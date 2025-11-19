トゥルー、インテグラムとの新たな投資提携を発表し、経営幹部人材業界の未来を再定義へ

フィラデルフィア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- データ、AI、専門知識を通じて業界の技術進化を推進する、世界をリードする経営幹部人材プラットフォームであるトゥルーは、テクノロジーを活用した専門サービス企業との提携に特化したプライベート投資会社であるインテグラム・ホールディングス（以下、インテグラム）との新たな戦略的投資パートナーシップを発表しました。インテグラムによる多額の投資により、トゥルーは顧客が直面する最も重要な人材・リーダーシップ課題の解決を支援しながら、次なる成長段階に向けた支援を受けることとなります。

12年以上前に設立されて以来、トゥルーは業界に変革をもたらす存在となり、ブティック系企業から、収益3億5000万ドルを超える北米第6位のエグゼクティブ・サーチ企業へと成長してきました。同社の自律的成長は、極めて優秀な人材と革新的な企業文化によって後押しされています。テクノロジーを重視した姿勢と起業家精神、さらに透明性を重視する企業文化により、経営幹部人材の展望を再構築してきました。

トゥルーの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるブラッド・スタドラーは、「最初のミーティングを行った時点で、インテグラムのメンバーが卓越したパートナーであると確信しました。経営陣の皆さんとお会いし、大いに刺激を受けました。一日中議論を続けたいと思えるほどでした。私たちは世界を同じ視点で捉えています。大きな成果を追求する姿勢や目標達成のプロセス、関係者全員への影響を重視する価値観を共有しています。彼らと協働できることを光栄に思います」と話しています。

トゥルーの共同創業者兼エグゼクティブ・バイス・チェアパーソンのジョー・リッジョーネは、「インテグラムの成長に関するビジョン、深い業界専門知識、そして人を中心に据えた強固な企業文化づくりという共通の取り組みから、トゥルーが進むべき方向性を考えた上で、インテグラムは理想的なパートナーだと言えます。ウルスラ・バーンズ氏、ジェフ・リビングストン氏、タガー・オルソン氏、そしてダン・ローゼンフェルド氏を当社取締役会に迎え入れることを大変うれしく思います。彼らの持つ、専門サービス企業や公開企業の取締役会、そして経営幹部層との豊富な経験は、トゥルーの成長にとって非常に大きな資産となるでしょう」と話しています。

インテグラム共同創業者であり、ゼロックス元CEO、ウーバーおよびTSMC現取締役であるウルスラ・バーンズ氏は、「スタドラー氏、リッジョーネ氏、そしてトゥルーの優秀なメンバーと協業できることを楽しみにしています。彼らは将来に向けた明確なビジョンを持って、優れたプラットフォームを構築してきました」と述べています。

インテグラム投資委員会メンバーのジェフ・リビングストン氏は、「トゥルーのテクノロジー主導型アプローチと起業家精神あふれるチームは、自社チーム、顧客、そして幅広いステークホルダーに対して常に優れた成果をもたらしてきました。その次なる成長段階において彼らのパートナーとなれることを大変うれしく思います」と付け加えています。

トゥルーについて

トゥルーは、顧客が直面する最も重要な人材課題の解決を支援する、世界有数のグローバル人材管理プラットフォームです。同社は業界で最も包括的かつ実践的な人材インテリジェンス、AI、専門的洞察を活用し、顧客のリーダーシップ戦略全体を通じてサポートし、持続的な成果を生み出しています。提供製品やサービスには、幹部採用向けの「True Search」、分割・兼任および臨時の役職配置を扱う「TrueBridge」、コーチングと評価を通じてリーダーシップ・チームを強化する「True Advisory」が含まれます。また、次世代型人材CRM「Thrive」は人材管理の効率を高め、「SearchEssentials」ではテクノロジーを活用し、採用プロセスの精度を高めます。

インテグラムについて

インテグラムは、金融分野およびビジネス・サービス分野における、テクノロジーを活用したサービス企業との提携に焦点を当てた投資会社です。同社は、多様かつ補完的な経歴と幅広い人脈を活かし、他とは異なる投資プラットフォームの構築というビジョンを持つ実績ある経営陣によって設立されました。インテグラムでは、その手法として、高い確信を持つ投資案件に絞ってポートフォリオを構築しています。当社は、テクノロジーやその他のイノベーションへの投資、また経営陣との提携を通じて人材、ネットワーク、および組織能力を強化し、成長の促進を目指しています。詳細については、www.integrum.usをご覧ください。

