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine und Body Glove. Weitere Informationen finden Sie unter www.marqueebrands.com.

ÜBER UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

ULAC (ULAC.com) ist ein globaler Designer und Vertreiber von Bekleidung, Legwear, Bodywear und Accessoires mit Sitz in New York. Das Unternehmen wurde 1998 von Isaac E. Ash gegründet und unterhält Vertriebspartnerschaften mit Scotch & Soda, Hurley und Ted Baker. Darüber hinaus ist ULAC Lizenznehmer für führende Marken wie PUMA, Skechers, Van Heusen, DKNY, Levi’s, Champion, Prince, Arrow und Weatherproof sowie Eigentümer der Marken Pro Player und Lemon. Das Unternehmen entwickelt ferner Private-Label-Programme für große Einzelhändler weltweit.

ULAC steht für Qualität, Wert und Innovation. Vom Entwurfstisch bis zur Lieferrampe handelt das Unternehmen mit Integrität, Exzellenz und einem zukunftsorientierten Ansatz, um erstklassige Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen globaler Verbraucher entsprechen.

ÜBER STANCE

Stance ist eine führende Lifestyle-Marke, die 2009 gegründet wurde und die Socken- und Bekleidungsindustrie durch Kreativität, Selbstentfaltung und hochwertiges Design neu definiert hat. Die Marke ist bekannt für ihre kühne Ästhetik, innovativen Materialien und erstklassige Verarbeitung, wodurch sie alltägliche Essentials zu einer Leinwand für Individualität macht. Ob funktionale Sportausrüstung oder lässige Basics – Stance kooperiert mit Weltklasse-Sportlern, Künstlern und kulturellen Größen, um Originalität zu fördern und in jedem Moment Selbstbewusstsein zu vermitteln. Die Produkte von Stance sind global bei ausgewählten Fachhändlern, in großen Kaufhäusern sowie online unter www.stance.com erhältlich.

