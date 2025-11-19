沙迦崛起為全球醫藥創新與合作研發樞紐

阿拉伯聯合大公國，沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國的城市如阿布達比和杜拜素來享有全球最具前瞻性城市的美譽；而該國以文化與知識著稱的都會沙迦大公國則堅定地將自身定位為醫療保健領域的研究與創新龍頭。促動這個轉型的主要推手是沙迦研究、技術與創新園區（SPARK，前SRTIP, SRTI園區）。

在最近召開的「沙迦的下一步：醫療保健 (Sharjah Next: Healthcare)」論壇中，沙迦大膽展現了這份雄心。這個論壇有別於一般會議，是一處發表強力宣言的舞台。它號召多位全球醫療保健翹楚，包括心胸外科領域先驅Magdi Yacoub教授、阿聯頂尖腫瘤學家Humaid Obaid Al-Shamsi教授，以及Vladimir Ivkovic博士（哈佛醫學院）。

「我們藉由『沙迦的下一步：醫療保健』創造了一座對話、發現與合作的全球舞台。」Hussain Al Mahmoudi（SPARK執行長）表示，「我們的目標是促進國際專家與當地機會的連結，確保在沙迦進行的創新可以為世界各地的社群帶來長期健康與福祉。」

這場論壇展現SPARK的核心使命：彌合突破性實驗室研究與現實應用之間的鴻溝。論壇上深入探討神經科學、人工智慧診斷、太空醫學和生物技術等領域的尖端課題，為學術界、臨床醫生、新創公司和政策制定者提供一個獨特的交流平台。

沙迦最高委員會成員兼統治者Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi博士殿下高度認可這個生態系統，並宣布撥款200萬美元資助革命性的「Magdi Yacoub Valve」專案。這項前衛技術可讓患者體內長出活的心臟瓣膜，給我們一個範例，了解SPARK支持的研究具有何等的變革性。

SPARK的模式建立在產官學合作的穩健三螺旋基礎框架之上。論壇上簽署了多項新的合作協議，包括與Boehringer Ingelheim簽署諒解備忘錄，為SPARK研究人員提供使用其開放式創新平台「OpnME」的權限；以及與Aster DM Healthcare簽署的一項主要研究協議，加速開發診斷用的醫療技術和人工智慧。

這些合作說明SPARK對投資者和研究人員的關鍵價值主張：SPARK不僅僅是一個實體園區；它也是一個綜合生態系統，提供諸如SoiLab原型製作和製造中心等設施、支持簡化監管，以及接觸國際合作夥伴和融資機會的途徑。

關於沙迦研究、技術與創新園區 (SPARK)

資料來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。