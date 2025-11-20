NXL Technologies anuncia transição na liderança para apoiar a próxima fase de crescimento estratégico

RED DEER, Alberta--(BUSINESS WIRE)--A NXL Technologies anunciou hoje uma transição planejada na liderança, destinada a apoiar o crescimento contínuo, a expansão estratégica e o desenvolvimento organizacional de longo prazo da empresa. A partir de 1º de janeiro de 2026, Dale Kaufmann deixará o cargo de presidente e diretor-executivo para assumir o cargo de presidente-executivo do conselho. Nessa função, Kaufmann se concentrará na estratégia de alto nível, governança e orientação da equipe de liderança.

Como parte da sucessão planejada, Jeremy Goetzinger foi nomeado presidente interino, com sua transição para o cargo de presidente prevista para 1º de janeiro de 2026.

“Essa transição representa o próximo passo na evolução da NXL”, disse Kaufmann. “À medida que continuamos expandindo globalmente e aprimorando nossas ofertas de produtos e serviços, é importante que nossa estrutura de liderança apoie tanto a excelência operacional do dia a dia quanto a continuidade estratégica de longo prazo. Jeremy demonstrou uma liderança sólida, um profundo entendimento de nossas operações e cultura e uma visão clara para o futuro. Estou entusiasmado com a oportunidade de oferecer meu apoio a ele e à equipe, atuando como presidente-executivo.”

Jeremy tem sido fundamental para impulsionar o crescimento da NXL na América do Norte e do Sul. Seu conhecimento em estratégia operacional, engajamento do cliente e alinhamento organizacional o capacita a guiar a empresa em sua próxima fase de expansão e desempenho.

“Essa transição reforça o compromisso da NXL com estabilidade, continuidade e desenvolvimento de liderança”, disse Goetzinger. “Com a mentoria contínua de Dale e a força da nossa equipe, estamos bem posicionados para ampliar nossa presença global, fortalecer o relacionamento com os clientes e continuar oferecendo soluções inovadoras e confiáveis que atendam às necessidades em evolução do setor de energia.”

Sobre a NXL Technologies

A NXL Technologies foi formada pela fusão da Lee Specialties e da Nexus Energy Technologies, duas líderes consolidadas na fabricação de equipamentos de controle de pressão. Juntas, essas organizações reuniram décadas de experiência em engenharia e excelência operacional para criar um fornecedor global de equipamentos de controle de pressão para tubos rígidos e flexíveis, prestando suporte a clientes em todo o setor energético mundial.

Atualmente, a NXL fornece equipamentos inovadores, serviços de aluguel, assistência técnica e soluções de reparo, com operações no Canadá, nos Estados Unidos e no Oriente Médio, além de redes de distribuição que abrangem a América do Sul, a Europa e a Ásia. Os equipamentos da NXL estão presentes em mais de 50 países.

Para informações adicionais, visite www.nxltech.com.

