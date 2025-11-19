Sharjah ontpopt zich als een wereldwijd centrum voor medische innovatie en gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling

SHARJAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--In de Verenigde Arabische Emiraten, waar steden als Abu Dhabi en Dubai altijd in de top staan van de meest vooruitstrevende ter wereld, heeft het emiraat Sharjah, de culturele en kennishoofdstad van het land, zichzelf onmiskenbaar gepositioneerd als een vooraanstaand centrum voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Deze transformatie wordt voornamelijk aangedreven door het Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), voorheen SRTIP, SRTI Park.

Deze ambitie kwam duidelijk naar voren tijdens het recente "Sharjah Next: Healthcare"-forum, dat meer was dan een gewone conferentie en uitgroeide tot een krachtige intentieverklaring. Het forum bracht een groot aantal vooraanstaande figuren uit de wereldwijde gezondheidszorg bijeen, waaronder professor Sir Magdi Yacoub, een pionier op het gebied van cardiothoracale chirurgie; professor Humaid Obaid Al-Shamsi, een vooraanstaande oncoloog uit de Verenigde Arabische Emiraten, en dr. Vladimir Ivkovic van de Harvard Medical School.

"Met Sharjah Next: Healthcare hebben we een wereldwijd podium gecreëerd voor dialoog, ontdekking en samenwerking", aldus Hussain Al Mahmoudi, CEO van SPARK. "Ons doel is om internationale expertise te verbinden met lokale kansen, zodat innovatie in Sharjah zich vertaalt in duurzame gezondheid en welzijn voor gemeenschappen overal ter wereld."

Het forum weerspiegelde de belangrijkste missie van SPARK: het overbruggen van de kloof tussen baanbrekend laboratoriumonderzoek en praktische toepassingen. De discussies gingen dieper in op de grenzen van neurowetenschappen, AI-gestuurde diagnostiek, ruimtevaartgeneeskunde en biotechnologie, waardoor een uniek netwerkplatform werd gecreëerd voor academici, clinici, startups en beleidsmakers.

Een klinkende bekrachtiging van dit ecosysteem kwam van Zijne Hoogheid Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, lid van de Hoge Raad en heerser van Sharjah, die een subsidie van $ 2 miljoen aan het revolutionaire "Magdi Yacoub Valve"-project aankondigde. Deze baanbrekende technologie, waarmee het lichaam van een patiënt een levende hartklep kan laten groeien, is een voorbeeld van het soort transformatief onderzoek dat SPARK wil stimuleren.

Het model van SPARK is in essentie gebaseerd op een robuust triple-helix-kader van samenwerking tussen de overheid, de industrie en de academische wereld. Nieuwe partnerschappen die tijdens het forum werden ondertekend, omvatten een MOU (memorandum van overeenstemming) met Boehringer Ingelheim om SPARK-onderzoekers toegang te bieden tot zijn open-innovatieplatform, 'OpnME', en een master-onderzoeksovereenkomst met Aster DM Healthcare om de ontwikkeling van medische technologieën en AI in de diagnostiek te versnellen.

Deze samenwerkingen benadrukken een belangrijke waardepropositie voor investeerders en onderzoekers: SPARK is meer dan een fysiek park; het is een geïntegreerd ecosysteem dat faciliteiten biedt zoals de SoiLab-prototyping- en productiehub, gestroomlijnde regelgevende ondersteuning en toegang tot internationale partners en financieringsmogelijkheden.

Over Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK)