Más ventajas por su lealdad: Hilton Honors presenta una vía más rápida para alcanzar el estatus exclusivo y estrena el nuevo nivel prémium Diamond Reserve

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Comprometida con recompensar la fidelidad en cada etapa del viaje, Hilton (NYSE: HLT) ha anunciado emocionantes cambios para su galardonado programa de lealdad Hilton Honors. A partir de enero, Hilton presentará su nivel más exclusivo hasta la fecha, Diamond Reserve, con beneficios elevados, incluyendo una Recompensa de mejora que se puede redimirinstantáneamente al momento de hacer la reserva, entrega tardía de cuarto garantizada a las 16:00 y atención al cliente exclusiva.

Además, el nivel Hilton Honors Gold se convertirá en el estatus intermedio más valioso, ya que los miembros seguirán disfrutando de todas las ventajas actuales del estatus Gold, incluyendo ascensos de categoría de habitación según disponibilidad y créditos para comida y bebida en el establecimiento. A su vez, este estatus se podrá alcanzar aún más rápido. El estatus Diamond también se podrá alcanzar más rápidamente y no habrá ningún cambio en las ventajas que más aprecian los miembros.

“Nuestros miembros nos han dicho que buscan un mayor reconocimiento personal y recompensas con significado a lo largo de su viaje. Hoy nos enorgullece dar paso hacia el siguiente capítulo de Hilton Honors ofreciendo lo que más les importa a nuestros miembros: hacer que la fidelidad sea más accesible y gratificante en más lugares del mundo”, comentó Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton. “En un momento en el que muchos programas de fidelidad parecen cada vez más intercambiables, reforzamos Hilton Honors para todos los miembros, desde nuestras ventajas de mejora para nuestros miembros élite hasta más formas de soñar, alojarse, ganar y redimir puntos en nuestra creciente cartera de más de 9000 hoteles”.

En 2026, obtener el estatus élite con Hilton será aún más fácil, lo que permitirá que más viajeros disfruten del reconocimiento, las ventajas y la flexibilidad que hacen de Hilton Honors y la aplicación Hilton Honors un compañero de viaje de preferencia. Algunos de los aspectos más destacados de Hilton Honors:

Los miembros obtendrán el estatus Gold con solo 25 noches al año, 15 noches menos que el requisito actual de 40 noches.

Con el estatus Gold, los miembros seguirán disfrutando de las mismas ventajas, como la confirmación anticipada de ascenso de categoría de habitación según disponibilidad, un crédito diario para comida y bebida o desayuno continental (varía según la marca y la región) y un 80% más de puntos.

Los miembros también obtendrán el estatus Diamond más rápidamente, ya que solo necesitarán 50 noches en lugar de las 60 noches actuales. Los miembros Diamond seguirán disfrutando de las mismas ventajas, como la confirmación anticipada de las mejoras de habitación según disponibilidad, un crédito diario para comida y bebida o desayuno continental (varía según la marca y la región), acceso al salones ejecutivos, garantía de habitación de 48 horas y un 100% más de puntos.

Con estos cambios, Hilton ha simplificado los requisitos, ya sea a través de noches, estadías o gastos aplicables, para alcanzar los niveles Gold y Diamond a partir del próximo año.

Desbloqueando lo mejor de Hilton Honors

Como el nuevo nivel más alto de Hilton Honors, Diamond Reserve es un estatus de reconocimiento totalmente diseñado para los viajeros más fieles de Hilton. Este nuevo nivel prémium, al que pueden acceder quienes cumplan los requisitos de 80 noches Y 18 000 dólares estadounidenses en gastos anuales, representa la expresión más exclusiva de fidelidad de Hilton hasta la fecha.

“La fidelidad no es algo que nos tomemos a la ligera. Llevamos años escuchando a nuestros miembros. Diamond Reserve se creó para reconocer y recompensar a aquellos que le confían sus viajes a Hilton”, explicó Mark Weinstein, director de marketing y responsable de marcas de lujo de Hilton. “Sabemos que mejorar la experiencia de la estancia es una base fundamental para fomentar la fidelidad, por lo que hemos diseñado cuidadosamente un conjunto de ventajas ultra prémium con la intenciónde hacer que la estancia en Hilton sea aún mejor”.

Entre las ventajas más destacadas del nivel Diamond Reserve se encuentra la Recompensa de mejora confirmable:

La Recompensa de mejora confirmable permite a los miembros elegibles asegurar ascensos de categoría a habitaciones prémium, incluidas suites de un dormitorio para estancias de hasta siete noches, en el momento de la reserva, incluso a través de la app. Hilton Honors.

Los miembros recibirán su primera Recompensa de mejora confirmable cuando alcancen el estatus Diamond Reserve y la opción de obtener una segunda recompensa al alcanzar el hito de 120 noches o 30 000 puntos.

Las Recompensas de mejora confirmables se pueden utilizar tanto en estancias pagadas como en estancias de recompensa en determinados establecimientos Hilton en todo el mundo que ofrecen mejoras gratuitas antes de la llegada. Esto incluye hoteles de la creciente cartera de lujo de la empresa, con marcas como Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, y Signia by Hilton.

Las ventajas adicionales adaptadas a cada cliente reflejan la flexibilidad y la personalización que los viajeros más fieles a Hilton desean:

El estatus Diamond Reserve garantiza una salida tardía a las 16:00 en todas las estancias elegibles, lo que brinda a los miembros más tiempo para relajarse o prepararse para continuar su viaje.

Los miembros Diamond Reserve recibirán un servicio sin igual a través de una atención al cliente exclusiva disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un equipo especialmente capacitado y dedicado a ofrecer asistencia personalizada y atención prioritaria.

Además de las salas VIP ejecutivas, los miembros Diamond Reserve disfrutarán de acceso gratuito a los Premium Clubs de Hilton, una creciente colección de clubes exclusivos dentro de los establecimientos, que suelen encontrarse en los hoteles de lujo, de estilo de vida o de servicio completo de Hilton, y que incluyen una oferta gastronómica de calidad elevada, espacios de trabajo tranquilos y otras características muy apreciadas.

Los miembros Diamond Reserve tendrán la máxima prioridad para las mejoras de espacio sujetas a disponibilidad, que se confirmarán hasta tres días antes del check-in.

Los miembros que alcancen el nivel Diamond Reserve también verán recompensada su fidelidad más rápido y generosamente que nunca, con una bonificación del 120% en puntos por cada estancia.

Los beneficios flexibles y preferenciales se mantienen

En esencia, Hilton Honors mantiene su compromiso de ofrecer a los viajeros más opciones en cuanto a cómo y cuándo canjear sus puntos. Los miembros seguirán disfrutando de la ventaja de no tener restricciones de fechas ni cargos por resort en las estancias de recompensa reservadas con todos los puntos. También pueden combinar puntos Hilton Honors y dinero para acercarse a su próxima estancia, lo que añade aún más flexibilidad a la planificación de viajes. Una de las ventajas más valoradas del programa, la quinta noche gratis, sigue recompensando a los miembros que reservan habitaciones estándar completamente con puntos, lo que ofrece ahorros significativos y experiencias más duraderas.

Más formas de soñar, ganar y canjear en una cartera de lujo y estilo de vida que sigue creciendo

Los miembros que viajan con Hilton Honors ahora tienen más formas de soñar y redimir sus puntos, con acceso a la creciente cartera de marcas de clase mundial de Hilton, que incluye más de 1000 propiedades de lujo y estilo de vida. Esto incluye la inauguración histórica del Waldorf Astoria New York, una propiedad que representa tanto el patrimonio de Hilton como su continua evolución, así como más de 450 hoteles boutique de la asociación exclusiva con Small Luxury Hotels of the World.

Puede obtener más información sobre Hilton Honors en stories.hilton.com/hiltonhonors o visite www.hiltonhonors.com para inscribirse en el programa hoy mismo.

