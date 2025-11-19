True宣布与Integrum建立新的投资伙伴关系，携手重塑高管人才领域的未来

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- True作为全球领先的高管人才平台，通过数据、人工智能与专业知识推动行业技术革新，该公司今日宣布与私募投资机构Integrum Holdings LP（“Integrum”）建立新的战略投资伙伴关系。Integrum是一家私人投资机构，专注于与技术驱动型专业服务公司建立合作关系。Integrum的重大投资将助力True进入更高一级发展阶段，协助客户解决最紧迫的人才与领导力需求。

创立逾12年来，True已从精品猎头公司蜕变为北美第六大高管猎头机构，收入超过3.5亿美元，成为行业一股颠覆性力量。其有机增长源于顶尖专业人才与创新文化的驱动。秉持科技优先理念与创业精神，坚持透明化原则，True重塑了高管猎头领域的版图。

True联合创始人兼首席执行官Brad Stadler表示："初次会面时我就意识到Integrum团队与众不同。与他们的整个领导团队交流后，我深受鼓舞。 我甚至想整天待在他们的办公室。我们对世界的认知高度吻合。我们都渴望成就非凡事业，我们对达成目标的方式及我们想要对所有相关者的影响持毫不妥协的原则。能与他们共事，我感到很荣幸。"

True联合创始人兼执行副主席Joe Riggione表示："Integrum的增长愿景、深厚的行业知识、以及对培育强大、以人为本的文化的共同承诺，使其成为True发展道路上的理想合作伙伴。我们非常高兴地欢迎Ursula Burns、Jeff Livingston、Tagar Olson 和Dan Rozenfeld加入董事会。他们在专业服务公司、上市公司董事会及高管层任职的深厚经验，将成为True发展的宝贵财富。"

Integrum联合创始人、施乐前首席执行官、优步与台积电现任董事Ursula Burns表示： “我们期待与True公司的Brad、Joe及精英团队携手合作。他们构建了卓越的平台，拥有清晰的未来愿景。”

Integrum投资委员会成员Jeff Livingston补充道：“True以技术引领、创业型的团队，始终为他们的成员、客户及更广泛的利益相关者创造非凡成就。我们无比激动，成为了他们新发展阶段的合作伙伴。”

关于 TRUE

True是一家全球顶级人才管理平台，致力于满足客户最紧迫的人才需求。依托业内最全面、可执行的人才智慧、人工智能及专家见解，True全面强化客户领导力战略的各个环节，创造持久影响。产品与服务包括：True Search高管猎聘服务（含TrueBridge兼职/临时职位配置）；True Advisory通过辅导与评估来强化领导团队。现代人才客户关系管理系统Thrive实现人才管理流程优化，而SearchEssentials则为招聘注入技术驱动的精准度。

关于 INTEGRUM

Integrum是一家投资机构，主要与金融及商业服务领域、以技术驱动的服务企业建立合作伙伴关系。该公司由富有远见卓识的领导团队创立，凭借多元、互补的背景及广泛人脉网络，致力于打造创新型投资平台。Integrum针对高可靠性项目采取集中投资策略。Integrum投资技术及其他创新项目，并与管理团队协作提升人才资源利用、行业关系及核心能力，从而加速公司成长。更多信息请访问www.integrum.us。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。