希尔顿荣誉客会重磅升级：全新曜钻会籍推出, 精英会籍晋级加速

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 希尔顿集团（NYSE: HLT）今日宣布其屡获殊荣的宾客忠诚计划——希尔顿荣誉客会将迎来振奋人心的升级，旨在回馈其忠诚会员在旅程中的每一个阶段。希尔顿荣誉客会全新精英会籍——曜钻会籍，将于2026年1月正式推出， 拥有该会籍的会员将享受客房升级确认奖励、下午4点延迟退房保障以及专属客服。

此外，希尔顿荣誉客会的金会籍将晋级加速。希尔顿荣誉客会金会籍会员不仅将继续享有现有的金会籍权益，包括视房态而定的客房升级以及免费早餐（或酒店内餐饮消费抵扣），并且将能更快晋级至该会籍。而希尔顿荣誉客会钻石会籍也将实现加速晋级，同时保留了备受会员珍视的核心礼遇。

“会员告诉我们，他们希望在旅行过程中获得更多个性化的认可和有意义的奖励。今天，我们自豪地宣布希尔顿荣誉客会将迈入全新篇章 —— 聚焦会员核心诉求，让忠诚礼遇更易获取、更具价值、且遍布全球更多目的地。” 希尔顿集团全球总裁兼首席执行官克里斯托弗 ∙ 纳塞塔 (Chris Nassetta)表示，“在许多忠诚计划日益趋同的当下，我们全面升级希尔顿荣誉客会，强化每一位宾客的会员体验 —— 从为精英会员提供卓越升级礼遇，到在我们持续壮大、覆盖全球超 9000 家的酒店网络中，让会员实现梦想出行、便捷入住，以及积分赚取与兑换。”

2026年，希尔顿精英会籍将更易达成，欢迎更多宾客加入希尔顿荣誉客会。希尔顿荣誉客会及其官方APP将成为会员青睐的旅行伙伴， 让更多宾客可以畅享其带来的专属认可、丰厚礼遇与灵活便捷。亮点包括：

会员入住满 25 晚（原为 40 晚）即可晋升为金会籍 – 比既往减少15个房晚。金会籍仍可享受既往礼遇包括：视房态而定的客房升级，免费早餐（或酒店内餐饮消费抵扣），以及80%额外积分。

更快晋级钻石会籍，会员入住满 50晚（原为 60 晚）即可晋升为钻石会籍 – 比既往减少10个房晚。钻石会籍仍可享受既往礼遇包括：视房态而定的客房升级，免费早餐（或酒店内餐饮消费抵扣），行政酒廊礼遇，48 小时客房保证，以及100%额外积分。

通过此次升级，希尔顿集团将从明年起降低金会籍及钻石会籍的晋级条件，无论是基于入住房晚数、入住次数，还是合格消费。

解锁希尔顿荣誉客会最优礼遇

作为希尔顿荣誉客会全新尊贵会籍，曜钻会籍是特别为希尔顿最忠实的会员打造的全新身份认可。于日历年在希尔顿集团旗下酒店累计入住满 80 晚且累计合格消费达 18,000 美元的会员即可获得该会籍身份，这一全新会籍是希尔顿荣誉客会迄今为止推出的最为专属的高端会籍。

“我们始终珍视会员的每一份忠诚，多年来我们持续聆听会员反馈。‘曜钻‘的诞生，正是向那些始终选择并信赖希尔顿的会员，给予最高级别的认可与回馈。“希尔顿集团首席市场营销官兼奢华品牌负责人Mark Weinstein表示， “我们深知，卓越的入住体验是收获会员忠诚的核心基石。为此，我们精心打造了一系列超高端专属礼遇，为会员提供更佳入住体验。”

曜钻会籍专属礼遇：客房升级确认奖励

可通过希尔顿荣誉客会 App 在预订一次最多 7 晚的住宿时，选择并确认升级至高级客房（最高可升级至单卧室套房）。

累计入住满 120 晚时有资格获得第二份客房升级确认奖励或30000积分奖励。

客房升级确认奖励适用于提供免费客房升级的付费入住及奖励住宿。这包括希尔顿集团旗下不断壮大的奢华品牌如：华尔道夫、康莱德、LXR以及Signia。

曜钻会籍更多定制礼遇，满足会员灵活便捷与专属服务所需

下午 4 点延迟退房保障：所有的合格住宿均可享有延迟退房保障至下午 4 点，确保会员有更多时间灵活安排旅程。

全新升级的专属客服体验：极速直达专业的客服代表，满足专属服务和优先礼遇。

与现有钻石会籍会员相同，曜钻会籍会员可免费使用希尔顿旗下酒店行政酒廊同时拥有不断发展中的Premium Club (高级俱乐部)使用权，享用升级尊享的餐饮服务、静谧专属的工作空间及其他备受会员青睐的特色礼遇，主要设立于希尔顿旗下奢华、生活方式及全服务酒店。

曜钻会籍会员将拥有最优先级别的视房态升房，并提前 3 天确认。

更快获取，更多积分：每次住宿均可赚取 120% 额外积分。

热门灵活权益，持续尊享

希尔顿荣誉客会始终致力于为旅行者提供更丰富的选择，让积分兑换灵活自主。升级后，使用全积分预订的奖励住宿，会员仍可享受无积分禁用日期，无需支付度假村费。会员仍可使用“积分+钱购”， 让出行更灵活。另外，希尔顿荣誉客会备受会员青睐的奖励住宿第 5 晚免费权益继续畅享，为会员节省出行成本，满足延长旅行所需。

畅享梦想出行、轻松赚取积分并灵活兑换

希尔顿集团持续扩大奢华及生活方式酒店版图，目前已拥有超 1000 家奢华及生活方式酒店。值得关注的是，兼具品牌传承与革新精神的纽约华尔道夫酒店已盛大揭幕；此外，依托与全球奢华精品酒店联盟（SLH）的独家战略合作，超 450 家特色精品酒店的加入，进一步丰富了会员高端出行选择。

更多详情请访问：stories.hilton.com/hiltonhonors 或www.hiltonhonors.com.cn, 即刻加入希尔顿荣誉客会。

关于希尔顿集团

希尔顿集团 (NYSE: HLT) 是国际知名的酒店管理公司，旗下拥有25个卓越酒店品牌，在全球141个国家和地区拥有9,000家酒店和超过130万间客房。希尔顿集团一直致力于实现“让世界充满阳光和温暖，让宾客感受到‘热情好客’”的创始愿景，在其百年发展历程中，为超过30亿宾客提供服务。希尔顿集团在《财富》杂志与卓越职场研究所“全球最佳职场”评选中荣登榜首；并被道琼斯可持续发展指数评为全球领导者。希尔顿集团推出了包括电子房卡分享 (Digital Key Share)、金卡及钻石卡会员客房自动升级、“直订连通房”等先进的服务，持续完善宾客体验。通过屡获殊荣的客户忠诚度计划“希尔顿荣誉客会”，超过2.35亿希尔顿荣誉客会会员可享受物超所值的积分兑换住宿。通过免费的希尔顿荣誉客会专属 APP，宾客可以方便地完成住宿预订。更多详情请登录 stories.hilton.com，并可通过“希尔顿集团资讯中心”及“希尔顿Hilton”微信公众号、“希尔顿Hilton”官方微博，以及希尔顿荣誉客会中文APP与希尔顿集团联系。

关于希尔顿荣誉客会

希尔顿荣誉客会是一项屡获殊荣的客户忠诚度计划，涵盖希尔顿集团旗下卓越品牌分布在全球141个国家和地区的9,000家酒店。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿集团官方渠道直接预订客房并享受即时礼遇，包括积分与现金相结合的灵活方式兑换住宿、会员专享折扣和免费高速无线网络。会员还可以通过希尔顿荣誉客会专属APP方便地完成住宿预订、选择房间并使用电子房卡。希尔顿荣誉客会向超过2.35亿会员提供数百种赢取和兑换积分的方式。会员能够以积分兑换酒店入住、亚马逊商店积分购物、希尔顿荣誉客会专属包厢观演体验，亦可做慈善捐赠。希尔顿荣誉客会采用免费登记注册制，旅行人士可登录 hiltonhonors.com 在线注册，或通过stories.hilton.com/hiltonhonors 与希尔顿荣誉客会联系。更多详情请关注希尔顿荣誉客会® (Hilton Honors®) 中文APP与“希尔顿荣誉客会”微信小程序。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。