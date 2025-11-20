HP成为Sisvel Wi-Fi 6专利池被许可人，终结与Wilus、Huawei和Philips的纠纷

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HP Inc与Sisvel达成协议，这家总部位于帕洛阿尔托的全球科技领导者将成为Sisvel Wi-Fi 6专利池的被许可人。

该协议是在美国得克萨斯州东区地方法院法官Rodney Gilstrap下令的调解程序后达成的，此前专利池许可方Wilus Institute of Standards and Technology对HP提起了专利侵权诉讼。

这份协议不仅为Wilus的诉讼画上句号，也终结了其他Sisvel Wi-Fi 6专利池许可方—— Huawei和Philips ——对HP提起的法律行动。HP如今可一站式获取迄今通过专利池的独立专利评估流程被认定为802.11ax Wi-Fi 6的标准必要专利约2000项（245个专利族）。

已有近40家实体获得了Sisvel Wi-Fi 6专利池的许可，除HP Inc外，还包括Cisco、Netgear和Acer等近期加入的厂商。

Sisvel许可业务负责人Nick Webb表示：“我们感谢HP调解过程中展现的建设性姿态，也感谢调解人David Folsom阁下的协助。各方都认真寻求解决方案，而非让纠纷升级。Sisvel始终致力于协助各方解决分歧，提供公平的许可解决方案。我们很高兴在本案中实现了这一目标。”

Wilus创始人兼首席执行官Jin Sam Kwak表示，对于这家2012年成立的韩国公司而言，这是一个重要时刻：“随着诉讼尘埃落定，且HP成为又一家Sisvel Wi-Fi 6专利池的被许可人，我们得以全力专注研发，推动Wi-Fi技术的进一步创新。”

Huawei美国知识产权总顾问Steven Geiszler表示，公司“很高兴这份协议解决了我们与HP当前的纠纷”。他解释道，Huawei致力于让其尖端Wi-Fi技术得到广泛应用，造福行业和消费者。Geiszler表示：“Sisvel这类专利池在代表创新者高效地向行业参与者提供公平、合理且非歧视(FRAND)许可方面发挥着关键作用，这反过来又能激励创新者重新投资，研发更先进的技术。”

Philips知识产权许可负责人Jako Eleveld也认同这一观点。他表示：“Philips坚信，Sisvel Wi-Fi 6专利池是Wi-Fi 6技术许可的理想解决方案。迄今已签署的众多Wi-Fi 6专利许可协议也印证了这一点。而10月HP作为最新被许可人加入，则是该专利池的重要里程碑。”

关于Sisvel

