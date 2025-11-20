-

HP成为Sisvel Wi-Fi 6专利池被许可人，终结与Wilus、Huawei和Philips的纠纷

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HP Inc与Sisvel达成协议，这家总部位于帕洛阿尔托的全球科技领导者将成为Sisvel Wi-Fi 6专利池的被许可人。

该协议是在美国得克萨斯州东区地方法院法官Rodney Gilstrap下令的调解程序后达成的，此前专利池许可方Wilus Institute of Standards and Technology对HP提起了专利侵权诉讼。

这份协议不仅为Wilus的诉讼画上句号，也终结了其他Sisvel Wi-Fi 6专利池许可方—— Huawei和Philips ——对HP提起的法律行动。HP如今可一站式获取迄今通过专利池的独立专利评估流程被认定为802.11ax Wi-Fi 6的标准必要专利约2000项（245个专利族）。

已有近40家实体获得了Sisvel Wi-Fi 6专利池的许可，除HP Inc外，还包括Cisco、Netgear和Acer等近期加入的厂商。

Sisvel许可业务负责人Nick Webb表示：“我们感谢HP调解过程中展现的建设性姿态，也感谢调解人David Folsom阁下的协助。各方都认真寻求解决方案，而非让纠纷升级。Sisvel始终致力于协助各方解决分歧，提供公平的许可解决方案。我们很高兴在本案中实现了这一目标。”

Wilus创始人兼首席执行官Jin Sam Kwak表示，对于这家2012年成立的韩国公司而言，这是一个重要时刻：“随着诉讼尘埃落定，且HP成为又一家Sisvel Wi-Fi 6专利池的被许可人，我们得以全力专注研发，推动Wi-Fi技术的进一步创新。”

Huawei美国知识产权总顾问Steven Geiszler表示，公司“很高兴这份协议解决了我们与HP当前的纠纷”。他解释道，Huawei致力于让其尖端Wi-Fi技术得到广泛应用，造福行业和消费者。Geiszler表示：“Sisvel这类专利池在代表创新者高效地向行业参与者提供公平、合理且非歧视(FRAND)许可方面发挥着关键作用，这反过来又能激励创新者重新投资，研发更先进的技术。”

Philips知识产权许可负责人Jako Eleveld也认同这一观点。他表示：“Philips坚信，Sisvel Wi-Fi 6专利池是Wi-Fi 6技术许可的理想解决方案。迄今已签署的众多Wi-Fi 6专利许可协议也印证了这一点。而10月HP作为最新被许可人加入，则是该专利池的重要里程碑。”

关于Sisvel

Sisvel坚信，协作、创新和效率对于弥合专利所有者与希望获取其技术的各方之间的需求至关重要。在复杂且不断演变的市场环境中，我们的指导原则是通过制定和实施灵活、易于获取的商业化解决方案，营造一个公平的竞争环境。

Sisvel | 我们为创新赋能

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体

Giulia Dini
传播经理
电话：+34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体

Giulia Dini
传播经理
电话：+34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

SISVEL任命知识产权领域资深高管领导中国业务并设立深圳办事处

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sisvel任命邹亦雄领导其在中国的业务运营。他将负责指导公司在华的许可授权、项目管理及业务拓展工作，并管理即将设立于深圳的新办事处。 邹亦雄先生以中国区董事总经理身份加入公司，成为首位担任此职务的人士。此次任命彰显了Sisvel对中国的市场重视程度。 在长达25余年的职业生涯中，邹亦雄先生曾在中国和美国多家大型科技公司担任工程、法律及许可相关职务。加入Sisvel 前，他是可再生能源技术公司AESC US的副总法律顾问。 邹亦雄先生曾就读于上海交通大学，后赴美深造，先后获得佛罗里达州立大学电子工程学士学位及南加州大学电子工程硕士学位。毕业后作为工程师入职英特尔公司，后转入专利法领域，并于2011年加入高通公司担任专利顾问。在高通任职的七年间，他处理了各类许可、诉讼及反垄断事务，并助力加强了高通在中国市场的业务布局。自2018年起，邹亦雄先生先后在中国科技企业担任法务职务，包括《财富》全球500强企业美的集团，以及OPPO旗下半导体设计部门哲库科技。 “我们很荣幸欢迎亦雄加入全球领导团队：他的专业知识和经验将对推动我们的...

Cisco获得Sisvel Wi-Fi 6专利池许可

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cisco Systems, Inc（思科系统公司）已成为Sisvel Wi-Fi 6专利池项目的最新被许可方。 此次基于友好协商达成的协议，使Cisco能够一站式获得近2000项专利（245个专利家族）的使用权。这些专利，是迄今经由该专利池的独立评估流程，认定为802.11ax Wi-Fi 6标准的必要专利。。 作为全球技术领导者，Cisco正在革新企业AI时代的连接与防护方式，同时也是企业级网络设备领域的全球技术领军者，其产品线涵盖企业级接入点等设备。 Sisvel Wi-Fi 6专利池成立于2022年7月，近期市场关注度显著攀升。除Cisco外，自2023年第四季度初以来，已有逾20家新被许可方加入。 Sisvel Wi-Fi 6专利池中的专利由以下网页所列公司持有：https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners。这些公司均在Wi-Fi 6技术的发展进程中发挥了关键作用。 Sisvel许可业务主管Nick Web...

前三菱电机知识产权负责人将领导Sisvel 日本

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Yoshinori Shimizu已成为Sisvel日本办事处的董事总经理，Sisvel是欧洲最大且历史最悠久的专利池运营商。此次任命正值Tetsuro Fuse退休之际，后者将继续以顾问身份与Sisvel合作。 Shimizu先生被广泛认为是日本顶尖的知识产权专业人士，他曾在三菱电机株式会社（Mitsubishi Electric Corporation）工作29年，最近期则在三菱电机担任企业出口管制部副总经理。 在三菱电机工作期间，Shimizu先生在塑造公司的全球知识产权战略、开展专利许可协议谈判以及解决纠纷方面发挥了重要作用。他还在多个专利池方案中扮演了关键角色，其中包括Sisvel所运营的项目。 作为Sisvel 日本的董事总经理，Shimizu先生将与Sisvel全球的领导团队密切合作，推动该公司在日本乃至整个亚洲许可项目的持续增长。 Shimizu先生表示：“作为业务合作伙伴，我与Sisvel合作了近十年，我非常钦佩它的创造力和活力。Sisvel通过提供公平、高效的专利许可项目，在构建健康的创新生态系统这一...
Back to Newsroom